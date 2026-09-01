Cómo destapar caños con sal y vinagre en menos de 10 minutos

Uso de sal y vinagre para el mantenimiento preventivo de cañerías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mezcla de sal y vinagre es un método casero que se ha popularizado en redes sociales. Sin embargo, este procedimiento no está respaldado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como solución para bloqueos severos.

Su uso se plantea para mantenimiento, porque las obstrucciones profundas suelen requerir una sopapa, una serpiente de plomería o la revisión del sifón.

La mezcla solo puede ayudar ante un drenaje lento

El vinagre puede contribuir a remover depósitos minerales ligeros en superficies accesibles, como grifos y regaderas.

El programa WaterSense de la EPA menciona el vinagre blanco para limpiar acumulaciones de calcio o sarro que restringen el flujo.

Ese uso no equivale a disolver un bloqueo profundo. Un caño puede obstruirse por cabellos, grasa endurecida, restos de comida, tierra, plástico u otros objetos que no desaparecen con una solución suave de uso doméstico.

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La sal tampoco tiene una capacidad comprobada para desintegrar esas obstrucciones.

Al mezclarse con vinagre no produce la efervescencia característica del bicarbonato con un ácido. La sal se disuelve y funciona, como máximo, como un componente auxiliar de limpieza.

Por eso, la combinación puede generar una mejora únicamente cuando el problema es superficial y el agua todavía circula.

El vinagre puede contribuir a remover depósitos minerales ligeros en superficies accesibles, como grifos y regaderas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA recomienda herramientas mecánicas para las obstrucciones

La EPA propone utilizar una sopapa o una serpiente de plomería para reducir el uso de limpiadores químicos en los drenajes.

La recomendación aparece en su guía sobre residuos peligrosos domésticos y apunta a evitar sustancias corrosivas que puedan dañar las tuberías o contaminar sistemas sépticos y plantas de tratamiento.

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La agencia considera que algunos productos de limpieza pueden ser tóxicos, corrosivos, inflamables o reactivos.

Su vertido incorrecto también puede representar un riesgo para los trabajadores de saneamiento, los niños, las mascotas y el ambiente.

La EPA no presenta la mezcla de sal y vinagre como un desatascador de acción rápida.

Su postura respalda una idea central: cuando existe una obstrucción real, conviene retirarla mediante presión, extracción o desmontaje antes que agregar más sustancias al caño.

El procedimiento exige un reposo de al menos 30 minutos

Una receta doméstica difundida para el mantenimiento de drenajes propone este procedimiento para residuos superficiales, drenajes lentos y malos olores.

La receta debe entenderse como una práctica doméstica de eficacia limitada y no como una recomendación específica de la EPA ni como una garantía para obstrucciones severas.

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El paso a paso es el siguiente:

1. Retirar los residuos visibles. Hay que limpiar la rejilla o coladera y quitar cabellos, restos de comida u otros sólidos que se encuentren en la entrada del desagüe.

2. Agregar media taza de sal gruesa. La sal debe colocarse directamente en el caño. No conviene aumentar la cantidad, porque no hay pruebas de que una dosis mayor mejore el resultado y puede dejar residuos en zonas de poco flujo.

3. Incorporar una o dos tazas de vinagre blanco al 5%. Es preferible utilizarlo tibio, pero no hirviendo. Si se desconoce el material de las tuberías, debe evitarse el agua a temperaturas elevadas.

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4. Dejar actuar la mezcla. El lavabo debe permanecer sin uso durante al menos 30 minutos. La guía contempla un reposo de hasta tres horas, según el tipo de suciedad y la intensidad del problema.

5. Enjuagar con agua tibia. Después del reposo, hay que dejar correr abundante agua tibia durante al menos un minuto para arrastrar los residuos ablandados y evitar acumulaciones de sal.

6. Evaluar el resultado. Si el agua continúa estancada o el drenaje no mejora, no conviene repetir indefinidamente la aplicación.

7. Utilizar un método mecánico. La EPA recomienda recurrir a una sopapa o una serpiente de plomería cuando la obstrucción persiste.

Guía para desatascar tuberías con sal y vinagre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sopapa puede resolver atascos cercanos

La sopapa funciona mediante cambios de presión que pueden desplazar residuos acumulados cerca de la boca del desagüe. Su eficacia depende de que la goma forme un sello adecuado sobre la abertura.

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Para utilizarla, debe colocarse sobre el desagüe y presionarse varias veces sin romper el cierre. En un fregadero doble, la abertura que no se utiliza debe taparse para concentrar la presión en el conducto obstruido.

Este recurso tiene más posibilidades de liberar un atasco leve en pocos minutos que una mezcla de sal y vinagre. También permite actuar sin introducir sustancias en la instalación.

Si el problema está causado por cabellos, restos sólidos o una acumulación compacta, la sopapa debe ser la primera alternativa después de retirar los residuos visibles.

La serpiente alcanza bloqueos más profundos

Cuando la sopapa no funciona, una serpiente de plomería puede llegar hasta obstrucciones ubicadas a mayor profundidad. El cable se introduce en el conducto hasta encontrar resistencia y luego se gira para romper o enganchar el material.

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El procedimiento requiere precaución para no dañar las juntas ni forzar las conexiones. Una vez retirado el residuo, es necesario enjuagar el desagüe y comprobar si el agua vuelve a circular con normalidad.

Si el bloqueo se encuentra en el sifón, puede ser necesario desmontar esa pieza. Antes de hacerlo, hay que colocar un recipiente debajo para recoger el agua acumulada y volver a ajustar correctamente las conexiones.

La sopapa funciona mediante cambios de presión que pueden desplazar residuos acumulados cerca de la boca del desagüe. Su eficacia depende de que la goma forme un sello adecuado sobre la abertura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La EPA advierte sobre los limpiadores corrosivos

La EPA señala que los residuos domésticos peligrosos pueden contaminar el ambiente cuando se vierten por el desagüe. También recomienda leer las etiquetas, respetar las indicaciones de almacenamiento y no mezclar productos de limpieza.

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El vinagre no debe combinarse con lejía, amoníaco ni un desatascador comercial. Esas mezclas pueden liberar gases peligrosos o provocar reacciones químicas que aumenten el riesgo de quemaduras y daños en las tuberías.

Tampoco conviene aplicar sal y vinagre si antes se utilizó un producto comercial y todavía puede haber restos dentro del caño.

En ese caso, la opción más segura es consultar las indicaciones del fabricante o solicitar asistencia profesional.

Cuándo dejar de usar el método casero

La mezcla debe descartarse cuando el agua no baja, el nivel aumenta, varios desagües presentan el mismo problema o aparecen malos olores persistentes junto con ruidos en las tuberías.

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También conviene pedir ayuda si el atasco se repite después de una limpieza, si existen fugas o si la instalación es antigua y se desconoce el estado de sus materiales.

La sal y el vinagre pueden formar parte de una rutina ocasional de limpieza, pero no sustituyen la extracción mecánica.

La EPA respalda la sopapa y la serpiente de plomería para enfrentar obstrucciones, mientras que su guía de mantenimiento menciona el vinagre para depósitos minerales ligeros, no para destapar caños completamente bloqueados.

Sal y vinagre no ofrecen un destape garantizado en menos de 10 minutos. Pueden intentarse ante un drenaje lento y superficial, con un reposo de al menos 30 minutos; si el flujo no mejora, la respuesta adecuada es utilizar una herramienta mecánica o llamar a un profesional.