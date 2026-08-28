México

Defensa de Fernando Farías va contra Andy López Beltrán y Adán Augusto: interpondrán denuncia por crimen organizado

Durante la audiencia surgieron los nombres de los políticos vinculados a Morena

El hijo del expresidente AMLO reapareció tras el escandalo que ocasionó por la compra de una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama (@/andresmanuellopezbeltran)
El hijo del expresidente AMLO reapareció tras el escandalo que ocasionó por la compra de una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama (@/andresmanuellopezbeltran)
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La defensa de Fernando Farías Laguna prepara una denuncia por crimen organizado contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, según reveló a Infobae México el despacho de abogados Mendieta y Asociados.

El despacho reveló que los nombres de López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el senador Adán Augusto López Hernández fueron mencionados por representantes del Ministerio Público en la audiencia. La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega instruyó citar a ambos, así como al almirante Rafael Ojeda Durán, actual miembro activo de la Marina, quien también será notificado de su citación.

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Durante la diligencia, la defensa de Farías Laguna indicó que la Fiscalía General de la República no había logrado localizar a Ojeda Durán, aun cuando se proporcionó un domicilio en Cancún. Tampoco la Secretaría de Marina ha respondido a la solicitud de facilitar un domicilio para notificaciones.

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