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Estas son las opciones que aún tendría Erik Lira para salir de Cruz Azul

Tras no concretarse su fichaje con el Mónaco, Lira aún tendría otras opciones para salir de La Máquina

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)
Erik Lira busca salir de igual manera de Cruz Azul (REUTERS)
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El fichaje de Erik Lira con el AS Mónaco terminó por caerse cuando parecía que el mediocampista mexicano finalmente cumpliría su objetivo de jugar en Europa.

Después de semanas de negociaciones, Cruz Azul y el conjunto del Principado habían avanzado hasta alcanzar un acuerdo, pero la falta de espacio para registrar a un jugador extranjero terminó por impedir que la operación se concretara.

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Ahora, con el mercado europeo entrando en sus últimas horas, el futuro del capitán celeste vuelve a estar abierto y todavía existen algunas alternativas para que pueda abandonar La Máquina este verano.

Europa todavía tiene algunas puertas abiertas para Erik Lira

Aunque las principales ligas europeas están prácticamente descartadas, Erik Lira todavía cuenta con algunas posibilidades.

De acuerdo con la información disponible, la Eredivisie de Países Bajos mantiene abierto su mercado hasta el 3 de septiembre, Escocia, Austria y Bélgica tienen como fecha límite de igual manera ese día.

El jugador mexicano festeja el título del Clausura 2026
El jugador mexicano espera buscar un lugar en Europa (Instagram / eriklira)

Turquía prolonga el plazo hasta el 4 de septiembre, mientras que Grecia y Portugal son opciones con mayor margen, pues ambos mercados permanecen abiertos hasta el 15 de septiembre.

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En ese grupo también aparece el Sunderland, club inglés que habría surgido como una posibilidad para el mexicano. Sin embargo, esta alternativa luce complicada por el factor tiempo.

La ventana de transferencias de Inglaterra cierra este martes 1 de septiembre a las 23:00 horas BST, equivalente a las 16:00 horas del centro de México.

La Premier League confirma oficialmente ese horario para el cierre del mercado inglés, por lo que cualquier negociación tendría que avanzar prácticamente de inmediato.

Por ello, aunque el Sunderland puede aparecer entre los destinos posibles, es una alternativa poco probable frente a las ligas que todavía cuentan con varios días para registrar jugadores.

Además, en Inglaterra existe la posibilidad de una extensión administrativa de hasta dos horas mediante el denominado deal sheet, pero eso no garantiza que una operación pueda completarse.

El panorama cambia para otros países. La Liga de Portugal y la Superliga de Grecia ofrecen hasta el 15 de septiembre para concretar movimientos, lo que permitiría a Lira y a Cruz Azul estudiar con mayor calma una propuesta europea.

También está la posibilidad de Rusia, cuyo mercado se mantiene abierto más tiempo, aunque no existe actualmente un destino confirmado para el jugador.

Al Jazira todavía podría intentar convencer a Lira

Una alternativa distinta se encuentra fuera de Europa. El Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos ya había presentado una propuesta por Erik Lira durante el mercado de verano.

El mexicano reportó en La Noria después de participar en el Mundial 2026
El mexicano reportó tenía una oferta millonaria en Arabia, sin embargo, su prioridad siempre fue Europa (X / Cruz Azul)

La oferta habría rondado los 12 millones de dólares fijos más dos millones en variables, mientras Cruz Azul dio autorización para negociar, pero el mediocampista habría priorizado la posibilidad de jugar en Europa.

Sin embargo, el escenario puede cambiar después del fracaso de la operación con Mónaco.

El problema sería la postura del propio Lira, quien durante el mercado había mostrado que su prioridad era dar el salto al futbol europeo y no emigrar a Medio Oriente.

A esto se suma que Erik Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta junio de 2029, por lo que cualquier salida depende de un acuerdo entre clubes y de la voluntad del futbolista.

Así, el futuro de Erik Lira todavía no está completamente definido. Si ninguna de las opciones que permanecen abiertas logra avanzar, el mediocampista también podría quedarse en Cruz Azul, escenario que hasta hace unos días parecía descartado por el acuerdo alcanzado con Mónaco.

En ese caso, Lira continuaría como una pieza importante de La Máquina y tendría que esperar hasta los próximos mercados para volver a buscar la oportunidad de cumplir su objetivo de jugar en Europa.

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