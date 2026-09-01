Secretario de Relaciones Exteriores defiende relación con EEUU tras el Segundo Informe de Sheinbaum

Roberto Velasco citó a Claudia Sheinbaum al afirmar: “Queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones”. Crédito: X/@r_velascoa

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El secretario Roberto Velasco acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum este 1 de septiembre en su segundo Informe de Gobierno, a 23 meses de haber iniciado su mandato, según un mensaje publicado en X.

De acuerdo con el tuit del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sheinbaum afirmó que con Estados Unidos hay “un diálogo permanente” y que, pese a las dificultades, su gobierno decidió “siempre buscar el entendimiento”.

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La presidenta sostuvo: “Queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones, pero cooperación no significa sometimiento; amistad no significa renunciar a nuestros principios”, citó Velasco.

El funcionario agregó que seguirán sumándose “a su proyecto de nación” y remarcó que “México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, en la publicación.

Sheinbaum admite fricciones con Estados Unidos y apuesta por un entendimiento

Durante su segundo informe en Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración mantiene la decisión de privilegiar acuerdos en seguridad y comercio. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Claudia Sheinbaum reconoció este 1 de septiembre durante su segundo Informe de Gobierno dificultades con Estados Unidos, pero sostuvo que su gobierno busca un entendimiento en seguridad y comercio mientras avanza la revisión del T-MEC, uno de los ejes de la relación económica de América del Norte.

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La ronda más reciente de revisión del tratado se realizó en julio en la Ciudad de México, donde funcionarios de ambos países discutieron aranceles para la industria automotriz, acero y aluminio, además de agricultura y seguridad económica. Después de ese encuentro, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acordaron seguir las conversaciones en septiembre.

Durante su segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, citado por EFE, la mandataria dijo que la relación con Washington “ha tenido sus dificultades”, pero añadió que su administración tomó la decisión de “siempre buscar el entendimiento”. En su mensaje no mencionó de forma explícita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Uno de los puntos que Sheinbaum describió como más dolorosos fue el trato que han recibido los mexicanos en detenciones y operativos migratorios en territorio estadounidense.

También aludió a la muerte de 17 connacionales y afirmó que dará seguimiento a las denuncias presentadas para exigir respeto pleno a los derechos humanos de los mexicanos en el país vecino.

Sheinbaum vincula la cooperación en seguridad con soberanía y trato digno

La cooperación en seguridad con Estados Unidos, según Sheinbaum, se basa en soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En materia de seguridad, la presidenta destacó los acuerdos de colaboración alcanzados con Estados Unidos. Según explicó, esos acuerdos se sostienen en principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, además de cooperación sin subordinación.

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Sheinbaum fijó así el límite político de esa relación: “Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios. Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”.

Las declaraciones se produjeron mientras Washington ha incrementado la presión sobre México en la lucha contra el narcotráfico. El señalamiento ocurrió después de la acusación de presuntos vínculos con el crimen organizado contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos cargos del estado, algo que la presidenta ha rechazado al sostener que no se han presentado pruebas.

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Revisión del T-MEC sigue abierta con aranceles y reglas de origen sobre la mesa

Marcelo Ebrard considera cercanos “avances sustantivos” en la negociación comercial del T-MEC. REUTERS/Jose Luis Gonzalez TPX IMAGES OF THE DAY

En el frente comercial, Sheinbaum afirmó que existe diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos y expresó su expectativa de alcanzar un acuerdo. “En materia comercial tenemos diálogo permanente con el Gobierno de los Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento”, dijo.

Las negociaciones incluyen reglas de origen para productos industriales, barreras comerciales, la reducción de la dependencia de importaciones procedentes de fuera de Norteamérica y el fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro. Ese paquete forma parte de la revisión próxima del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ebrard dijo que veía cercana la posibilidad de concretar “avances sustantivos” en la negociación comercial, aunque no precisó una fecha para conocer resultados.

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