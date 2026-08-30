México

Higinio Martínez levanta la mano para encabezar el Senado ante llegada de Laura Itzel a la Secretaría de las Mujeres

Laura Itzel Castillo deja la presidencia de la Cámara Alta para encabezar la Secretaría de Mujeres por instrucción presidencial

El senador Enrique Inzunza no ha solicitado licencia a su cargo pese a las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con Los Chapitos. (Foto: redes sociales)
El senador Enrique Inzunza no ha solicitado licencia a su cargo pese a las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con Los Chapitos. (Foto: redes sociales)
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Higinio Martínez, el senador de Morena, expresó su interés por encabezar el Senado de la República bajo un principio de igualdad y respeto para todos los legisladores, sin distinción de bancada. Ante la posibilidad de ser elegido presidente, subrayó su compromiso de actuar con estricta adhesión a la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento interno. Esto en el contexto donde Laura Itzel Castillo, la presidenta de la Cámara Alta, dejará su puesto para encabezar la Secretaría de Mujeres (Semujeres) por instrucción presidencial.

Martínez explicó a medios de comunicación, que la función esencial de quien preside el Senado es “cumplir lo que dice la Constitución y la ley, una postura que busca garantizar un trato equitativo a cada senador o senadora.

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“Conducir y darle el mismo trato y respeto a todas y todos los senadores”, mencionó el legislador de Morena, al tiempo que comparó el proceso de selección con una carrera de fondo: “Esto es como el maratón de hoy. Yo llevo un maratón de cincuenta kilómetros de los cincuenta años de mi vida. Espero ganar esta etapa hoy”.

La visión de Higinio Martínez sobre la conciliación política en el Senado

Consultado sobre la posibilidad de tender puentes con la oposición, Higinio Martínez afirmó su disposición a dialogar y buscar consensos, aunque puntualizó que las decisiones políticas de fondo recaen en los respectivos grupos parlamentarios y no exclusivamente en la Mesa Directiva.

Fotografía de archivo que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
Fotografía de archivo que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

“Mi trabajo será conciliar, trabajar con ellos, por supuesto. Eh, con todos, con los ciento veintiocho senadoras y senadores”, aseguró.

Laura Itzel Castillo dirigirá Semujeres a partir del cierre de su gestión en el Senado

Laura Itzel Castillo Juárez, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, será la próxima secretaria de las Mujeres, pero asumirá después de este domingo 30 de agosto del 2026, cuando terminen sus funciones en la Cámara de Senadores, según la agenda de la institución.

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Retrato de Laura Itzel Castillo con cabello rubio y chaqueta roja, con la silueta de Claudia Sheinbaum de fondo. Fondo magenta con texto "Mujeres Secretaría de las Mujeres" y escudo nacional
Laura Itzel Castillo, propuesta para la Secretaría de las Mujeres, aparece en una imagen compuesta con la silueta de Claudia Sheinbaum y el logo de la institución, en el marco de discusiones en el Senado de la República. (Jovani Pérez | Infobae México)

El cargo quedó vacante tras la salida de Citlalli Hernández Mora, quien fue la primera titular de esa dependencia a nivel federal. Dejó el puesto el pasado 16 de abril para reincorporarse a Morena como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas del partido rumbo a las elecciones de 2027.

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