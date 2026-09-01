México

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

El ICED anuncia nueve días de actividades sin costo del 10 al 18 de octubre, con más de cien eventos en teatros, museos, plazas y auditorios de la capital, además de once municipios del estado

Colaje con fotos en blanco y negro de músicos sobre fondo colorido, con el texto Grandes artistas juntos y el logotipo Revueltas 25.
El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) confirmó la cartelera de la edición 2026 del festival, que se realizará del 10 al 18 de octubre bajo el lema “Arte y cultura en cada latido” (Composición fotográfica:Festival Revueltas: redes sociales)
Guardar

Durango recibirá en octubre a Kalimba, Nicho Hinojosa, Enjambre y Las Despechadas en el marco del Festival Revueltas 2026, el encuentro cultural más amplio del estado, que promete nueve días de arte y música gratuita para toda la familia.

El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) confirmó la cartelera de la edición 2026 del festival, que se realizará del 10 al 18 de octubre bajo el lema “Arte y cultura en cada latido”. La programación incluye más de cien actividades gratuitas distribuidas en teatros, museos, plazas y auditorios de la capital y once municipios del estado.

La mayoría de los espacios del festival son de acceso gratuito. Para quienes prefieran lugares preferentes, la venta de boletos inicia el 3 de septiembre en la taquilla del Teatro Ricardo Castro y a través del sitio newticket.com.mx.

PUBLICIDAD

Gobierno de Durango anuncia el programa oficial del Festival Revueltas

Una cartelera que mezcla generaciones

Cartel promocional con la palabra Enjambre, cinco integrantes de la banda en blanco y negro, la fecha 15 de octubre y varios logotipos
Un cartel promocional anuncia la presentación del grupo Enjambre el jueves 15 de octubre en la Plaza IV Centenario de Durango, en el marco del Festival Revueltas. (Festival Revueltas: redes sociales)

El festival apostó por una oferta musical que abarca distintas épocas y géneros. Desde el pop de los 90 hasta el rock alternativo contemporáneo, los escenarios duranguenses acogerán a artistas con décadas de trayectoria y a uno de los grupos más activos de la escena nacional en 2026.

Kalimba, cuyo nombre completo es Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, abrirá la temporada de conciertos. El cantante y actor de doblaje capitalino —conocido por haber formado parte de OV7 y por éxitos como Tocando fondo y Duele— acumula más de dos mil millones de reproducciones en plataformas digitales y se encuentra activo con su formato “Íntimo Tour Deluxe”, un espectáculo acústico acompañado de dos guitarras y un teclado.

PUBLICIDAD

Cartel con la imagen en blanco y negro del cantante Kalimba con guitarra y micrófono, sobre un fondo de formas geométricas de colores
El cantante Kalimba se presentará el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en la Plaza IV Centenario como parte del Festival Revueltas en Durango. (Festival Revueltas: redes sociales)

Le seguirá Nicho Hinojosa, el trovador regiomontano oriundo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con más de 30 años de carrera. Considerado uno de los máximos exponentes del cover en Latinoamérica, Hinojosa construyó su fama reinterpretando canciones de autores como Armando Manzanero, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con una propuesta que mezcla trova, pop latino y balada romántica. Su serie de álbumes En el Bar lo convirtió en referente de la bohemia musical en México.

Cartel promocional con la cara en blanco y negro de Nicho Hinojosa cantando frente a un micrófono, sobre un fondo de formas de colores
El cantante Nicho Hinojosa se presentará el 12 de octubre en el Teatro Ricardo Castro de Durango como parte de la programación del Festival Revueltas. (Festival Revueltas: redes sociales)

Enjambre llega en plena gira de 20 años

Enjambre/Instagram

La banda de rock alternativo Enjambre, originaria de Fresnillo, Zacatecas, se presentará en Durango el 15 de octubre.

El grupo llega en el marco del Daños Luz Tour, la gira con la que celebra dos décadas de trayectoria y que recorre más de 15 ciudades del país entre agosto y noviembre de 2026.

La agrupación, que inició actividades en 2005, acaba de completar dos fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con nueve álbumes de estudio —entre ellos Daltónico, Huéspedes del orbe y el más reciente Daños Luz—, Enjambre es uno de los proyectos de rock en español con mayor presencia en los escenarios nacionales. Su concierto en la Plaza IV Centenario representa una oportunidad poco habitual para el público duranguense de ver a la banda en un formato al aire libre y de acceso gratuito.

