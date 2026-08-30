Laura Itzel Castillo impulsará Centros LIBRE para mujeres en todos los municipios de México

Este video informativo muestra a una mujer hablando directamente a cámara, identificada como Laura Itzel Castillo Juárez. Se incluye una toma exterior de un Centro LIBRE para las Mujeres con señalización oficial del Gobierno de México. El contenido aborda el impacto de estos centros tras dos años de funcionamiento, mencionando la atención a más de quinientas mil mujeres. En otra escena, una mujer escribe nombres en una pizarra blanca. La pieza detalla el alcance del programa de apoyo a mujeres.

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Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de la República, compartió que, entre sus objetivos al asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), los cuales asumirá a partir del lunes 31 de agosto del 2026; buscará llevar los Centros LIBRE a cada uno de los municipios del país. Desde su cuenta oficial en ‘X’ difundió un video detallando su intención.

Castillo aseguró que la Semujeres trabajará para que la cobertura de los Centros LIBRE siga creciendo, de modo queal finalizar el sexenio exista al menos uno en cada municipio. “Es tiempo de mujeres”, subrayó la presidenta del Senado, al remarcar el compromiso con la igualdad y la atención a quienes más lo necesitan.

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Asimismo, destacó que al corte de este domingo 30 de agosto, estos espacios donde se atienden a mujeres de todas las edades ya tienen mil un centros en funcionamiento. Detalló que desde mayo de 2025, más de medio millón de mujeres ha recibido atención, acompañamiento y herramientas para fortalecer su autonomía a través de estos centros. La funcionaria explicó que el enfoque del gobierno federal, liderado por Claudia Sheinbaum Pardo, se basa en la justicia, el bienestar y los derechos femeninos.

Por ello, de acuerdo con Castillo, la expansión de estos centros representa una política pública que busca garantizar que los servicios lleguen a todas las regiones, priorizando aquellas que históricamente han estado desatendidas.

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Higinio Martínez busca la presidencia del Senado y promete respetar a todos los grupos parlamentarios

Horas antes de la publicación de Laura Itzel Castillo, el senador de Morena Higinio Martínez expresó en entrevista con medios de comunicación su interés en presidir el Senado tras la salida de la funcionaria de la Mesa Directiva para encabezar la Secretaría de las Mujeres.

Martínez sostuvo que, si es elegido, su papel será cumplir “lo que dice la Constitución y la ley”, con “el mismo trato y respeto a todas y todos los senadores”, sin distinción de bancada. “Esto es como el maratón de hoy. Yo llevo un maratón de cincuenta kilómetros de los cincuenta años de mi vida. Espero ganar esta etapa hoy”.

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Higinio Martínez aceptó la encuesta de Morena para designar candidato en Edomex y aseguró que se atendrá a los resultados (Foto: Twitter / @higinio_mtz)

Al ser consultado sobre el trato con la oposición, el legislador afirma que está dispuesto a dialogar y conciliar con los 128 integrantes del Senado, aunque precisa que las decisiones de fondo corresponden a los grupos parlamentarios y no solo a la Mesa Directiva.