Ángela Aguilar, Lupita Jones y las artistas que ha vestido Felipe Alvarado, diseñador del vestido de Mariana Ochoa (Redes Sociales)

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La quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 convirtió un detalle de vestuario en tema de conversación pública: el vestido morado que usó Mariana Ochoa no fue de la marca Nicole + Felicia, como se especuló en redes, sino una creación del diseñador mexicano Felipe Alvarado, quien lo aclaró con un mensaje en sus redes sociales.

El dato llegó después de que una escena captada por las cámaras de la transmisión en vivo mostrara a Gema Garoa y Aldo Rendón haciendo comentarios clasistas sobre el vestido de Ochoa a sus espaldas, minutos después de que los habitantes regresaron al interior de la casa.

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“El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”, dijo Garoa en la transmisión, y pidió a alguien fuera del reality que tomara una foto del atuendo para rastrear dónde lo compró.

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

“Lo mismo que hice hoy. Ni la volteé a ver. Vestido naco y horrible”, dijo Rendón en la misma señal, mientras celebró las frases de su compañera y se rio con ella.

El diseñador Felipe Alvarado desmintió la atribución del vestido a Nicole + Felicia

Tras las burlas que se hicieron virales en redes sociales, usuarios especularon que el vestido de Mariana Ochoa era de la marca Nicole + Felicia. Esa versión fue desmentida por el diseñador real del vestido: Felipe Alvarado, quien publicó un mensaje en redes sociales.

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“El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte. Y que detrás de cada textura, silueta y detalle existe un proceso creativo y una visión de ir más allá de lo convencional. Porque la moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”, escribió Alvarado en sus redes.

Quién es el diseñador mexicano del vestido “naco” que Gema Garoa le criticó a Mariana Ochoa (Redes Sociales)

Felipe Alvarado es un diseñador mexicano de alta costura especializado en vestidos de novia y quinceañeras, con trayectoria en Zacatecas y Durango. Egresó de la licenciatura en Mercadotecnia y Diseño de Modas de la Universidad Autónoma de Durango, campus Laguna.

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Su marca tiene más de 10 años en el mercado con sede en Zacatecas y él dirige la academia de modelaje Loreto School y una boutique con línea de calzado Queen Victoria.

Entre las prendas atribuidas a Alvarado está el vestido azul con flores rojas bordadas a mano que Ángela Aguilar usó en el video de Se disfrazó. También habría diseñado el atuendo que la cantante portó en Premios Lo Nuestro 2022.

Las artistas y reinas de belleza que ha vestido el diseñador Felipe Alvarado

Vestido de Ángela Aguilar en el video "Se disfrazó", diseñado por Felipe Alvarado (Captura)

El diseñador mexicano Felipe Alvarado, originario de Zacatecas/Durango y especializado en alta costura, ha vestido a varias figuras del entretenimiento y certámenes de belleza en México. Estas son las personalidades identificadas hasta ahora:

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Mariana Ochoa La ex integrante de OV7 usó un vestido lila de Alvarado en la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 . La prenda generó controversia luego de que su compañera Gema Garoa la calificara de “naco y horrible”.

Lupita Jones La ganadora de Miss Universo 1991 usó la misma pieza lila en noviembre de 2022, durante un evento de Mexicana Universal Zacatecas. Alvarado documentó este antecedente en sus redes tras la polémica con Ochoa.

Kassandra Félix Coronada Reina de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), también portó el mismo diseño en su coronación en 2025.

Ángela Aguilar La cantante usó una creación de Alvarado en Premios Lo Nuestro 2022. Además, se le atribuye el vestido azul con flores rojas bordadas a mano que Aguilar lleva en el video musical de “Se disfrazó”.

Isela Hernández: El diseñador confeccionó un vestido especial de alta costura para ella como Miss Universe Durango 2026, inspirado en la identidad y elementos emblemáticos de su tierra natal.

Finalistas de Mexicana Universal En 2023, el Instituto Zacatecano de Cultura destacó que varias finalistas del certamen Mexicana Universal utilizaron vestuarios creados por Alvarado.

Vestido Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro 2022 diseñado por Felipe Alvarado

Felipe Alvarado dirige academia de modelaje y marca de calzado en Zacatecas

Felipe Alvarado egresó de la licenciatura en Mercadotecnia y Diseño de Modas en la Universidad Autónoma de Durango, campus Laguna, e inició su carrera profesional en Zacatecas, donde mantiene su boutique principal sobre la avenida González Ortega. Su marca acumula más de una década en el mercado de la alta costura mexicana, con especialización en corsetería, vestidos de gala, piezas para novias y quinceañeras, bajo un enfoque artesanal y técnicas de patronaje propias.

Alvarado dirige también Loreto School, una academia de modelaje con sede en Zacatecas, y encabeza Queen Victoria, su marca de calzado a la medida que complementa sus diseños de alta costura. El diseñador ofrece masterclasses profesionales de corsetería, un área donde se ha posicionado como especialista dentro del circuito de moda de Zacatecas y Durango.

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