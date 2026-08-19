Por qué no debes usar cloro sobre el moho del baño: esta mezcla casera lo elimina de raíz

La receta casera del Departamento de Ecología de Washington debe rociarse sobre la superficie, tallarse y dejarse secar por completo sin enjuagar. (Gráfico Ilustrativo Infobae México)

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El moho crece en el baño en menos de 48 horas si hay humedad, advierte la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

El cloro es solo una medida opcional que va después del detergente, no antes, según el portal oficial del Departamento de Salud del Estado de Washington.

El Departamento de Ecología del mismo estado publica una receta casera con dos ingredientes —detergente líquido y agua tibia— para limpiar el hongo de superficies duras sin productos tóxicos ni riesgo para personas o mascotas.

El moho es un organismo microscópico que se reproduce liberando esporas al aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cualquier superficie mojada debe limpiarse y secarse en un máximo de 24 a 48 horas. Pasado ese tiempo, las esporas encuentran las condiciones para instalarse.

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Mezcla casera para limpiar el moho del baño

El Departamento de Ecología del Estado de Washington publica, en su documento Cómo hacer productos de limpieza más seguros en casa, una receta de limpiador casero no tóxico para superficies duras con moho.

Los ingredientes son una cucharada de detergente líquido suave —jabón para trastes o detergente para ropa— y una taza y media de agua tibia, mezclados en una botella con rociador.

El moho puede crecer sobre madera, papel, tela, pintura y concreto, advierte el Departamento de Salud del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento: abrir una ventana, ponerse guantes de hule y cubrebocas.

Rociar la mezcla sobre la superficie con moho. Tallar hasta retirar todo el hongo visible.

Dejar secar por completo sin enjuagar. Si el área afectada supera una mancha de aproximadamente un metro por un metro la misma institución recomienda contratar a un profesional.

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Los baños, cocinas y sótanos son los espacios del hogar más propensos al crecimiento de moho, según el Departamento de Salud del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para frenar la aparición de moho

La Profeco, a través del portal oficial del Gobierno de México, señala que ventilar el hogar disminuye la humedad, el moho, las alergias y las infecciones respiratorias.

La recomendación es abrir ventanas y puertas siempre que sea posible.

El Departamento de Salud de Washington recomienda instalar extractores en baños y cocinas que expulsen el aire hacia el exterior, reparar fugas en cuanto aparezcan y secar cualquier área mojada antes de que pasen 48 horas.

El moho muerto sigue siendo alergénico, por lo que debe retirarse físicamente de la superficie, precisa la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cloro nunca debe mezclarse con otros limpiadores, advierte la Profeco

La Profeco también advierte que mezclar cloro con otros limpiadores de uso común sin saber sus propiedades puede generar compuestos que provocan daños a la salud.

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La institución indica que no deben mezclarse productos químicos a menos que las instrucciones de cada uno lo permitan expresamente, porque las mezclas pueden producir sustancias tóxicas.

El Departamento de Ecología del Estado de Washington recomienda una mezcla de una cucharada de detergente líquido y una taza y media de agua tibia para eliminar el moho de superficies duras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El moho es un hongo que vive donde hay humedad

El Departamento de Salud del Estado de Washington explica que el moho es un organismo microscópico que digiere materia orgánica y se reproduce liberando esporas.

Hay más de 100 mil especies. En la naturaleza descompone hojas y madera; en el hogar daña paredes, azulejos, pintura y muebles.

El cloro es un paso opcional y secundario en la limpieza del moho, no el primero, según el Departamento de Salud del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esporas entran al hogar flotando en el aire. No crecen solas: necesitan humedad para activarse.

Basta con una gotera, condensación en el baño o una tubería con fuga para que el moho empiece a desarrollarse sobre casi cualquier superficie: madera, papel, tela, pintura o concreto.

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Los lugares más comunes son baños, cocinas, sótanos y áreas alrededor de ventanas, donde el vapor de agua se acumula con regularidad.

Cualquier superficie mojada debe secarse en un máximo de 24 a 48 horas para impedir que el moho crezca, indica el Departamento de Salud del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las esporas del moho pueden afectar la respiración y la piel

La EPA advierte que inhalar o tocar moho puede provocar reacciones alérgicas incluso si el hongo ya está muerto.

Los síntomas más frecuentes son estornudos, nariz congestionada, ojos rojos y sarpullido en la piel. En personas con asma, la exposición puede desencadenar una crisis.

La infografía detalla los riesgos para la salud asociados al moho en el hogar, mostrando sus efectos alérgicos, respiratorios y la presencia de más de 200 tipos de micotoxinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos tipos de moho producen micotoxinas, sustancias potencialmente tóxicas. Se han identificado más de 200 tipos de micotoxinas en mohos comunes, según la EPA.

La exposición puede ocurrir al respirar, al tocar superficies contaminadas o al llevarse las manos a la boca. De ahí parte la importancia de mantener limpio el hogar y consultar a un especialista en los casos necesarios.

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