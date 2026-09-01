Así fue el presunto desplante de la nueva Miss Universe México 2026 contra Miss Guerrero: “Le retiraba la mano” (RS)

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María Vargas, representante de Jalisco y actual ganadora de Miss Universo México 2026, habría retirado la mano a Fernanda Abaroa, Miss Guerrero, en al menos dos ocasiones durante el cierre de la final celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, siendo esta una segunda nueva polémica que opaca el triunfo de la tapatía y su nuevo reinado rumbo al certamen de belleza internacional.

El gesto ocurrió segundos antes de anunciarse el Top 2 del certamen, cuando las tres finalistas —Jalisco, Michoacán y Guerrero— esperan el veredicto sobre el escenario. Un video de la transmisión en vivo se ha viralizado en redes sociales, donde usuarios lo señalan como una falta de respeto hacia su compañera de concurso.

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Miss Jalisco habría soltado la mano de Miss Guerrero de forma “soberbia“ en Miss Universo México 2026

Al conocerse el tercer lugar de la noche, quedaron tres candidatas en el escenario: María Vargas (Jalisco), Mariana Macías (Michoacán) y Fernanda Abaroa (Guerrero). Abaroa buscaba tomar de la mano a sus dos contrincantes para enfrentar juntas el anuncio final.

Los espectadores identificaron que la actual reina de México retiró la mano de forma inmediata en dos momentos distintos y ya no vuelvió a tomarla. Al final, solo Miss Guerrero y Miss Michoacán permanecieron unidas de las manos durante los segundos previos al veredicto, mientras Vargas mantiene distancia física de ambas.

Miss Jalisco habría soltado la mano de Miss Guerrero de forma “soberbia“ en Miss Universo México 2026 (RS)

Jalisco ganó la corona; Guerrero y Michoacán quedaron como finalistas

La gala coronó a María Vargas como Miss Universo México 2026. Mariana Macías, de Michoacán, obtuvo el lugar de primera finalista. Fernanda Abaroa, de Guerrero, quedó como segunda finalista. Génesis Vera, de Veracruz, se ubicó en el tercer lugar, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México, cierra el cuarto puesto.

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Filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos

El desplante con Abaroa no fue el único momento señalado por los internautas. Horas antes, previo al desfile de trajes típicos, se filtró un video donde Vargas le dijo a Karel Espinoza, representante de Morelos: “Miss Morelos, Miss Morelos, voy a pasar”.

El tono empleado en ese intercambio también fue calificado por usuarios como prepotente. Ambos videos circularon de forma paralela en las publicaciones oficiales de la organización y en las fotos de coronación que Vargas compartió en su cuenta de Instagram.

Nueva Miss Universo México no respondió a las críticas y solo publicó contenido de su preparación

María Vargas no emitió ninguna postura oficial sobre los videos virales. En sus plataformas solo compartió contenido relacionado con su preparación para Miss Universo 2026, certamen que se celebrará en Puerto Rico a finales de año.

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Los comentarios negativos se concentraron en las publicaciones oficiales de la organización y en las fotos de coronación de la jalisciense en Instagram, donde parte de los usuarios sostuvo que la actitud de Vargas “opacó su belleza” durante la noche final.

El anuncio de María Vargas como ganadora definió el cierre del evento y el inicio de su preparación rumbo a la competencia internacional

Fernanda Abaroa, Miss Guerrero, presentó el proyecto “Derecho a Decidir”

Fernanda Abaroa tiene 25 años y es licenciada en Derecho, formación que combinó con su trayectoria como modelo. Antes de Miss Universo México 2026 ya había participado en certámenes nacionales de belleza, experiencia que sumó a su preparación para esta edición.

Dentro del concurso presentó el proyecto “Derecho a Decidir”, una iniciativa que buscó acercar información jurídica a la población mediante un lenguaje sencillo, con énfasis en que las mujeres conocieran sus derechos y accedieran a orientación legal. La organización de Miss Universo México no dio a conocer la universidad donde Abaroa cursó sus estudios.

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México competirá en Puerto Rico por la corona de Miss Universo 2026

María Vargas se preparó para representar a México en Miss Universo 2026, certamen internacional que se realizará en Puerto Rico a finales de año. La organización no emitió comunicado alguno sobre los videos virales ni sobre las críticas dirigidas a la nueva reina nacional.