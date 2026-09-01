Héctor de Mauleón denuncia intento de hackeo tras publicación de artículo sobre Andy Beltrán con empresarios en la Condesa

Héctor de Mauleón y los periodistas Luis Chaparro, Ricardo Ravelo, Luis Eliud Tapia y Leti Robles de la Rosa reportaron este 1 de septiembre intentos para vulnerar sus cuentas en redes sociales. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

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El periodista Héctor de Mauleón denunció este martes varios intentos para vulnerar su cuenta de X, luego de recibir notificaciones relacionadas con cambios de contraseña. El periodista señaló que las alertas comenzaron alrededor de las 07:00 horas y, a través de una publicación en esa plataforma, mostró las alertas recibidas.

El episodio ocurrió un día después de que el periodista publicara un artículo sobre una reunión celebrada el 24 de agosto en un restaurante de la colonia Condesa, a la que asistieron Andrés y Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

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En su publicación, De Mauleón describió el encuentro y lo ubicó en medio de una serie de acontecimientos que involucraron a personajes cercanos al círculo del expresidente López Obrador, entre ellos la detención de Fausto Corrales Rodríguez, chofer y asistente personal de Héctor Melesio Cuén.

El periodista también hizo referencia al regreso y posterior solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, así como al caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna y las investigaciones sobre una presunta red de tráfico de hidrocarburos.

De Mauleón señaló además que Andy López Beltrán aparece mencionado en un expediente relacionado con esas investigaciones y que autoridades de Estados Unidos y México indagaban una empresa fundada en Tabasco y vinculada, según su publicación, con operadores cercanos a Amílcar Olán.

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El periodista detalló que recibió, al menos, siete notificaciones por intentos de cambio de contraseña. (Crédito: X | @hdemauleon)

Otros periodistas reportan intentos de vulneración

El caso de De Mauleón se produjo en una jornada en la que otros periodistas también reportaron intentos para vulnerar sus cuentas o accesos no autorizados.

Hasta el cierre de esta nota informativa, Luis Chaparro, Ricardo Ravelo, Luis Eliud Tapia y Leti Robles de la Rosa habían dado a conocer incidentes relacionados con la seguridad de sus perfiles digitales.

La coincidencia ocurre en un contexto de creciente dependencia de las redes sociales para la difusión de investigaciones periodísticas, particularmente entre comunicadores que cubren seguridad, crimen organizado y asuntos políticos.

Miguel Meza denunció la inhabilitación de cuatro cuentas

Uno de los antecedentes recientes corresponde a Miguel Alfonso Meza, activista y fundador de Narcopolíticos, quien en agosto denunció que sus cuentas de Facebook, Instagram, WhatsApp y X fueron inhabilitadas durante la misma semana.

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Meza sostuvo que se trató de una operación coordinada para impedir la difusión de los contenidos de la plataforma. En una entrevista —el pasado 30 de agosto— con Político MX, afirmó que contrató una investigación privada para identificar a quienes estarían detrás del ataque.

De acuerdo con los resultados que, según Meza, le fueron entregados, los presuntos responsables serían un hacker identificado con las iniciales EBU, una dirigente local de Morena, identificada como AAC, y un dirigente nacional del partido, cuyas iniciales son AMH.

El activista no hizo públicos los nombres completos de las personas a las que señaló ni presentó públicamente los elementos de la investigación privada. “No hemos recibido ningún ataque del crimen organizado, pero sí muchos del gobierno”, afirmó Meza durante esa entrevista.

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El fundador de Narcopolíticos también sostuvo que las agresiones que ha denunciado representan al menos su tercer o cuarto intento de ser silenciado por personajes que, según su versión, están vinculados con el gobierno.

Meza calculó en 200 mil pesos una operación para derribar una cuenta como la suya. (Crédito: X | @Miguel Meza)

Meza calculó en 200 mil pesos una operación para derribar una cuenta

En esa misma entrevista, Meza calculó que una operación para “derribar una cuenta como la suya” ronda los 200 mil pesos.

“Es una operación bastante compleja, son pocas personas quienes lo pueden hacer”, afirmó el activista, quien mantuvo en reserva la identidad del hacker que, según dijo, identificó durante su investigación.

La cifra corresponde a una estimación hecha por Meza y no a un costo establecido de manera independiente para este tipo de operaciones. El activista la utilizó para dimensionar los recursos que, desde su perspectiva, habría requerido el ataque contra sus cuentas.

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Meza anunció que prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el ataque y también una acción contra Meta. Según explicó, busca que se determine quiénes estuvieron detrás de la inhabilitación simultánea de sus perfiles.

Un antecedente judicial por publicaciones sobre una jueza

Meza también relacionó el episodio con un conflicto previo derivado de sus publicaciones sobre Silvia Rocío Delgado, quien fue abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y posteriormente resultó electa como jueza.

Durante el proceso de elección judicial en Chihuahua, autoridades electorales habían determinado inicialmente que algunas publicaciones de Meza constituían violencia política de género y ordenaron retirar contenidos y ofrecer una disculpa, entre otras medidas.

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En abril de 2026, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esas sanciones. El órgano jurisdiccional determinó que las publicaciones estaban relacionadas con la trayectoria profesional y la idoneidad de Delgado para ocupar un cargo judicial, y consideró que formaban parte del debate público y estaban dentro de los límites de la libertad de expresión.

Meza ha utilizado ese antecedente para sostener que las recientes afectaciones a sus cuentas constituyen un nuevo intento por impedir la difusión de sus investigaciones.

Hasta ahora, no existe una resolución pública de las plataformas o de una autoridad que establezca quién provocó la inhabilitación de las cuentas de Meza ni que confirme las acusaciones contra los presuntos responsables.

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Los incidentes reportados este martes tampoco permiten determinar por ahora si existe una conexión entre los casos de De Mauleón, Chaparro, Ravelo, Tapia y Robles de la Rosa.

La coincidencia temporal, sin embargo, coloca nuevamente bajo atención la seguridad digital de periodistas y activistas que utilizan sus plataformas para publicar investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y asuntos políticos.