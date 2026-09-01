Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) confirmó la cartelera de la edición 2026 del festival, que se realizará del 10 al 18 de octubre bajo el lema “Arte y cultura en cada latido” (Composición fotográfica:Festival Revueltas: redes sociales)

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Durango recibirá en octubre a Kalimba, Nicho Hinojosa, Enjambre y Las Despechadas en el marco del Festival Revueltas 2026, el encuentro cultural más amplio del estado, que promete nueve días de arte y música gratuita para toda la familia.

El Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) confirmó la cartelera de la edición 2026 del festival, que se realizará del 10 al 18 de octubre bajo el lema “Arte y cultura en cada latido”. La programación incluye más de cien actividades gratuitas distribuidas en teatros, museos, plazas y auditorios de la capital y once municipios del estado.

La mayoría de los espacios del festival son de acceso gratuito. Para quienes prefieran lugares preferentes, la venta de boletos inicia el 3 de septiembre en la taquilla del Teatro Ricardo Castro y a través del sitio newticket.com.mx.

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Gobierno de Durango anuncia el programa oficial del Festival Revueltas

Una cartelera que mezcla generaciones

Un cartel promocional anuncia la presentación del grupo Enjambre el jueves 15 de octubre en la Plaza IV Centenario de Durango, en el marco del Festival Revueltas. (Festival Revueltas: redes sociales)

El festival apostó por una oferta musical que abarca distintas épocas y géneros. Desde el pop de los 90 hasta el rock alternativo contemporáneo, los escenarios duranguenses acogerán a artistas con décadas de trayectoria y a uno de los grupos más activos de la escena nacional en 2026.

Kalimba, cuyo nombre completo es Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, abrirá la temporada de conciertos. El cantante y actor de doblaje capitalino —conocido por haber formado parte de OV7 y por éxitos como Tocando fondo y Duele— acumula más de dos mil millones de reproducciones en plataformas digitales y se encuentra activo con su formato “Íntimo Tour Deluxe”, un espectáculo acústico acompañado de dos guitarras y un teclado.

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El cantante Kalimba se presentará el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en la Plaza IV Centenario como parte del Festival Revueltas en Durango. (Festival Revueltas: redes sociales)

Le seguirá Nicho Hinojosa, el trovador regiomontano oriundo de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con más de 30 años de carrera. Considerado uno de los máximos exponentes del cover en Latinoamérica, Hinojosa construyó su fama reinterpretando canciones de autores como Armando Manzanero, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con una propuesta que mezcla trova, pop latino y balada romántica. Su serie de álbumes En el Bar lo convirtió en referente de la bohemia musical en México.

El cantante Nicho Hinojosa se presentará el 12 de octubre en el Teatro Ricardo Castro de Durango como parte de la programación del Festival Revueltas. (Festival Revueltas: redes sociales)

Enjambre llega en plena gira de 20 años

Enjambre/Instagram

La banda de rock alternativo Enjambre, originaria de Fresnillo, Zacatecas, se presentará en Durango el 15 de octubre.

El grupo llega en el marco del Daños Luz Tour, la gira con la que celebra dos décadas de trayectoria y que recorre más de 15 ciudades del país entre agosto y noviembre de 2026.

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La agrupación, que inició actividades en 2005, acaba de completar dos fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con nueve álbumes de estudio —entre ellos Daltónico, Huéspedes del orbe y el más reciente Daños Luz—, Enjambre es uno de los proyectos de rock en español con mayor presencia en los escenarios nacionales. Su concierto en la Plaza IV Centenario representa una oportunidad poco habitual para el público duranguense de ver a la banda en un formato al aire libre y de acceso gratuito.

Las Despechadas, el cierre femenino del festival

Un cartel promocional anuncia la presentación del espectáculo Despechadas el sábado 17 de octubre en la Plaza IV Centenario de Durango. (Festival Revueltas: redes sociales)

El sábado 17 de octubre, la Plaza IV Centenario será el escenario de Despechadas, un espectáculo que reúne a cinco figuras de la música en español: Rocío Banquells, Prisma, Denisse de Kalafe, Manoella Torres y Lila Deneken. El show cierra la semana de conciertos con una propuesta coral que convoca a intérpretes con trayectorias de décadas en el pop y la balada latinoamericana.

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Fechas y horarios del Festival Revueltas 2026

Kalimba Sábado 10 de octubre · 20:00 h Plaza IV Centenario

Nicho Hinojosa Lunes 12 de octubre · 20:00 h Teatro Ricardo Castro

Enjambre Jueves 15 de octubre · 20:00 h Plaza IV Centenario

Despechadas (Rocío Banquells, Prisma, Denisse de Kalafe, Manoella Torres y Lila Deneken) Sábado 17 de octubre · 20:00 h Plaza IV Centenario

Más allá de los conciertos

El Festival Revueltas 2026 no se limita a la música popular. La programación incluye música de cámara, teatro, danza, literatura, artes plásticas y visuales, actividades académicas y una barra infantil. En esta edición, San Luis Potosí participa como estado invitado.

Las actividades también llegarán a Canatlán, Guadalupe Victoria, Mezquital, Nuevo Ideal, Nombre de Dios, Pánuco de Coronado, Poanas, Lerdo, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero. El festival concluirá el 18 de octubre con el Revolcadero Masivo, y el 11 de octubre se realizará la Callejoneada Tradicional con Los Montañeses del Álamo.