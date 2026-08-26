Cómo quitar lo quemado de la base de los sartenes: método casero fácil

No todos los métodos de limpieza funcionan igual en todos los sartenes. El material del utensilio determina qué producto usar y cómo aplicarlo. (Gráfico Ilustrativo Infobae)

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Bicarbonato y vinagre blanco eliminan lo quemado de la base de los sartenes sin productos químicos agresivos, usando una reacción que cualquier cocina mexicana puede reproducir con lo que ya tiene en casa.

El bicarbonato de sodio actúa sobre la grasa carbonizada mediante alcalinidad: su pH de entre 8.0 y 8.3 rompe los enlaces de proteínas y aceites quemados.

El vinagre blanco disuelve los depósitos minerales y azúcares caramelizados adheridos al metal.

Un ambiente con residuos grasos acumulados favorece la presencia de bacterias y fauna nociva en la cocina, advierte la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina es una de las zonas del hogar con mayor acumulación de residuos grasos, sobre todo alrededor de la estufa.

Cómo aplicar el método según el tipo de sartén

Para sartenes de acero inoxidable o enamel, el procedimiento es el siguiente, según la Extensión de la Universidad de Illinois.

Se voltea el sartén y se deja enfriar por completo —agregar agua fría a metal caliente puede deformarlo—.

Los mejores limpiadores domésticos son aquellos de bajo impacto ambiental, sin fragancia y preparados con ingredientes económicos, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se cubre la base quemada con bicarbonato, se agrega suficiente vinagre blanco para humedecerlo y se deja reposar entre 15 y 20 minutos.

El burbujeo que se produce es CO₂: el gas despega mecánicamente los residuos que la alcalinidad ya ablandó. Se talla con esponja de nylon.

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Para bases de sartenes antiadherentes, el vinagre en caliente puede degradar el recubrimiento, advierte el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

El enjuague con agua corriente es suficiente para eliminar cualquier residuo de bicarbonato o vinagre en superficies de cocina, de acuerdo con el USDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa es una pasta de tres partes de bicarbonato por una de agua, que se extiende sobre el área quemada, se deja actuar 15 minutos y se retira con esponja suave. Sin sal, sin estropajos abrasivos.

Qué usar según el tipo de quemado

No todo lo que se pega al sartén responde igual. Si el quemado además de estar en la base, está por dentro, el bicarbonato funciona mejor sobre grasa quemada y residuos de proteína —frijoles, carne, huevo— porque su alcalinidad rompe esos enlaces.

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El vinagre, en cambio, es más eficaz cuando lo que se pegó fue un líquido azucarado o con almidón —salsas, arroz, mermelada— porque el ácido acético disuelve los depósitos caramelizados.

Las enfermedades gastrointestinales como diarreas y fiebre tifoidea están directamente relacionadas con condiciones higiénicas deficientes en el hogar, señala la AGEPSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quemados mixtos o capas gruesas, las fuentes consultadas coinciden en usar primero el calor con bicarbonato y agregar el vinagre fuera del fuego, sin mezclarlos en ebullición, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que documenta el uso combinado de ambos ingredientes como limpiadores de uso general en superficies de cocina.

El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son dos de los limpiadores caseros más documentados por organismos oficiales de Estados Unidos para superficies de contacto con alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que no se debe hacer, según la Universidad de Illinois

La Extensión de la Universidad de Illinois advierte que no se deben usar limpiadores abrasivos, lana de acero ni cloro en sartenes de metal: el blanqueador oscurece el acero y puede corroerlo.

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El USDA añade que cualquier limpiador debe retirarse completamente de la superficie antes de que el utensilio vuelva a estar en contacto con alimentos, condición que el enjuague con agua corriente cumple sin dificultad.

El bicarbonato de sodio tiene un pH de entre 8.0 y 8.3, lo que lo convierte en un agente alcalino capaz de romper enlaces de grasa y proteína carbonizada sin dañar el metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sartenes de hierro fundido, el vinagre en remojo prolongado elimina el sazonado del metal y aumenta el riesgo de oxidación.

En ese caso, la sal gruesa funciona como abrasivo mecánico: se esparce sobre el fondo tibio, se frota con papel de cocina doblado, se enjuaga con agua caliente —sin jabón— y se seca de inmediato sobre la estufa a fuego bajo antes de aplicar unas gotas de aceite.

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La Extensión de la Universidad de Illinois documenta que seis cucharadas de bicarbonato disueltas en una taza de agua, llevadas a ebullición, aflojan residuos incrustados en utensilios de cocina por acción del vapor alcalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la limpieza en la cocina

Según el Manual de Saneamiento Básico de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA), la correcta limpieza del hogar tiene como propósito identificar y atender prácticas de riesgo a nivel familiar.

El cloro no debe usarse en sartenes de metal: oscurece el acero y puede corroerlo, según la Extensión de la Universidad de Illinois. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma agencia advierte que un ambiente sucio favorece enfermedades gastrointestinales como diarreas, fiebre tifoidea y hepatitis. Limpiar con el producto adecuado, señala la AGEPSA, forma parte de las medidas de higiene que cualquier hogar debe seguir.