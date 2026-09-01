Calvin Harris dará shows en CDMX junto a otros artistas: dónde y cuándo

Calvin Harris generó expectativa por un regreso a CDMX - crédito @calvinharris/Instagram

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Calvin Harris se presenta el 30 y 31 de octubre en Ciudad de México, en el marco del fin de semana del Gran Premio de México de Fórmula 1. El DJ británico repite doble función para celebrar al campeón de la carrera, y comparte cartel con Sean Paul y Deorro en una trilogía de música electrónica que arranca el 29 de octubre.

Los tres conciertos se realizan en el Museo Nacional de Energía y Tecnología, conocido como MUNET, ubicado dentro del Bosque de Chapultepec. La sede reúne las tres noches de fiesta electrónica que acompañan al fin de semana más importante del automovilismo en el país.

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El calendario arranca el 29 de octubre con Sean Paul y Deorro

Cartel para Sean Paul y Deorro (rs)

El primer día de la trilogía, el 29 de octubre, corresponde al show conjunto de Sean Paul y Deorro. La noche funciona como preámbulo a la doble presentación de Calvin Harris, que cierra el fin de semana los días 30 y 31 de octubre.

El productor escocés ya tiene historial en México: cerró el cartel de Tecate Emblema en 2024. Su regreso a la Ciudad de México coincide con la consolidación del Gran Premio de México como uno de los eventos que combina automovilismo y música en vivo.

La venta de boletos inició este 1 de septiembre a las 11:00 horas

Cartel para Calvin Harris (rs)

La preventa con registro previo para los shows de Calvin Harris comenzó este martes 1 de septiembre a las 11:00 horas, a través del enlace habilitado en Tixr. El registro es obligatorio antes de poder acceder a la compra de boletos.

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La preventa para el concierto de Sean Paul y Deorro también arrancó hoy, aunque dos horas más tarde, a las 13:00 horas, mediante el sitio de NPU Live. Ambos procesos exigen registro anticipado como filtro previo a la venta general.

La venta general para todos los shows abre el 8 de septiembre

Calvin Harris durante su set en el Festival Tecate Emblema en la Ciudad de México el sábado 18 de mayo de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La venta general de boletos, sin necesidad de registro previo, se habilita el 8 de septiembre. Para los shows de Calvin Harris el acceso abre a las 12:00 horas, mientras que para el concierto de Sean Paul y Deorro comienza a las 14:00 horas de ese mismo día.

El esquema de preventa y venta general en dos fases busca administrar la demanda de un fin de semana donde la Ciudad de México concentra al público internacional que llega por el Gran Premio de México. Los tres conciertos forman parte de la oferta musical paralela a la carrera, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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