México

No creerás las calorías que tiene un solo plato de ramen

El ramen moderno es sin duda uno de los platillos favoritos de muchas personas aunque también uno de los que aportan más calorías por porción

Tazón de ramen caliente con fideos, huevo partido, cerdo, algas y cebolla verde sobre una mesa de madera
Un tazón de ramen humeante con ingredientes frescos y detallados destaca en una cálida cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El ramen es un platillo de fideos de trigo servidos en un caldo caliente. Suele prepararse con base de soya, miso, sal o huesos de cerdo, y se acompaña con ingredientes como carne de cerdo, huevo, cebollín, alga nori, brotes de bambú o verduras.

Aunque hoy se identifica con Japón, tiene raíces chinas. Los fideos chinos llegaron a Japón durante la era Meiji, entre 1868 y 1912, y en un inicio se conocían como shina soba, una expresión para referirse a los fideos de estilo chino. Con el tiempo, la receta se adaptó a los caldos, condimentos e ingredientes locales.

PUBLICIDAD

El ramen moderno es sin duda uno de los platillos favoritos de muchas personas; sin embargo, quizá no muchos saben que puede ser también uno de los más calóricos según los ingredientes que se usen en su preparación.

Un tazón negro con fideos instantáneos humeantes, dos mitades de huevo cocido, cebolla tierna y salsa roja; cacahuates enteros sobre la mesa de madera oscura.
Una porción de fideos instantáneos humeantes, adornados con mitades de huevo cocido, cebolla tierna picada y una salsa rojiza, servida en un tazón negro sobre una mesa oscura con cacahuates. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántas calorías tiene un plato de ramen

Aunque muchas personas no lo imaginan un plato de ramen de restaurante suele tener entre 600 y mil 200 calorías e incluso más en algunas versiones que incluyan ingredientes elevados en calorías. En estos casos, aunque poco comunes, un plato de ramen puede tener incluso mil 800 calorías, lo cual equivale casi a las calorías totales que una persona debe consumir en día, 2 mil en promedio.

PUBLICIDAD

La cifra varía según el tamaño y los ingredientes:

  • Ramen sencillo con caldo, fideos y verduras: 500–700 calorías.
  • Tonkotsu o miso con caldo cremoso, cerdo y huevo: 800–1,100 calorías.
  • Con extras como chashu adicional, aceite de chile, mantequilla, queso o más fideos: puede superar 1,200 calorías.

Los fideos aportan buena parte de las calorías; el caldo concentrado y los aceites elevan la cifra y estas también pueden variar según otros ingredientes que se añadan en el lugar donde lo consumas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de ramen casero bajo en calorías

A pesar de que algunas versiones pueden ser elevadas en calorías, en si mismo el platillo puede ser un plato saludable si se prepara de forma sencilla, tal como te recomendamos en la siguiente receta.

Rinde 1 porción | Aproximadamente 450 calorías

Ingredientes

  • 45 g de fideos secos para ramen, soba o pasta de trigo
  • 80 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada
  • 500 ml de caldo de pollo o verduras bajo en sodio
  • 1 cucharada de pasta miso
  • 1 cucharadita de salsa de soya baja en sodio
  • ½ huevo cocido
  • ½ taza de champiñones rebanados
  • 1 taza de col o espinaca
  • ½ zanahoria en tiras delgadas
  • 1 cebollín picado
  • Chile seco o unas gotas de aceite de chile, al gusto
  • Jugo de limón, opcional

Preparación

  1. Cocina los fideos según las instrucciones del empaque. Escúrrelos y reserva.
  2. Calienta el caldo en una olla. Agrega los champiñones, la zanahoria y la col o espinaca. Cocina entre 4 y 5 minutos.
  3. Disuelve la pasta miso en un poco de caldo caliente y mézclala en la olla. Añade la salsa de soya. Evita hervir por mucho tiempo después de incorporar el miso.
  4. Sirve los fideos en un tazón. Vierte el caldo con las verduras, agrega el pollo, el medio huevo y el cebollín.
  5. Termina con chile y unas gotas de limón si buscas un sabor más fresco.

Para reducir más las calorías sustituye los fideos de trigo por fideos de konjac o shirataki. Con ese cambio, el plato puede quedar cerca de 280 a 320 calorías. También conviene evitar el caldo de hueso de cerdo, el chashu, la mantequilla y porciones extra de fideos.

Temas Relacionados

ramencaloríasnutriciónmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llega el frío a la Sierra Tarahumara: la infusión de eucalipto que usan las comunidades rarámuri

El eucalipto aparece entre las plantas utilizadas tradicionalmente en México para aliviar la tos, la bronquitis y la congestión

Llega el frío a la Sierra Tarahumara: la infusión de eucalipto que usan las comunidades rarámuri

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: La hora pico provoca caos en la Red de transporte

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: La hora pico provoca caos en la Red de transporte

HBO estrena “Coalición”, la primera novela mexicana producida por la plataforma

La serie gira en torno a Belén y Zoé, dos mujeres separadas por un secreto y por visiones opuestas del mundo, que compiten por asumir el liderazgo de la empresa familiar

HBO estrena “Coalición”, la primera novela mexicana producida por la plataforma

“Ahí está llegando el narcosenador”, Lilly Téllez encara a Enrique Inzunza en su regreso al Senado

El legislador de Morena vuelve a las sesiones tras cuatro meses de ausencia

“Ahí está llegando el narcosenador”, Lilly Téllez encara a Enrique Inzunza en su regreso al Senado

EN VIVO | Megabloqueos de transportistas hoy 31 de agosto en carreteras y avenidas de CDMX y Edomex: liberan Insurgentes y Eje 1 Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Megabloqueos de transportistas hoy 31 de agosto en carreteras y avenidas de CDMX y Edomex: liberan Insurgentes y Eje 1 Norte
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: golpes simultáneos alcanzan a las facciones del Cártel de Sinaloa, caen operadores de Los Chapitos y La Mayiza

De los Arellano Félix al CJNG: el uso de los “coches bomba” como arma de guerra por los cárteles mexicanos

Capturan a un hombre que intentó pasar droga disfrazada de dulces de coco en Tabasco

Capturan a tres integrantes de “Los Mezcales” con más de 2 mil dosis de droga en Colima

Alerta de EEUU lleva a las autoridades de Guanajuato a localizar un narcolaboratorio en Acámbaro

ENTRETENIMIENTO

TV Azteca renueva su barra de noticias: estos son los cambios y periodistas despedidos

TV Azteca renueva su barra de noticias: estos son los cambios y periodistas despedidos

Oasis aterriza en los cines de México: dónde y cuándo ver el documental de los hermanos Gallagher

Quién es el diseñador mexicano del vestido “naco” que Gema Garoa le criticó a Mariana Ochoa

Un departamento en Tijuana y una moto de más de 400 mil pesos, los lujosos regalos de Eduin Caz a Ese Pérez

William Levy habría terminado su relación con Jennifer Camacho previo a su cumpleaños 46

DEPORTES

Revelan qué impide la construcción del estadio de Cruz Azul en la CDMX

Revelan qué impide la construcción del estadio de Cruz Azul en la CDMX

Erik Lira llegará al Mónaco, presidente de Cruz Azul confirmó el fichaje: “Nos tardamos”

Chivas cambia horario para el partido contra Pumas y Necaxa del Apertura 2026, estos son las nuevas fechas

Canelo Álvarez ofrece miles de dólares al influencer Paulo Chavira por reto viral

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan