No creerás las calorías que tiene un solo plato de ramen

Un tazón de ramen humeante con ingredientes frescos y detallados destaca en una cálida cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ramen es un platillo de fideos de trigo servidos en un caldo caliente. Suele prepararse con base de soya, miso, sal o huesos de cerdo, y se acompaña con ingredientes como carne de cerdo, huevo, cebollín, alga nori, brotes de bambú o verduras.

Aunque hoy se identifica con Japón, tiene raíces chinas. Los fideos chinos llegaron a Japón durante la era Meiji, entre 1868 y 1912, y en un inicio se conocían como shina soba, una expresión para referirse a los fideos de estilo chino. Con el tiempo, la receta se adaptó a los caldos, condimentos e ingredientes locales.

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El ramen moderno es sin duda uno de los platillos favoritos de muchas personas; sin embargo, quizá no muchos saben que puede ser también uno de los más calóricos según los ingredientes que se usen en su preparación.

Una porción de fideos instantáneos humeantes, adornados con mitades de huevo cocido, cebolla tierna picada y una salsa rojiza, servida en un tazón negro sobre una mesa oscura con cacahuates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas calorías tiene un plato de ramen

Aunque muchas personas no lo imaginan un plato de ramen de restaurante suele tener entre 600 y mil 200 calorías e incluso más en algunas versiones que incluyan ingredientes elevados en calorías. En estos casos, aunque poco comunes, un plato de ramen puede tener incluso mil 800 calorías, lo cual equivale casi a las calorías totales que una persona debe consumir en día, 2 mil en promedio.

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La cifra varía según el tamaño y los ingredientes:

Ramen sencillo con caldo, fideos y verduras: 500–700 calorías .

Tonkotsu o miso con caldo cremoso, cerdo y huevo: 800–1,100 calorías .

Con extras como chashu adicional, aceite de chile, mantequilla, queso o más fideos: puede superar 1,200 calorías.

Los fideos aportan buena parte de las calorías; el caldo concentrado y los aceites elevan la cifra y estas también pueden variar según otros ingredientes que se añadan en el lugar donde lo consumas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ramen casero bajo en calorías

A pesar de que algunas versiones pueden ser elevadas en calorías, en si mismo el platillo puede ser un plato saludable si se prepara de forma sencilla, tal como te recomendamos en la siguiente receta.

Rinde 1 porción | Aproximadamente 450 calorías

Ingredientes

45 g de fideos secos para ramen, soba o pasta de trigo

80 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada

500 ml de caldo de pollo o verduras bajo en sodio

1 cucharada de pasta miso

1 cucharadita de salsa de soya baja en sodio

½ huevo cocido

½ taza de champiñones rebanados

1 taza de col o espinaca

½ zanahoria en tiras delgadas

1 cebollín picado

Chile seco o unas gotas de aceite de chile, al gusto

Jugo de limón, opcional

Preparación

Cocina los fideos según las instrucciones del empaque. Escúrrelos y reserva. Calienta el caldo en una olla. Agrega los champiñones, la zanahoria y la col o espinaca. Cocina entre 4 y 5 minutos. Disuelve la pasta miso en un poco de caldo caliente y mézclala en la olla. Añade la salsa de soya. Evita hervir por mucho tiempo después de incorporar el miso. Sirve los fideos en un tazón. Vierte el caldo con las verduras, agrega el pollo, el medio huevo y el cebollín. Termina con chile y unas gotas de limón si buscas un sabor más fresco.

Para reducir más las calorías sustituye los fideos de trigo por fideos de konjac o shirataki. Con ese cambio, el plato puede quedar cerca de 280 a 320 calorías. También conviene evitar el caldo de hueso de cerdo, el chashu, la mantequilla y porciones extra de fideos.

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