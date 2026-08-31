¿Quién es Higinio Martínez, la apuesta de Morena para presidir el Senado?

Higinio Martínez presidirá el Senado, tras consenso de Morena. (CUARTOSCURO)

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Higinio Martínez Miranda, el médico de Texcoco que pasó 51 años construyendo una maquinaria política en la izquierda mexicana, presidirá el Senado de la República a partir de este martes 1 de septiembre, luego de que la bancada de Morena lo eligiera por unanimidad como su candidato para encabezar la Mesa Directiva en el último año de la LXVI Legislatura, en sustitución de Laura Itzel Castillo.

El grupo parlamentario de Morena aportó 4.3 millones de votos a Andrés Manuel López Obrador en 2018 y 5.1 millones a Claudia Sheinbaum en 2024 gracias, en buena medida, a la estructura territorial que Martínez Miranda tejió durante décadas en el Estado de México. Esa misma maquinaria lo convierte hoy en el perfil que la bancada guinda consideró más conveniente para conducir la Cámara alta en un año electoral que inicia formalmente el 10 de septiembre.

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La elección se realizó a mano alzada, a puerta cerrada, en la quinta reunión plenaria de los senadores de Morena. Los 65 legisladores presentes levantaron la mano en favor del mexiquense. Solo faltó uno: Gerardo Fernández Noroña, quien envió una carta al coordinador Ignacio Mier para advertir que su ausencia representaba “la ruptura del consenso” y para acusar que la bancada optaba “por una presidencia de connivencia con la oposición, no de respeto”.

Morena define el relevo en el Senado entre conciliación y confrontación.

Antes de la plenaria, cuatro senadores aspiraban a la presidencia de la Mesa Directiva: Óscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Fernández Noroña y el propio Martínez Miranda. Los dos primeros declinaron y cerraron filas en torno al texcocano. Noroña no se presentó.

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Según legisladores confirmaron a medios, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el nombramiento de Martínez Miranda por su perfil conciliador, alejado de la estridencia que caracterizó a Fernández Noroña durante su primer año al frente de la Cámara alta. La bancada coordinada por Mier tampoco olvidó esa cadena de escándalos.

51 años de política desde la izquierda

Higinio Martínez Miranda nació el 18 de junio de 1956 en Texcoco, Estado de México. Estudió Medicina en la UNAM entre 1974 y 1980 y se tituló como médico cirujano. Ejerció la profesión apenas entre 1986 y 1990, primero en consulta y luego como jefe de Servicios Médicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, cargo que mantuvo hasta el año 2000. La política lo absorbió antes de que la medicina pudiera retenerlo.

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En 1975, a los 19 años, se afilió al Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), organización entonces ilegal fundada por el ingeniero Heberto Castillo para luchar por los derechos laborales y la democracia. Era una época en que el PRI controlaba la presidencia, 28 gubernaturas y ambas cámaras del Congreso. La reforma política de 1977 legalizaría los partidos de oposición.

Higinio Martínez llega a la Presidencia del Senado por consenso.

De esa primera etapa pasó al Partido Mexicano Socialista (PMS), del que fue cofundador en 1987. Dos años después, con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al frente del movimiento democrático, se incorporó al recién fundado PRD.

Fue consejero estatal y nacional, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido en el Edomex y delegado nacional en distintas entidades. En total, participó en la fundación de cuatro fuerzas políticas de izquierda: el PMT, el PMS, el PRD y Morena.

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El Grupo Texcoco: la maquinaria que derrotó al Grupo Atlacomulco

En 1993, desde su natal Texcoco, Martínez Miranda fundó el Grupo de Acción Política (GAP) junto a Rosendo Marín, José Luis Gutiérrez Cureño y Alberto de la Rosa, todos exmilitantes del PMT. La apuesta era construir una estructura territorial que le disputara municipio a municipio el poder al PRI en el Edomex.

El modelo funcionó. En 1996, el PRD ganó 26 presidencias municipales en el estado, entre ellas las de Nezahualcóyotl, Texcoco, Tultepec y Tultitlán. El GAP era el músculo detrás de esas victorias. Con el tiempo, el grupo migró a Morena y pasó a conocerse como Grupo Texcoco, la agrupación que en 2023 desplazó al otrora todopoderoso Grupo Atlacomulco, la cofradía de priistas que durante décadas gobernó el Edomex y de la que surgieron ocho gobernadores y un presidente de la República.

