Aseguran 203 kilos de metanfetamina junto a miles de litros de precursores y equipo de laboratorio en San Luis Potosí. Marina

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Autoridades federales y estatales desmantelan un laboratorio clandestino de metanfetamina en Santa María del Río, San Luis Potosí, tras un operativo conjunto que resultó en el aseguramiento de 203 kilos de la droga, 3 mil 300 litros de precursores químicos y equipo de producción, según información compartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana este 31 de agosto de 2026.

El cateo fue producto de actos de investigación e inteligencia orientados a combatir la producción y distribución de drogas en la región, con la participación de seis instituciones de seguridad federales y locales.

Seis instituciones en un solo operativo

En el cateo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal de San Luis Potosí.

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La coordinación entre dependencias federales y locales requirió el respaldo simultáneo de fuerzas militares, navales y civiles para llevar a cabo la intervención.

De la inteligencia a la orden judicial

El proceso que derivó en el cateo comenzó con el seguimiento de líneas de investigación que permitieron a los agentes ubicar el predio. Una vez identificado, se establecieron vigilancias fijas sobre el inmueble.

Aseguran 203 kilos de metanfetamina junto a miles de litros de precursores y equipo de laboratorio en San Luis Potosí. Marina

Los datos de prueba obtenidos durante esa fase fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó la autorización legal para intervenir el predio. Solo entonces se desplegó el operativo conjunto en Santa María del Río.

Más de 200 kilos de metanfetamina y miles de litros de precursores

En el inmueble cateado se aseguraron 203 kilos de metanfetamina y 3 mil 300 litros de precursores químicos. Además, se decomisaron 25 kilos, 13 costales, 14 bidones y 13 tambos adicionales de precursores.

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El volumen total del aseguramiento, medido en litros, kilos, costales y tambos, da cuenta de la escala de la operación desarticulada en el municipio potosino.

Equipo hallado en el inmueble

Junto a la droga y los precursores, las autoridades aseguraron 260 tambos, 24 tinas, seis cilindros metálicos para Gas LP, siete condensadores, 10 cubetas artesanales, cuatro centrifugadoras y dos motobombas.

Aseguran 203 kilos de metanfetamina junto a miles de litros de precursores y equipo de laboratorio en San Luis Potosí. Marina

También se encontró documentación diversa en el interior del inmueble, cuyo contenido no fue detallado en el comunicado oficial pero quedó bajo resguardo de las autoridades para su análisis.

Todo a disposición del Ministerio Público

La totalidad del material asegurado fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, quien tiene a su cargo la continuación de las investigaciones.

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En el comunicado conjunto, las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que acciones como esta forman parte de su estrategia coordinada para impedir la producción y distribución de drogas, mediante el aseguramiento de sustancias ilícitas, precursores químicos y los recursos empleados en su elaboración.

Santa María del Río, municipio con antecedentes recientes

El operativo no es el primer golpe a estructuras de producción de droga en ese municipio. Días antes, la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la GN, detuvo a 11 personas en Santa María del Río y ubicó tres inmuebles presuntamente destinados a instalar narcolaboratorios, antes de que pudieran operar plenamente.

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Los detenidos eran originarios de Durango, Sonora y Sinaloa, según informaron Plano Informativo y Unotv. La carpeta de investigación quedó a cargo de la FGR.

En abril de 2025, la Armada de México desmanteló otro laboratorio clandestino en la Zona Industrial de la ciudad de San Luis Potosí, con dos detenidos y una infraestructura que incluía reactores de hasta 10 mil litros y una torre de destilación de 15 metros.

El operativo, en el marco de una ofensiva nacional

El mismo 31 de agosto, el Gabinete de Seguridad desmanteló otro laboratorio en Zitácuaro, Michoacán, donde aseguró mil 991 kilos y mil 515 litros de metanfetamina, más de dos toneladas de sustancias químicas y equipo de producción.

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Desde el inicio de la administración actual, las fuerzas armadas y la GN han localizado 2 mil 644 laboratorios clandestinos en distintas regiones del país, con un aseguramiento acumulado de más de 132 toneladas de metanfetamina y más de 5 mil 400 toneladas de precursores químicos, según cifras del Gabinete de Seguridad.

En mayo de 2026, cinco laboratorios fueron desarticulados en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con más de una tonelada de droga y casi 10 mil litros de precursores.

Desde el inicio de la administración actual, las fuerzas armadas y la GN han localizado 2 mil 644 laboratorios clandestinos en distintas regiones del país, con un aseguramiento acumulado de más de 132 toneladas de metanfetamina y más de 5 mil 400 toneladas de precursores químicos, según cifras del Gabinete de Seguridad.

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