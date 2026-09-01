Metro de la CDMX despliega el operativo “Cero Pirotecnia” para blindar sus instalaciones durante las fiestas patrias

Las autoridades ya se preparan para poder contrarrestar la venta de estos dispositivos. (TW Metro CDMX)

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Con el inicio de las festividades de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro puso en marcha un dispositivo de seguridad especial para salvaguardar la integridad de los millones de usuarios que transitan diariamente por la red. A través de un comunicado, el organismo informó sobre el despliegue del operativo “Cero Pirotecnia”, el cual busca erradicar la entrada y comercialización de material explosivo.

El organismo de transporte precisó que esta medida responde directamente a una instrucción gubernamental: “El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que, en cumplimiento de la instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y en el marco de las celebraciones septembrinas, a partir de hoy, martes 1 de septiembre, y hasta el día 16 del mes en curso, reforzará el control de acceso en todas las estaciones de la Red como parte del operativo ‘Cero Pirotecnia’”.

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Oficiales de seguridad estarán en gran parte de la red de transporte para vigilar que no se utilicen las instalaciones para el traslado de pirotecnia. (X/ @MetroCDMX)

¿En qué consiste el operativo?

Durante este periodo, la presencia de las fuerzas de seguridad será notable en los accesos y pasillos. Según detalla el comunicado, “durante el horario de servicio, personal de vigilancia y elementos policiales intensificarán su presencia en las entradas de las estaciones para prevenir y disuadir el ingreso de personas que transporten o pretendan comercializar artículos pirotécnicos dentro de las instalaciones”.

Para complementar el cerco en los accesos, se mantendrán patrullajes activos al interior de las instalaciones. En el texto se puntualiza que “la vigilancia en los accesos se complementará con dispositivos móviles de seguridad a cargo de elementos de los grupos Fuerza de Reacción y Estratégicos, quienes realizarán recorridos a bordo de trenes, pasillos y zonas de distribución para detectar e inhibir el traslado o la venta de estos materiales”.

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¿Qué estaciones serán vigiladas?

Aunque el control abarcará la totalidad de la red, la autoridad identificó puntos clave donde la afluencia y el riesgo de traslado son mayores. El informe oficial destaca que “el operativo se concentrará principalmente en siete estaciones identificadas como prioritarias: Candelaria, de las Líneas 1 y 4; Merced, de la Línea 1; Pino Suárez, de las Líneas 1 y 2; Balderas, de las Líneas 1 y 3; Hidalgo, de las Líneas 2 y 3; Indios Verdes, de la Línea 3 y Jamaica, de las Líneas 4 y 9”.

La zona centro de la capital será el epicentro del operativo. (Twitter/@MetroCDMX)

¿Qué sanciones habrá por llevar pirotecnia en el Metro?

El despliegue operativo también apoyará sus labores en la infraestructura tecnológica del sistema. Como parte de la estrategia, “como medida complementaria, el sistema de videovigilancia permitirá mantener un monitoreo constante en los accesos que presentan mayor incidencia de usuarios que intentan ingresar con pirotecnia”.

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En caso de detectar a infractores, las autoridades señalaron el protocolo jurídico a seguir: “En caso de que una persona sea sorprendida transportando o comercializando estos artículos, será reportada de forma inmediata al Puesto Central de Monitoreo (PCM), para dar aviso al área jurídica del organismo y determinar lo procedente respecto de la persona y del material asegurado”.

Respecto a la recolección, resguardo y manejo final de los pirotécnicos, se mantendrá un trabajo interinstitucional. El comunicado señala que, “en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Agrupamiento Fuerza de Tarea, participará en las labores de recolección y destino final de los artículos pirotécnicos asegurados”. Asimismo, se aclara que “la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos retirará la pirotecnia decomisada en las estaciones para entregarla a la SSC y garantizar su manejo correspondiente”.

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