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Higinio Martínez, Delfina Gómez y Horacio Duarte trabajarán en conjunto para las elecciones de 2023 en el Edomex. (Cuartoscuro)

Bajo la conducción de Martínez Miranda, el Grupo Texcoco formó a buena parte de los cuadros que hoy gobiernan la entidad: la gobernadora Delfina Gómez, a quien él mismo invitó a la política y convenció de contender por la presidencia municipal de Texcoco en 2012; el secretario de Gobierno estatal Horacio Duarte; la dirigente del Comité Directivo Estatal de Morena en el Edomex, Martha Guerrero; y decenas de presidentes municipales y diputados locales. En 2023, de los 32 municipios que gobernaba Morena en el estado, 25 pertenecían al Grupo Texcoco. De los 29 diputados locales morenistas, 18 eran parte de la agrupación.

Tres veces senador, dos veces alcalde, una vez candidato a gobernador

La carrera legislativa y ejecutiva de Martínez Miranda es extensa. Fue diputado local del Edomex en tres periodos: 1990–1993, 2006–2009 —cuando presidió el Congreso del Estado de México— y 2012–2015. Llegó al Senado por primera vez entre 1997 y 2000, por lista nacional, donde fungió como vicepresidente de la Mesa Directiva y presidió la Comisión de Estudios Legislativos Quinta Sección. Fue presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones: 2003–2006 y 2015–2018.

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En 1999 contendió por la gubernatura del Edomex bajo las siglas del PRD, su tercer intento por ese cargo tras las candidaturas municipales de 1993 y 1996. Obtuvo el 21.27% de los votos frente al 41.06% del priista Arturo Montiel. Es el único cargo de elección popular que no ha conseguido en más de cinco décadas de actividad política.

En 2018 regresó al Senado como parte de la coalición Juntos Haremos Historia, en segunda fórmula junto a Delfina Gómez, con el 47.91% de los votos. En 2024 fue reelecto con el 56.35%.

Su primer intento fallido: la Mesa Directiva de 2022

Higinio Martínez (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

Esta no es la primera vez que Martínez Miranda busca la presidencia del Senado. En 2022 también levantó la mano, junto a José Narro, Gabriel García y Alejandro Armenta. La mayoría de los morenistas se inclinó por Armenta. El contexto era el distanciamiento entre el entonces coordinador del grupo parlamentario Ricardo Monreal y López Obrador, una fractura interna que dividió a la bancada y que terminó por favorecer al poblano sobre el mexiquense.

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Martínez Miranda fue operador electoral en las tres campañas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas (1988, 1994 y 2000) y en las tres de López Obrador (2006, 2012 y 2018). Su estructura en el Valle de México se considera uno de los activos territoriales más sólidos de la izquierda mexicana.

Su relación con AMLO y acusaciones

Pese a esa lealtad de largo aliento, la relación con López Obrador tuvo fricciones. La primera, en octubre de 2018, cuando el entonces presidente electo canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuyas obras se desarrollaban en el oriente del Edomex. Martínez Miranda declaró públicamente que el aeropuerto “sería un beneficio y no un daño para Texcoco”. Terminó acatando la decisión.

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Higinio Martínez (Foto: Cuartoscuro)

La segunda fricción llegó en 2022, cuando AMLO designó a Delfina Gómez como candidata de Morena a la gubernatura mexiquense en una conferencia mañanera, sin encuesta abierta, desplazando a Martínez Miranda de la contienda. Cuando Gómez asumió el cargo en septiembre de 2023, le ofreció al texcocano una “coordinación de proyectos especiales”. Renunció dos meses después.

Un antecedente que matiza esa tensión: entre 2000 y 2003, cuando López Obrador encabezó la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue él quien invitó a Martínez Miranda a colaborar como Coordinador General de Asuntos Metropolitanos. En ese cargo, el texcocano trabajó de cerca con Claudia Sheinbaum, entonces secretaria de Medio Ambiente, en proyectos de coordinación metropolitana. Esa relación directa con la hoy presidenta es, según legisladores de Morena, uno de los factores que pesaron en su favor para la presidencia del Senado.

Para las elecciones generales de 2024, Martínez Miranda encabezó la estructura territorial de Morena en el Edomex durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. En ese proceso incorporó a Alejandra del Moral, excandidata del PRI a la gubernatura mexiquense en 2023, a las filas del movimiento. El resultado fue el 56.35% de los votos para la fórmula que él mismo encabezaba al Senado.

La trayectoria de Martínez Miranda no está exenta de señalamientos. En 2017, senadores del PRI presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia y al órgano de fiscalización del Edomex a investigar un presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como presidente municipal de Texcoco.

El documento señalaba que Higinio Martínez y sus tres hijos habrían adquirido 14 propiedades entre 2010 y 2015, pagando en la mayoría de los casos apenas el 10% de su valor comercial, con un patrimonio inmobiliario acumulado de más de 85 millones de pesos.

También acusaba un presunto desvío de recursos del ayuntamiento al GAP que ascendería a más de 36 millones de pesos, y pagos del municipio al grupo político por más de 480,000 pesos solo durante 2015. No se conoce resolución judicial al respecto.