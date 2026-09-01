Daniel Asaf evita hablar del “cónclave” con Andy López Beltrán: la reunión en la Condesa sigue bajo cuestionamientos

Daniel Asaf se niega a explicar reunión con Andy López Beltrán y empresarios.

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El diputado federal de Morena y exjefe de la Ayudantía de la Presidencia, Daniel Asaf, evitó dar explicaciones sobre la reunión privada que sostuvo con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, su hermano Gonzalo y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño, un encuentro que ha generado cuestionamientos políticos por el contexto en el que ocurrió.

Al concluir la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, Asaf fue abordado por representantes de la prensa para conocer detalles sobre el llamado “cónclave de la Condesa”. Sin embargo, el legislador se negó a responder sobre el encuentro y se limitó a rechazar cualquier declaración antes de retirarse.

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Daniel Asaf guarda silencio sobre reunión con Andy López Beltrán

La negativa del diputado cobra relevancia porque, hasta ahora, los participantes no han ofrecido una explicación pública detallada sobre el motivo de la reunión ni sobre los asuntos tratados durante varias horas.

De acuerdo con la información difundida, el encuentro se realizó el pasado 24 de agosto en el restaurante Magazzino, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

“El diputado prefirió guardar silencio ante las preguntas.” crédito: @MLopezSanMartin

En las imágenes dadas a conocer aparecen Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf, así como los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

Al ser cuestionado directamente sobre su participación, Asaf agradeció a los reporteros, se disculpó y dejó claro que no hablaría del tema.

El “cónclave de la Condesa” reunió a hijos de AMLO y empresarios

Los videos difundidos muestran que la reunión se prolongó durante al menos cinco horas. Según los reportes, el establecimiento habría cerrado sus puertas al público durante el encuentro y en el exterior permanecieron varias camionetas con personal de seguridad.

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Entre los asistentes estuvo Juan Domingo Beckmann, empresario vinculado con el grupo tequilero José Cuervo e integrante de un consejo asesor relacionado con el desarrollo económico, así como Mauricio Garduño, empresario identificado con actividades en los sectores tecnológico y de transformación digital.

El encuentro reunió a políticos, empresarios y los hijos de AMLO.

Las grabaciones permiten confirmar la presencia de los asistentes y algunos momentos de la reunión, pero no cuentan con audio. Por ello, no permiten establecer con certeza el contenido de las conversaciones ni el objetivo específico del encuentro.

Lo que se conoce de la reunión:

Se realizó el 24 de agosto en un restaurante de la colonia Condesa.

Participaron Andy y Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

El encuentro se extendió durante varias horas.

Las imágenes muestran a los asistentes reunidos alrededor de una mesa.

Hasta ahora, no existe una explicación pública detallada sobre todos los temas abordados.

Caso Héctor Melesio Cuén aparece en el contexto del encuentro

Uno de los elementos que ha incrementado la atención sobre la reunión es la aparición, en uno de los videos, de información relacionada con Fausto Corrales Rodríguez, exchofer y asistente personal de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa asesinado en julio de 2024.

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El caso Cuén aparece en el contexto de la reunión. (Facebook/Héctor Melesio Cuén Ojeda)

Corrales fue detenido el 19 de agosto y posteriormente quedó vinculado a proceso. Su papel es considerado relevante dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Cuén y con la primera versión sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Durante el encuentro, Gonzalo López Beltrán aparece consultando en su teléfono información relacionada con ese caso. No obstante, debido a que los videos no tienen audio, las imágenes por sí solas no permiten afirmar qué se dijo sobre la detención ni establecer que ese asunto haya sido el motivo principal de la reunión.

Oposición exige transparencia por reunión de Andy López Beltrán

La difusión de las imágenes provocó reacciones de legisladores del PAN y del PRI, quienes solicitaron que los participantes aclaren el propósito del encuentro.

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que cada uno de los asistentes debe explicar los motivos de la reunión, mientras que dirigentes y legisladores panistas pidieron que se investiguen los señalamientos que previamente han surgido alrededor de Andy López Beltrán.

Kenia López Rabadán exige explicar el motivo de la reunión. Crédito: Cuartoscuro

Desde el PRI también se cuestionó la presencia de empresarios y personajes cercanos al entorno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas voces opositoras han planteado posibles negociaciones o acuerdos, aunque las imágenes difundidas no aportan elementos que permitan comprobar esas acusaciones.

Ricardo Monreal considera normal el encuentro privado

En contraste, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que una reunión entre los hijos del expresidente y empresarios no representa, por sí misma, una conducta irregular.

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El legislador sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para investigar alguna posible conducta ilícita y llamó a no establecer conclusiones únicamente a partir de la celebración del encuentro.

Por ahora, el silencio de Daniel Asaf mantiene abiertas las interrogantes sobre el llamado “cónclave de la Condesa”.

Mientras la oposición exige explicaciones y Morena minimiza la reunión, el contenido de las conversaciones y el motivo que reunió durante horas a los hermanos López Beltrán, empresarios y uno de los personajes más cercanos al entorno del expresidente continúan sin una respuesta pública.