Daniela Luján sigue el ejemplo de Cristian Castro y estudia la universidad a sus 38 años

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Daniela Luján estudia la Licenciatura en Psicología y aseguró que concluiría sus estudios, aunque no fijó una fecha para su graduación. La actriz habló sobre la posibilidad de celebrar ese momento con la prensa durante la promoción de la quinta temporada de ¿Tú crees?.

La intérprete explicó que había dejado temporalmente la carrera, pero sostuvo que volvería a las aulas hasta obtener el título. Su decisión surgió semanas después de que Cristian Castro acudió a su ceremonia de graduación de preparatoria a los 51 años.

Luján no confirmó que invitaría formalmente a los reporteros a su futura graduación, aunque siguió la broma cuando le plantearon que acudirían al evento aun si terminaba la licenciatura a una edad avanzada. La actriz respondió que defendería su tesis “con mi bastón”.

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Daniela Luján dijo que acabaría Psicología aunque tuviera 80 años

Durante el encuentro con la prensa, Daniela Luján fue cuestionada sobre los conocimientos que le había aportado estudiar Psicología. La actriz aclaró que todavía no contaba con el título y adelantó que lo presumiría una vez que concluyera la licenciatura.

La actriz no pudo soportar y explotó en llanto al revelar su batalla contra el sobrepeso. (YouTube)

“Todavía no. Cuando tenga mi título te lo presumo”, comentó Luján entre risas. Después explicó que aún le faltaba tiempo para cerrar esa etapa académica porque había interrumpido los estudios.

La protagonista de El diario de Daniela afirmó que no renunciaría a la meta. “Aunque yo tenga 80 años, yo voy a acabar esa carrera, a mí no me importa”, señaló ante los cuestionamientos sobre cuánto faltaba para concluir.

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Una reportera le comentó que asistirían a la graduación “aunque crecidita”. Luján respondió en tono de broma que llegaría con bastón para presentar su tesis. La conversación derivó en comentarios sobre una eventual universidad para adultos mayores.

La actriz explicó que eligió la licenciatura por su interés en aprender y por las herramientas que podía obtener para construir personajes. Dijo que ese conocimiento le ayudaba a explorar la parte psicológica de los papeles que interpretaba en televisión, teatro y otros proyectos.

“No lo pienso para ejercer”, precisó Luján. Aun así, dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro y planteó, en broma, un proyecto dirigido a figuras del medio artístico.

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La actriz imaginó un servicio de terapia para productores y actores durante semanas de estreno. Después extendió la idea a los reporteros que cubrían eventos en aeropuertos, al señalar que podría instalar un cubículo para atenderlos.

Luján también habló de la diferencia entre estudiar teoría y asistir a terapia. Consideró que los libros no bastaban para desarrollar inteligencia emocional, pues una persona especializada podía hacer preguntas y acompañar los procesos de autoconocimiento.

Cristian Castro terminó la preparatoria y habló de entrar a la UNAM

La decisión de Daniela Luján de retomar Psicología apareció después del caso de Cristian Castro, quien recibió su diploma de bachillerato este 12 de agosto de 2026 tras estudiar a distancia en PrepaW.

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El cantante había dejado la escuela durante su juventud para concentrarse en su carrera musical. El famoso completó el bachillerato en cerca de dos años y medio y acudió a la ceremonia con traje negro como graduado de honor.

Jovani Pérez

Castro sostuvo que buscaba continuar su formación profesional en la UNAM, pues creía tener pase directo al haber estudiado en una escuela incorporada. La institución educativa precisó que sus egresados no obtenían ingreso automático a las licenciaturas de la máxima casa de estudios.

Las escuelas privadas incorporadas a la UNAM pueden utilizar sus planes de estudio, pero sus alumnos no cuentan con Pase Reglamentado. Para ingresar a una licenciatura, Castro tendría que cumplir los requisitos generales y presentar el proceso de selección correspondiente.

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