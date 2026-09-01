Caen cuatro presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito en la colonia Morelos

Policías de la SSC detuvieron a 12 personas durante un operativo de vigilancia en calles de la colonia Morelos, en la Ciudad de México. (SSC)

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Un operativo de vigilancia realizado en calles de la colonia Morelos, en la zona centro de la Ciudad de México, terminó con 12 personas detenidas, entre ellas cuatro que fueron identificadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito, organización criminal con presencia en esa zona de la capital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mineros y Carpintería, donde policías capitalinos realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un grupo de personas que presuntamente manipulaba bolsas de plástico con una hierba verde y seca en su interior.

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De acuerdo con el reporte de la SSC, al notar la presencia de los uniformados, algunos de los involucrados intentaron escapar. Sin embargo, los agentes lograron detener a cuatro personas.

Los detenidos fueron identificados como Marlen, de 47 años; Dairon Joseph, de 19; Víctor Daniel, de 19; y Axel, de 26 años.

Aseguran droga y un arma de fuego

Durante una revisión preventiva, los policías encontraron entre las pertenencias de los cuatro detenidos 146 envoltorios de papel blanco que contenían una sustancia amarillenta en piedra, con características similares a la cocaína.

Cuatro de los detenidos fueron señalados como posibles integrantes de La Anti-Unión Tepito; autoridades les aseguraron droga y un arma de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, fueron aseguradas dos bolsas con aparente marihuana a granel y un arma de fuego corta, cuyo cargador contenía dos cartuchos útiles.

La SSC informó que, después del aseguramiento, los agentes realizaron un cruce de información para conocer los antecedentes y posibles vínculos de los detenidos.

Como resultado, las autoridades establecieron que los primeros cuatro arrestados presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

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La corporación capitalina los señaló como posibles integrantes de La Anti-Unión Tepito, aunque su responsabilidad penal y su pertenencia a dicha organización deberán ser determinadas por las autoridades ministeriales.

Ocho personas intentaron impedir las detenciones

Mientras los policías realizaban el arresto y se preparaban para trasladar a los cuatro sospechosos ante el Ministerio Público, otras ocho personas llegaron al sitio e intentaron impedir la detención.

Ocho personas fueron detenidas luego de que presuntamente intentaran impedir que cuatro sospechosos fueran trasladados ante el Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el reporte policial, los individuos agredieron de manera verbal y física a los uniformados, por lo que otros elementos intervinieron para controlar la situación.

Las ocho personas fueron detenidas por el delito de resistencia de particulares.

Entre ellas se encuentran Leonor, de 25 años; Nancy, de 44; Zelzyn Melisa, de 36; Cristian Adolfo, de 34; Nayeli, de 26; Ignacio, de 40; Osman Jesús, de 20; y Jared, de 21 años.

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De esta manera, las autoridades trasladaron a 12 personas ante el agente del Ministerio Público, junto con el arma de fuego y las sustancias aseguradas.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos y establecer si existen elementos suficientes para acreditar su probable participación en los delitos investigados.

Los hechos ocurrieron en la colonia Morelos, donde se encuentra Tepito. Foto: Cuartoscuro

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes

La SSC también informó que, durante el cruce de información sobre los detenidos, se detectó que uno de los hombres arrestados durante el intento de impedir la captura cuenta con diversos antecedentes de ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

De acuerdo con la corporación, esos ingresos están relacionados con delitos como contra la salud, corrupción de menores, cohecho y robo agravado, entre otros.

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El operativo se suma a las acciones de vigilancia que mantienen las autoridades capitalinas en la zona centro de la ciudad, particularmente en sectores de la colonia Morelos donde se ha identificado actividad de grupos dedicados presuntamente a la distribución de drogas y otros delitos.

La investigación continuará para determinar el papel que desempeñaba cada uno de los detenidos y si los cuatro señalados como posibles integrantes de La Anti-Unión Tepito tienen una relación directa con las actividades delictivas que las autoridades atribuyen a esta organización.