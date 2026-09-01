Ausencias de Andy, Rocha, Adán Augusto y Noroña marcan el segundo Informe de Claudia Sheinbaum

El segundo informe de Sheinbaum se realizó sin Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Andy López Beltrán y Rubén Rocha Moya. (Captura de pantalla del canal de Youtube de la presidenta Claudia Sheinbuam)

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una fractura en la 4T durante su segundo Informe de Gobierno este 1 de septiembre, en un acto marcado por la ausencia de cuatro figuras de Morena: los senadores Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

Sheinbaum sostuvo que el movimiento mantiene la defensa del pueblo de México y de la soberanía nacional como eje, en medio de tensiones internas y de señalamientos que alcanzan a algunos de esos ausentes.

PUBLICIDAD

Entre los datos que rodean esas ausencias destaca el caso de Rubén Rocha Moya, sobre quien la Segob informó que la FGR mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La FGR mantiene abiertas carpetas de investigación ligadas a 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas Rubén Rocha Moya.(Foto: redes sociales)

Dentro de esas figuras aparece el político sinaloense, quien además habría sido acusado por el gobierno estadounidense de haber apoyado al Cártel de Sinaloa en 2021, después de resultar electo gobernador.

Según el medio El CEO, Sheinbaum afirmó desde el templete que dentro de la 4T no hay divisiones ni rompimientos. “Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su soberanía”, dijo la presidenta.

PUBLICIDAD

Previo al informe, Adán Augusto López Hernández, Fernández Noroña y López Beltrán no informaron que no asistirían al evento. La ausencia de los tres ocurrió sin aviso público previo, pese al peso político que tienen dentro de Morena.

Ausencia de Adán Augusto y Noroña coincide con tensiones en el Senado

Las ausencias de Adán Augusto López Hernández y de Adán Augusto López coinciden con cambios en la Mesa Directiva. Foto: Cuartoscuro

En el caso de Adán Augusto López Hernández, su falta al informe llega meses después de su renuncia como coordinador de Morena en el Senado y en medio de cambios en los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores. El movimiento se dio mientras se definía la presidencia de la Mesa Directiva.

Para ese cargo se perfilaba el empresario y senador Óscar Cantón Zetina, cercano al político tabasqueño. Al final, la posición quedó en manos de Higinio Martínez.

PUBLICIDAD

Dicha decisión también provocó inconformidad de Gerardo Fernández Noroña. El senador envió una carta para protestar por el nombramiento y por el hecho de que sus compañeros legisladores no tomaron en cuenta su nominación.

El otro ausente fue Andy López Beltrán, quien se ha mantenido en la polémica por el retiro de su visa de Estados Unidos. Sobre ese caso, Sheinbaum había dicho antes que “una visa no define a un mexicano” y que el retiro de ese documento no implica que su gobierno deba abrir una investigación.

Sheinbaum liga el mensaje político con la defensa de la soberanía

A pesar de su ausencia, Andy López Beltrán expresó su apoyo y respaldo a Claudia Sheinbaum en su segundo Informe de Gobierno. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Durante su segundo Informe, la presidenta reiteró que su gobierno defenderá la soberanía y la dignidad de México. También sostuvo que hay cooperación, diálogo y entendimiento con otras naciones, en especial con Estados Unidos, pero aclaró que eso no significa sometimiento.

PUBLICIDAD

La ausencia de Rocha Moya ocurre además en un momento de distancia política con la mandataria. El gobernador con licencia intentó regresar a la gubernatura de Sinaloa sin informar previamente a Sheinbaum ni a su gobierno ni al partido, una decisión que generó críticas desde el oficialismo.

Además, este 1 de septiembre, Andy López Beltrán publicó en Instagram un mensaje de respaldo a Claudia Sheinbaum tras su segundo Informe de Gobierno y destacó una frase que atribuyó al discurso: “Mientras yo sea presidenta de la República, defenderé la soberanía, la dignidad y la independencia de México”.

López Beltrán afirmó en su publicación que el planteamiento de la mandataria es que “la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, y agregó: “la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados”.

PUBLICIDAD