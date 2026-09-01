Gobierno de México advierte a usuarios la suspensión de líneas que terminan en 1 por falta de registro

Tu celular termina en 1? Podrían suspender tu línea desde hoy.

Guardar

Los usuarios de telefonía celular cuyos números terminan en 1 y no realizaron el proceso de vinculación antes del 31 de agosto podrían enfrentar la suspensión temporal de su servicio durante las próximas 72 horas, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La medida forma parte del calendario escalonado para registrar las líneas móviles y vincularlas con la identidad de sus titulares.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la autoridad aclaró que la suspensión no implica la pérdida automática del número, ya que el servicio podrá recuperarse de manera inmediata una vez que el usuario complete el trámite ante su compañía telefónica.

Suspensión de líneas con terminación 1 comenzará de forma gradual

La CRT explicó que las compañías telefónicas podrán inhabilitar las líneas que no fueron vinculadas dentro de las 72 horas posteriores al primer minuto del 1 de septiembre.

Esto significa que no todos los números que terminan en 1 necesariamente perderán el servicio al mismo tiempo, pues la suspensión será gradual durante ese periodo.

De acuerdo con la autoridad, los usuarios que sean suspendidos podrán realizar posteriormente el registro para recuperar la conectividad.

Comunicado oficial.

La CRT señaló que la reactivación inmediata deberá ocurrir de manera inmediata una vez concluido el proceso de vinculación.

Durante el tiempo que una línea permanezca suspendida, podrían existir restricciones para realizar y recibir llamadas, enviar mensajes SMS y utilizar los datos móviles, mientras el usuario regulariza su situación.

PUBLICIDAD

¿Cómo recuperar una línea celular suspendida?

Las personas que no realizaron el registro antes de la fecha límite cuentan con dos opciones para completar la vinculación de su número telefónico.

La primera consiste en ingresar desde el propio teléfono celular a la plataforma habilitada por la compañía telefónica.

La CRT indicó que estos sitios pueden consultarse incluso cuando la línea ya fue suspendida o cuando el usuario no cuenta con saldo, ya que la navegación en las plataformas destinadas al registro no consume datos móviles.

La segunda alternativa es acudir personalmente a un Centro de Atención del operador correspondiente, donde el personal podrá apoyar a los usuarios durante el procedimiento.

PUBLICIDAD

Tu número no está perdido: completa la vinculación y recupera tu línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para completar el trámite será necesario presentar una identificación oficial vigente que incluya la CURP. La autoridad también subrayó que el proceso no contempla el almacenamiento de datos biométricos.

Estas son las principales opciones para regularizar una línea suspendida:

Realizar la vinculación en línea desde el teléfono celular.

Ingresar a la plataforma oficial de la compañía telefónica.

Hacer el trámite incluso sin saldo o con el servicio suspendido.

Acudir a un Centro de Atención a Clientes del operador.

Presentar una identificación oficial vigente con CURP.

Esperar la reactivación inmediata del servicio una vez concluido el registro.

CRT aclara que el número telefónico no se pierde automáticamente

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones precisó que vencer el plazo de registro no significa que el número sea cancelado de manera definitiva.

La suspensión representa una medida para que los usuarios pendientes realicen la vinculación. Una vez que el trámite se complete correctamente, la línea puede volver a estar habilitada.

No obstante, el futuro de los números que permanezcan inactivos durante periodos prolongados podría depender de las políticas de cada empresa telefónica.

La CRT explica cómo recuperar las líneas celulares suspendidas por falta de vinculación.

Actualmente, los operadores cuentan con distintos periodos para considerar una línea inactiva y eventualmente reincorporarla a sus procesos de reasignación.

Esta diferencia ha generado cuestionamientos sobre los plazos para el eventual reciclaje de los números telefónicos, debido a que no existe un criterio único aplicable a todos los operadores.

PUBLICIDAD

Registro de líneas celulares continuará con números terminados en 2

El proceso de vinculación continuará de manera escalonada. El próximo grupo corresponde a las líneas telefónicas cuyo último dígito es 2, cuyos usuarios tendrán hasta el 15 de septiembre para realizar el trámite.

Aunque cada terminación cuenta con una fecha específica dentro del calendario, la CRT recomendó no esperar hasta el último momento.

Las personas con cualquier terminación pueden iniciar desde ahora el procedimiento para evitar interrupciones en el servicio o posibles filas en los centros de atención.

El registro de líneas continúa y los números terminados en 2 son los siguientes en el calendario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema continuará posteriormente con las líneas terminadas en 3, 4 y los demás dígitos hasta completar el calendario previsto para el registro de los números móviles.

PUBLICIDAD

Gobierno de México mantiene canales de atención para resolver dudas

La CRT informó que los usuarios pueden consultar los sitios oficiales de las compañías telefónicas para realizar la vinculación y obtener información sobre el procedimiento.

También puso a disposición distintos canales de atención, entre ellos sus perfiles oficiales en redes sociales, el correo electrónico dudasvinculacion@crt.gob.mx y el número 079 de atención ciudadana del Gobierno de México, disponible las 24 horas.

Con la suspensión gradual de las líneas terminadas en 1, inicia una nueva etapa del calendario de registro telefónico. La recomendación para quienes aún no han realizado el trámite es completar la vinculación cuanto antes, ya que la suspensión puede revertirse y el servicio recuperarse una vez que el proceso quede concluido.

PUBLICIDAD