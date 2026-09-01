México

Daniela Luján sigue el ejemplo de Cristian Castro y estudia la universidad a sus 38 años

La actriz reveló qué carrera está cursando y si piensa ejercerla

daniela lujan y cristian castro -México- 1 septiembre
(Instagram)
Guardar

Daniela Luján estudia la Licenciatura en Psicología y aseguró que concluiría sus estudios, aunque no fijó una fecha para su graduación. La actriz habló sobre la posibilidad de celebrar ese momento con la prensa durante la promoción de la quinta temporada de ¿Tú crees?.

La intérprete explicó que había dejado temporalmente la carrera, pero sostuvo que volvería a las aulas hasta obtener el título. Su decisión surgió semanas después de que Cristian Castro acudió a su ceremonia de graduación de preparatoria a los 51 años.

Luján no confirmó que invitaría formalmente a los reporteros a su futura graduación, aunque siguió la broma cuando le plantearon que acudirían al evento aun si terminaba la licenciatura a una edad avanzada. La actriz respondió que defendería su tesis “con mi bastón”.

PUBLICIDAD

Daniela Luján dijo que acabaría Psicología aunque tuviera 80 años

Durante el encuentro con la prensa, Daniela Luján fue cuestionada sobre los conocimientos que le había aportado estudiar Psicología. La actriz aclaró que todavía no contaba con el título y adelantó que lo presumiría una vez que concluyera la licenciatura.

Especial
La actriz no pudo soportar y explotó en llanto al revelar su batalla contra el sobrepeso. (YouTube)

“Todavía no. Cuando tenga mi título te lo presumo”, comentó Luján entre risas. Después explicó que aún le faltaba tiempo para cerrar esa etapa académica porque había interrumpido los estudios.

La protagonista de El diario de Daniela afirmó que no renunciaría a la meta. “Aunque yo tenga 80 años, yo voy a acabar esa carrera, a mí no me importa”, señaló ante los cuestionamientos sobre cuánto faltaba para concluir.

PUBLICIDAD

Una reportera le comentó que asistirían a la graduación “aunque crecidita”. Luján respondió en tono de broma que llegaría con bastón para presentar su tesis. La conversación derivó en comentarios sobre una eventual universidad para adultos mayores.

La actriz explicó que eligió la licenciatura por su interés en aprender y por las herramientas que podía obtener para construir personajes. Dijo que ese conocimiento le ayudaba a explorar la parte psicológica de los papeles que interpretaba en televisión, teatro y otros proyectos.

daniela lujan luz clarita

“No lo pienso para ejercer”, precisó Luján. Aun así, dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión en el futuro y planteó, en broma, un proyecto dirigido a figuras del medio artístico.

La actriz imaginó un servicio de terapia para productores y actores durante semanas de estreno. Después extendió la idea a los reporteros que cubrían eventos en aeropuertos, al señalar que podría instalar un cubículo para atenderlos.

Luján también habló de la diferencia entre estudiar teoría y asistir a terapia. Consideró que los libros no bastaban para desarrollar inteligencia emocional, pues una persona especializada podía hacer preguntas y acompañar los procesos de autoconocimiento.

Cristian Castro terminó la preparatoria y habló de entrar a la UNAM

La decisión de Daniela Luján de retomar Psicología apareció después del caso de Cristian Castro, quien recibió su diploma de bachillerato este 12 de agosto de 2026 tras estudiar a distancia en PrepaW.

El cantante había dejado la escuela durante su juventud para concentrarse en su carrera musical. El famoso completó el bachillerato en cerca de dos años y medio y acudió a la ceremonia con traje negro como graduado de honor.

cristian castro
Jovani Pérez

Castro sostuvo que buscaba continuar su formación profesional en la UNAM, pues creía tener pase directo al haber estudiado en una escuela incorporada. La institución educativa precisó que sus egresados no obtenían ingreso automático a las licenciaturas de la máxima casa de estudios.

Las escuelas privadas incorporadas a la UNAM pueden utilizar sus planes de estudio, pero sus alumnos no cuentan con Pase Reglamentado. Para ingresar a una licenciatura, Castro tendría que cumplir los requisitos generales y presentar el proceso de selección correspondiente.

Temas Relacionados

Daniela LujánCristian Castromexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UAM alista un tercer proceso de admisión por primera vez en su historia: conoce las fechas clave del examen

La institución explicó que la nueva convocatoria respetará su autonomía, la legislación universitaria y las decisiones de sus órganos académicos

UAM alista un tercer proceso de admisión por primera vez en su historia: conoce las fechas clave del examen

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

El ICED anuncia nueve días de actividades sin costo del 10 al 18 de octubre, con más de cien eventos en teatros, museos, plazas y auditorios de la capital, además de once municipios del estado

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

Desaparecieron tres sobrinas del fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla

Pamela, Kimberly y Jade de 13, 10 y 8 años, son buscadas actualmente por las autoridades, no se sabe si lograron escapar durante el ataque o si fueron víctimas de Ángel

Desaparecieron tres sobrinas del fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Una querida actriz mexicana compartió esta anécdota en Netas Divinas

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Caen cuatro presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito en la colonia Morelos

Golpe consecutivo al Cártel de Los Reyes: caen sus líderes “R5” y “Poncho la Quiringua” en un mes

Así es el sitio en Tocumbo donde fue abatido el “R5”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Michoacán acumula al menos 18 militares muertos por minas y explosivos desde 2024

ENTRETENIMIENTO

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Así fue el presunto desplante de la nueva Miss Universe México 2026 contra Miss Guerrero: “Le retiraba la mano”

Romance, yate y regalos: Lucía Méndez cuenta qué pasó realmente con Miguel de la Madrid

Emilio Osorio menciona prueba de ADN tras rumores sobre Bobby Larios y Juan Osorio: “Soy hijo de mi papá”

DEPORTES

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

México mantiene paso firme para conseguir su boleto al Mundial de Basquetbol 2027

Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: cuándo, a qué hora y dónde ver en México al nuevo integrante del Canelo Team