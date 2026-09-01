Vagón del Tren Maya se descarrila en Campeche, desalojan a 123 pasajeros

El maquinista detuvo la marcha conforme a los procedimientos técnicos y no se reportaron lesionados entre los 123 pasajeros. (Foto: Presidencia)

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Tren Maya informó que la tarde de este 31 de agosto se registró un incidente de vía en el último vagón del tren que cubre la ruta Cancún-Palenque, a 50 metros de salir de la estación San Francisco de Campeche, en la capital del estado.

De acuerdo con el comunicado, el maquinista detuvo la marcha conforme a los procedimientos técnicos y no se reportaron lesionados entre los 123 pasajeros procedentes de Campeche.

Según Tren Maya, a partir de las 16:00 horas se realizó el descenso ordenado en la estación San Francisco de Campeche, con acompañamiento de su personal. La empresa señaó que las personas usuarias recibieron hidratación y alimentación y que el traslado continuó por vía terrestre hacia la estación Edzná, donde abordan otro ferrocarril para seguir con el recorrido.

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El comunicado agregó que ya se integró la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios, que realiza la investigación técnica del hecho. El Tren Maya afirmó que el resto de los servicios opera con normalidad y que, si se requiere algún ajuste de horario o itinerario por las maniobras de revisión, se informará a las personas usuarias.

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