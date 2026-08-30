El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: conoce cuándo arranca y cómo aprovechar los mejores descuentos

Faltan pocos meses para que miles de personas participen en El Buen Fin 2026, el evento anual que transforma el panorama comercial en México con descuentos y promociones especiales tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea.
Este año, la campaña se extenderá desde el viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre, coincidiendo con el puente de la Revolución Mexicana.
Durante esos cinco días, comercios de todo el país, grandes y pequeños, ofrecerán oportunidades para ahorrar en productos y servicios.
El objetivo principal es dinamizar la economía y ayudar a las familias a optimizar sus compras, siempre bajo la coordinación entre el Gobierno Federal y el sector privado.
PUBLICIDAD
Los interesados en aprovechar las mejores ofertas deben planificar con anticipación, comparar precios y asegurarse de que los establecimientos donde compran estén registrados oficialmente.
Además, la edición 2026 incluye un sorteo fiscal con atractivos premios para quienes cumplan con los requisitos.
<br>
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD