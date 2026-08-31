Dan 50 años de prisión a un hombre por secuestrar a un camionero y robar más de 400 mil pesos en licor. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una condena de 50 años de prisión contra Josué “N” por interceptar un tractocamión cargado de licor de agave en la carretera federal México-Puebla, privar de la libertad a su conductor mediante amenazas con un cuchillo y robar mercancía valuada en aproximadamente $425 mil 336 pesos. El fallo se dictó en audiencia de juicio oral tras las diligencias de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla.

Qué ocurrió en la carretera México-Puebla

En octubre de 2020, Josué “N” interceptó un tractocamión que circulaba por la carretera federal México-Puebla. Con un cuchillo en mano, amenazó al operador del vehículo y lo privó de su libertad.

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Bajo amenaza, el conductor fue obligado a continuar al volante. El tractocamión llevaba acoplado un semirremolque con dos mil 350 cajas, cada una con 12 botellas de un litro de licor de agave, mercancía valuada en aproximadamente $425 mil 336 pesos.

Dan 50 años de prisión a un hombre por secuestrar a un camionero y robar más de 400 mil pesos en licor. FGR

El uso de violencia y la privación de la libertad del conductor como instrumento para consumar el robo configuraron los dos delitos que la autoridad federal persiguió: secuestro exprés y robo de autotransporte.

Cómo fue detenido el imputado

Elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan recibieron el reporte de los hechos a través de comunicación vía radio. Tras identificar el vehículo en circulación, lo interceptaron.

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En el operativo, los agentes detuvieron a Josué “N” y liberaron al conductor que mantenía privado de su libertad. El imputado quedó a disposición de las autoridades federales para el inicio del proceso penal correspondiente.

El papel de la FGR en el proceso judicial

Una vez detenido el probable responsable, el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la FECOR en Puebla tomó el caso. Las diligencias de investigación se orientaron a construir la acusación ante el Sistema Penal Acusatorio.

En la audiencia de juicio oral, el MPF presentó los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de Josué “N”. La autoridad judicial emitió el fallo condenatorio.

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La condena: 50 años de prisión y sanciones adicionales

El juez impuso una pena de 50 años de prisión al sentenciado, además de una multa de $347 mil 520 pesos.

Dan 50 años de prisión a un hombre por secuestrar a un camionero y robar más de 400 mil pesos en licor. FGR

La resolución incluyó el decomiso de los bienes asegurados durante el proceso y la suspensión de los derechos civiles y políticos de Josué “N”. La autoridad judicial determinó también el pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.

La carretera México-Puebla, corredor con alta incidencia de robo a transportistas

La autopista México-Puebla ha sido uno de los tramos carreteros federales con mayor registro de robos a autotransporte de carga en el país. Entre el 9 de julio de 2025 y el 9 de agosto de 2026, se contabilizaron 54 robos en ese corredor, según datos del comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, presentados en agosto de 2026 ante Palacio Nacional.

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El mismo reporte señala que, tras la implementación del Plan Cero Robos al Transporte, la incidencia en ese tramo disminuyó 90% respecto al periodo anterior. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) identificó a la México-Puebla como el corredor federal con el mayor número de unidades de carga recuperadas durante ese lapso: 191 vehículos.

A nivel nacional, el robo al autotransporte pasó de 13 mil 68 casos en 2018 a 6 mil 263 en 2025, con una reducción proyectada de 37% para el cierre de 2026, según la GN.

Un patrón de condenas máximas por secuestro exprés en Puebla

El caso de Josué “N” no es aislado en la entidad. La FECOR en Puebla ha obtenido en 2026 al menos dos sentencias de 50 años de prisión por delitos similares contra operadores de autotransporte federal de carga.

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En agosto de 2026, un juez federal condenó a Juan “N” a 50 años de prisión por secuestro exprés agravado y robo de vehículo en la autopista Amozoc-Perote, tras la presentación de pruebas por el MPF adscrito a la misma fiscalía. En febrero del mismo año, Alberto “N” recibió idéntica pena por privar de la libertad a dos personas a bordo de un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba, con una multa adicional de $829 mil 920 pesos.