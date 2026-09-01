Maru Campos y Hugo Aguilar en primera fila en Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, estos son los gobernadores que asistieron

Hugo Aguilar y Maru Campos en Segundo Informe de gobierno de Sheinbaum (Captura de pantalla del canal de Youtube de la presidenta Claudia Sheinbuam)

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Entre las figuras más relevantes que acudieron a la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado este 1 de septiembre, destacó la presencia en primera fila del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar.

También llamó la atención que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, estuviera en la misma posición, por encima de otros gobernadores que pertenecen a Morena, como Delfina Gómez, del Estado de México, o Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán.

La ubicación de la gobernadora panista de Chihuahua destaca por una serie de tensiones que ha habido entre el gobierno federal y el de ese estado, luego de que se diera a conocer en abril la muerte de dos agentes de la CIA durante un accidente después de realizar operaciones en México, lo que destapó dudas y cuestionamientos sobre la presencia de personal estadounidense sin autorización federal.

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