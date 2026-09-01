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Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Tras hacerse oficial su llegada, el ‘Bebote’ comenzó su preparación para afrontar su nuevo reto en el futbol europeo

(@fcporto / Instagram)

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Santiago Giménez ya comenzó su nueva etapa con el FC Porto. Después de que el club portugués hiciera oficial su incorporación este lunes 31 de agosto, el delantero mexicano tuvo este martes su primer entrenamiento con el equipo y recibió la bienvenida de sus nuevos compañeros.

El Porto compartió un video en el que se observa al mexicano pasar por el tradicional pasillo formado por sus compañeros, quienes lo recibieron entre aplausos y palmadas como parte de la bienvenida all vestidor.

Además, el conjunto portugués publicó una imagen de Giménez durante su sesión de entrenamiento en el Centro de Treino e Formação Desportiva Jorge Costa, ubicado en Olival, en Vila Nova de Gaia, Portugal.

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¿Cuándo podría debutar Santiago Giménez con el Porto?

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El delantero mexicano podría tener sus primeros minutos con el Porto el próximo viernes 4 de septiembre, cuando el equipo enfrente al Moreirense en la Primeira Liga.

Sin embargo, su presencia en el encuentro todavía dependerá de la decisión del cuerpo técnico, por lo que su debut aún no está confirmado.

La nueva oportunidad de Santiago Giménez en Europa

Un jugador de fútbol vestido con camiseta azul de manga larga del FC Porto está de pie junto a otros compañeros de equipo.

La llegada a Portugal representa la tercera experiencia de Giménez en el futbol europeo después de sus etapas con el Feyenoord y el AC Milan.

El atacante llegó al conjunto italiano en febrero de 2025 después de destacar con el Feyenoord. Su inicio con el Milan fue positivo, ya que marcó en su debut frente a la Roma y consiguió hacerse de un lugar en el equipo de Sérgio Conceição.

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Con el paso de los meses, sin embargo, perdió protagonismo. Entre su etapa con el conjunto rossonero disputó 34 partidos entre Serie A, Copa Italiana y Champions League, con siete goles y cuatro asistencias.

Del Milan al Porto para recuperar protagonismo

Durante su paso por el Milan, Giménez convivió con tres entrenadores: Sérgio Conceição, Massimiliano Allegri y Rúben Amorim. Los cambios en el banquillo coincidieron con una etapa en la que el delantero fue perdiendo presencia dentro del equipo.

Ahora, el mexicano comienza una nueva aventura con el FC Porto, donde buscará recuperar el nivel que mostró durante su etapa con el Feyenoord.

Con el conjunto neerlandés, el atacante consiguió 65 goles y 14 asistencias, además de conquistar títulos de liga, copa y Supercopa. Su llegada a Portugal le abre nuevamente la posibilidad de disputar las competencias de mayor nivel europeo.

Santiago Giménez se suma a la lista de mexicanos del Porto

Santiago Gimenez fue presentado de manera oficial con el Porto (Jesús Avilés | Infobae)
(Jesús Avilés | Infobae)

Con su fichaje, Giménez se convierte en otro mexicano que llega a las filas del Porto. Antes que él, Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Miguel Layún, Diego Reyes y Jorge Sánchez defendieron los colores del club portugués.

También pasaron por la institución Omar Govea, Raúl Gudiño y Joao Maleck, aunque ellos no llegaron a disputar minutos con el primer equipo.

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