México

Cómo limpiar los restos de café y suciedad en la cafetera usando vinagre: método correcto para no dañarla

Si la cafetera no recibe limpieza periódica los residuos pueden alterar el sabor de la bebida

Una cafetera de goteo metálica con jarra de vidrio y una botella etiquetada como vinagre blanco sobre una mesa de madera.
Una cafetera eléctrica de goteo de acero inoxidable permanece junto a una botella de vinagre blanco sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cafetera acumula restos de café, aceites y minerales del agua con cada uso. Si no recibe limpieza periódica, esos residuos alteran el sabor de la bebida, reducen el flujo de agua y pueden afectar el funcionamiento del aparato.

Lavar las piezas removibles no siempre basta. La limpieza interna y la descalcificación ayudan a conservar la cafetera, evitar olores y preparar café con un sabor más limpio.

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Granos de café, cuchara dosificadora, calentamiento del agua, ajustes de temperatura, selección de café - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cafetera avanzada para preparar un espresso aromático en una mañana soleada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar los restos de café y suciedad en la cafetera usando vinagre: método correcto para no dañarla

Es importante mencionar que el vinagre sirve para descalcificar depósitos minerales del circuito de agua; no sustituye el lavado de los restos de café por lo que primero debes retirar la canastilla, el filtro, jarra y charola. Lávalos con agua tibia y jabón suave. Desconecta la cafetera y deja que enfríe.

Revisa el manual de tu modelo antes de hacerlo. Algunas máquinas de espresso, de cápsulas o con piezas de aluminio, filtros de agua o programas automáticos piden un descalcificador específico. No uses vinagre si el fabricante lo prohíbe.

Método para una cafetera de goteo

  1. Vacía el depósito y retira cualquier filtro de papel o café molido.
  2. Prepara una mezcla de 1 parte de vinagre blanco por 2 partes de agua fría. Si hay sarro evidente y el manual permite vinagre, puedes usar partes iguales de agua y vinagre.
  3. Llena el depósito con la mezcla y activa el ciclo de limpieza. Si no tiene esa función, inicia un ciclo normal de preparación.
  4. Cuando termine, deja reposar el líquido en la jarra y el sistema entre 15 y 30 minutos. No lo dejes toda la noche.
  5. Desecha la mezcla, enjuaga la jarra y llena el depósito sólo con agua.
  6. Corre dos ciclos completos de agua limpia. Si persiste olor o sabor a vinagre, repite un ciclo más antes de preparar café.
Infografía con ilustraciones y textos sobre la limpieza de una cafetera de goteo con vinagre blanco y agua, dividida en cinco pasos.
Una infografía de Infobae explica los pasos para limpiar una cafetera de goteo mediante una mezcla de vinagre blanco y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para no dañarla

  • Usa únicamente vinagre blanco destilado, no vinagre de manzana, balsámico ni de limpieza perfumado.
  • No mezcles vinagre con cloro, bicarbonato, detergentes ni otros productos.
  • No sumerjas la base eléctrica, cables ni controles.
  • No talles con fibras metálicas la jarra, placa o depósito.
  • Retira el filtro de agua si el manual lo indica; puede absorber el vinagre y quedar inutilizable.
  • Descalcifica cada 1 a 3 meses, según la dureza del agua y el uso. Si el café tarda más en salir, el flujo baja o hay costras blancas, conviene hacerlo antes.

Cuál es la importancia de limpiar la cafetera de manera regular

Limpiar la cafetera de manera regular evita que se acumulen restos de café, aceites y minerales del agua en el depósito, los conductos y la jarra. Esa acumulación puede cambiar el sabor y el aroma de la bebida, además de generar olores.

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La limpieza también ayuda a conservar el flujo de agua y la temperatura de preparación. Cuando hay sarro, la cafetera puede tardar más en funcionar o preparar café de forma irregular.

Lavar las piezas removibles después de usarla y descalcificar el interior con la frecuencia que indique el fabricante prolonga la vida útil del aparato.

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