Las Despechadas, el cierre femenino del festival

Cartel promocional con el título Despechadas, fotografías de cinco cantantes con micrófonos y detalles de fecha y lugar del evento
Un cartel promocional anuncia la presentación del espectáculo Despechadas el sábado 17 de octubre en la Plaza IV Centenario de Durango. (Festival Revueltas: redes sociales)

El sábado 17 de octubre, la Plaza IV Centenario será el escenario de Despechadas, un espectáculo que reúne a cinco figuras de la música en español: Rocío Banquells, Prisma, Denisse de Kalafe, Manoella Torres y Lila Deneken. El show cierra la semana de conciertos con una propuesta coral que convoca a intérpretes con trayectorias de décadas en el pop y la balada latinoamericana.

Fechas y horarios del Festival Revueltas 2026

  • KalimbaSábado 10 de octubre · 20:00 h Plaza IV Centenario
  • Nicho HinojosaLunes 12 de octubre · 20:00 h Teatro Ricardo Castro
  • EnjambreJueves 15 de octubre · 20:00 h Plaza IV Centenario
  • Despechadas (Rocío Banquells, Prisma, Denisse de Kalafe, Manoella Torres y Lila Deneken) Sábado 17 de octubre · 20:00 h Plaza IV Centenario

Más allá de los conciertos

El Festival Revueltas 2026 no se limita a la música popular. La programación incluye música de cámara, teatro, danza, literatura, artes plásticas y visuales, actividades académicas y una barra infantil. En esta edición, San Luis Potosí participa como estado invitado.

Las actividades también llegarán a Canatlán, Guadalupe Victoria, Mezquital, Nuevo Ideal, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Poanas, Lerdo, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero. El festival concluirá el 18 de octubre con el Revolcadero Masivo, y el 11 de octubre se realizará la Callejoneada Tradicional con Los Montañeses del Álamo.

Temas Relacionados

DurangoKalimbaNicho HinojosaConciertos En MexicoferiasfestivalesRock en EspañolEnjambrepopgratismexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Líneas 3 y 4 del MB afectadas por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre? Líneas 3 y 4 del MB afectadas por manifestaciones

Romance, yate y regalos: Lucía Méndez cuenta qué pasó realmente con Miguel de la Madrid

La actriz recordó una incómoda escena con el expresidente y explicó entre risas cómo terminó enfrentando una de las versiones que circularon sobre su vida privada

Romance, yate y regalos: Lucía Méndez cuenta qué pasó realmente con Miguel de la Madrid

Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Tras hacerse oficial su llegada, el ‘Bebote’ comenzó su preparación para afrontar su nuevo reto en el futbol europeo

Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan

El atacante mexicano llegó al Porto después de quedar fuera de los planes del conjunto italiano para la temporada

Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan

Más de 17 mil infancias continúan desaparecidas en México: aumentan casos de niños frente a las niñas, según REDIM

La REDIM insta al gobierno de México a garantizar la búsqueda y localización de infancias desaparecidas con apego a derechos humanos, investigación, reparación del daño y no repetición

Más de 17 mil infancias continúan desaparecidas en México: aumentan casos de niños frente a las niñas, según REDIM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Caen cuatro presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito en la colonia Morelos

Golpe consecutivo al Cártel de Los Reyes: caen sus líderes “R5” y “Poncho la Quiringua” en un mes

Así es el sitio en Tocumbo donde fue abatido el “R5”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Michoacán acumula al menos 18 militares muertos por minas y explosivos desde 2024

ENTRETENIMIENTO

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Así fue el presunto desplante de la nueva Miss Universe México 2026 contra Miss Guerrero: “Le retiraba la mano”

Romance, yate y regalos: Lucía Méndez cuenta qué pasó realmente con Miguel de la Madrid

Emilio Osorio menciona prueba de ADN tras rumores sobre Bobby Larios y Juan Osorio: “Soy hijo de mi papá”

Banda MS, Julión Álvarez y Grupo Firme llegarán a Mexicali para las Fiestas del Sol 2026

DEPORTES

México mantiene paso firme para conseguir su boleto al Mundial de Basquetbol 2027

México mantiene paso firme para conseguir su boleto al Mundial de Basquetbol 2027

Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: cuándo, a qué hora y dónde ver en México al nuevo integrante del Canelo Team

Ryan García vs Conor Benn: cuándo, a qué hora y dónde ver en México al campeón azteca exponer su título