PAN sigue los pasos de Morena: avanza en el nombramiento de coordinadores estatales

La dirigencia nacional del PAN adelantó que los nombramientos de coordinadores continuarán en otras entidades. Crédito: PAN

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El PAN anunció este 30 de agosto el avance en el nombramiento de coordinadores estatales para la defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, una estrategia con la que busca fortalecer su organización territorial y perfilar una alternativa rumbo a los próximos procesos políticos frente a los gobiernos de Morena.

En ese proceso, el PAN informó que en Baja California Sur fue designado Francisco Pelayo como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. La encomienda, según el boletín, incluye fortalecer la organización panista, construir unidad, recorrer el estado y encabezar causas vinculadas con las familias sudcalifornianas.

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El comunicado del partido también adelantó que los nombramientos continuarán en otras entidades. La dirigencia nacional planteó que esas designaciones servirán para reforzar estructuras locales, ampliar la presencia territorial del PAN y escuchar de forma directa las necesidades de la ciudadanía.

Jorge Romero coloca la seguridad, las instituciones y la libertad en el centro de la estrategia

Francisco Pelayo fue designado coordinador del PAN en Baja California Sur para fortalecer la organización panista y recorrer el estado. (Foto: PAN)

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que esta etapa busca consolidar liderazgos con arraigo, competitividad y cercanía con la ciudadanía. En su definición, se trata de poner al frente a perfiles capaces de recorrer sus estados y encabezar las principales causas de las familias mexicanas.

“Lo que estamos haciendo es preparar al PAN como nunca, fortalecer nuestra presencia en el territorio y poner al frente a mujeres y hombres capaces de defender las causas que hoy importan a las familias. Nuestra prioridad está mucho más allá de un cargo: es defender a México”, afirmó.

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Romero Herrera explicó que, para el partido, la defensa de la patria pasa por recuperar la seguridad y los territorios afectados por la delincuencia, además de romper complicidades políticas que, dijo, han permitido el avance del crimen organizado. Sobre la familia, señaló que el objetivo es evitar que millones de mexicanos sigan bajo amenaza de violencia, desapariciones, extorsión y reclutamiento de jóvenes.

Jorge Romero Herrera afirmó que la estrategia del PAN busca consolidar liderazgos con arraigo, competitividad y cercanía con la ciudadanía. Crédito: X/@JorgeRoHe

El dirigente también vinculó la defensa de la libertad con el debilitamiento de las instituciones y los contrapesos, la persecución de quienes piensan distinto y los intentos del crimen organizado por condicionar la vida pública y el voto de los ciudadanos.

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En otra parte del mensaje, Jorge Romero Herrera dijo: “Defender a la Patria, a la Familia y a la Libertad no es un eslogan. Es defender a una mamá que quiere que sus hijos regresen seguros a casa; a una familia que quiere trabajar sin pagar extorsiones; y a cada mexicano que tiene derecho a expresarse, votar y vivir sin que el gobierno o los criminales condicionen su libertad”.

El PAN dice que aún no define alianzas rumbo a 2027

Romero Herrera señaló que la defensa de la familia apunta a enfrentar violencia, desapariciones, extorsión y reclutamiento de jóvenes. Crédito: X/@JorgeRoHe

Sobre posibles alianzas para 2027, el presidente nacional del partido indicó que todavía no existe una definición general. Precisó que serán escuchadas las dirigencias, militancias y liderazgos locales, y que se revisarán las circunstancias de cada entidad, aunque la decisión final quedará en el ámbito nacional.

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Ese posicionamiento respondió de forma directa a una de las preguntas abiertas sobre la ruta electoral del partido: por ahora, el PAN no anunció una alianza general para los comicios de 2027. La definición, según la dirigencia, dependerá de una evaluación por estado y de la determinación de la conducción nacional.

Romero Herrera aseguró que el PAN no busca “sumar logotipos” ni repartir candidaturas. En cambio, planteó que cualquier acuerdo deberá servir para construir una alternativa democrática y competitiva que recupere la seguridad, las instituciones y las libertades de los mexicanos.

El PAN asoció la defensa de la libertad con el debilitamiento de instituciones y contrapesos, la persecución de quienes piensan distinto y la presión del crimen organizado sobre el voto. (Foto: PAN)

El boletín también señaló que el PAN tiene como prioridad fortalecer sus propias siglas, recuperar su identidad y consolidar liderazgos honestos y competitivos. Esa línea, de acuerdo con la dirigencia, forma parte de una estrategia nacional para enfrentar lo que describió como corrupción, autoritarismo y narcopolítica.

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Al cierre del mensaje, el líder panista sostuvo que el partido seguirá fortaleciendo sus estructuras y recorriendo el territorio:

“Nuestra causa no puede medirse solamente en una tabla electoral. Lo que está en juego es recuperar a México, defender nuestras instituciones y evitar que la corrupción, el autoritarismo y la narcopolítica sigan avanzando. La Patria, la Familia y la Libertad son nuestra causa y las vamos a defender en todo el país”, concluyó.