México

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Una querida actriz mexicana compartió esta anécdota en Netas Divinas

(Foto: Twitter)
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Ofelia Medina relató un encuentro con Tin Tan, uno de los ídolos de la comedia mexicana durante una plática en el programa de Unicable Netas Divinas, donde repasó recuerdos de su infancia frente a la pantalla y sus años como actriz en el teatro Blanquita.

La conversación giró en torno al humor mexicano, la disciplina de los grandes cómicos de la época dorada y un episodio que la actriz guardó durante décadas.

Antes de llegar a los foros de televisión, Medina se educó en Mérida, Yucatán, donde el teatro regional ofrecía tres funciones diarias a cargo de la familia Herrera, en el histórico Teatro Fantasio.

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Esa tradición, dijo, forjó su idea de que el humor mexicano nunca fue agresivo ni insultante, sino un código compartido entre quien contaba el chiste y quien lo entendía.

Tin Tan subió a Ofelia Medina a su convertible en la Costera de Acapulco

La anécdota ocurrió durante la primera reseña cinematográfica realizada en Acapulco, cuando Medina presentó la película Patsy, mi amor. Tin Tan vivía entonces en el puerto y solía recorrer la Costera en un auto convertible.

Ofelia Medina - Patsy
Ofelia Medina - Patsy 1969 Director: Manuel Michel Fotos: Captura Canal 22

Medina caminaba junto a Macaria y María Bardal cuando el actor las reconoció y se detuvo. “Súbanse, muchachas, vamos a dar la vuelta”, les dijo, según relató la propia Ofelia en el programa. Las tres subieron al automóvil y recorrieron el malecón con él.

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La actriz confesó que de niña estuvo enamorada del comediante y que llegó a imaginar que se hubiera casado con él.

“Me gustaba verlo, me hacía mucho reír, pero sí cantaba, pero sí bailaba”, recordó frente a las conductoras del programa, entre risas.

Ofelia Medina - Patsy
Ofelia Medina - Patsy 1969 Director: Manuel Michel Fotos: Captura Canal 22

La disciplina de Resortes marcó los años de Medina en el teatro Blanquita

Medina también describió su convivencia con Adalberto Martínez, Resortes, con quien compartió escenario en el Blanquita. Ella acostumbraba llegar dos horas antes de cada función para prepararse, hasta que descubrió que Resortes llegaba tres horas antes que ella.

El comediante marcaba con una gota de cera el punto exacto del escenario donde giraría durante su número, mientras ensayaba en voz baja las frases que después soltaría frente al público. Esa rutina, contó Medina, desmentía la idea de que la comedia física surgiera de manera espontánea.

La actriz recordó también haber visto a Resortes ya anciano, formado en una fila para comer, y a María Félix bajando de una camioneta por la puerta tres de Televisa, episodios que describió como fragmentos de una época que presenció de cerca.

FOTO: Twitter/@Acdemia CineMx
FOTO: Twitter/@Acdemia CineMx

El humor mexicano, según Ofelia Medina, no existe en ningún otro país

En la charla, Medina defendió que ningún país combina como México el miedo a la muerte con la burla hacia ella. También pidió mayor reconocimiento para las mujeres que hacen comedia, un género que, dijo, históricamente se consideró una herramienta reservada a los hombres para conquistar.

La actriz cerró la anécdota de Tin Tan con una frase que resumió el encuentro: “Y olía rico y era simpatiquísimo”, dijo, mientras las conductoras del programa reaccionaban entre risas a los detalles del paseo por la Costera de Acapulco.

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