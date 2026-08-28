Defensa de Fernando Farías va contra Andy López Beltrán y Adán Augusto: interpondrán denuncia por crimen organizado

El hijo del expresidente AMLO reapareció tras el escandalo que ocasionó por la compra de una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama (@/andresmanuellopezbeltran)

Guardar

La defensa de Fernando Farías Laguna prepara una denuncia por crimen organizado contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, según reveló a Infobae México el despacho de abogados Mendieta y Asociados.

El despacho reveló que los nombres de López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el senador Adán Augusto López Hernández fueron mencionados por representantes del Ministerio Público en la audiencia. La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega instruyó citar a ambos, así como al almirante Rafael Ojeda Durán, actual miembro activo de la Marina, quien también será notificado de su citación.

PUBLICIDAD

Durante la diligencia, la defensa de Farías Laguna indicó que la Fiscalía General de la República no había logrado localizar a Ojeda Durán, aun cuando se proporcionó un domicilio en Cancún. Tampoco la Secretaría de Marina ha respondido a la solicitud de facilitar un domicilio para notificaciones.

En desarrollo