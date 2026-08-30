México

Onda tropical 34 ocasionará lluvias muy fuertes en gran parte de México: lista de estados afectados

Dos ondas tropicales, el monzón mexicano y otros sistemas ocasionarán tormentas eléctricas, granizo, posibles inundaciones y temperaturas superiores a 45 grados durante esta jornada

Mapa de México y Centroamérica con nubes de lluvia sobre su territorio y tres huracanes y patrones de viento en el océano Pacífico
La Onda tropical 28 provoca lluvias intensas sobre México, mientras zonas del Pacífico muestran patrones de vientos que podrían evolucionar a ciclones tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pronóstico del clima en México para este domingo contempla lluvias muy fuertes en 10 estados y precipitaciones fuertes en otras 18 entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones serán ocasionadas por las ondas tropicales número 33 y 34, el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y una vaguada sobre el occidente y sur del golfo de México.

A pesar de las tormentas previstas, una circulación anticiclónica mantendrá una onda de calor en siete estados, mientras el noreste de Baja California registrará temperaturas superiores a 45 grados Celsius.

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Ondas tropicales 33 y 34 afectarán distintas regiones de México

La onda tropical número 33 avanzará este domingo frente a las costas del Pacífico central mexicano. Su interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y canales de baja presión favorecerá lluvias desde el norte hasta el sur del territorio.

El sistema contribuirá a generar precipitaciones muy fuertes en entidades del norte y centro, así como lluvias fuertes en estados del noreste, occidente y centro del país.

Por su parte, la onda tropical número 34 se desplazará sobre el sureste de México. En combinación con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionará tormentas en entidades del golfo de México y la región peninsular.

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En el noroeste, el monzón mexicano interactuará con inestabilidad atmosférica para provocar lluvias fuertes y muy fuertes, acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Una circulación ciclónica en altura sobre el norte y noreste de la República Mexicana también reforzará las condiciones de inestabilidad.

El SMN, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que mantendrá bajo vigilancia los efectos de las ondas tropicales 33 y 34.

¿En qué estados habrá lluvias muy fuertes este domingo?

Las precipitaciones más abundantes serán de 50 a 75 milímetros y se presentarán en 10 entidades:

  • Norte, centro y este de Sonora
  • Norte y sur de Sinaloa
  • Sureste de Coahuila
  • Oeste y sur de Durango
  • Suroeste y sur de Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Norte y sureste de Guanajuato
  • Sur de Veracruz
  • Noreste de Oaxaca
  • Sur de Chiapas

También se pronostican lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Sur de Baja California Sur
  • Oeste y suroeste de Chihuahua
  • Oeste y centro de Nuevo León
  • Este de San Luis Potosí
  • Norte y centro de Nayarit
  • Norte, centro, sur y suroeste de Jalisco
  • Colima
  • Norte, centro y sur de Michoacán
  • Norte de Querétaro
  • Sur de Hidalgo
  • Norte y sureste de Puebla
  • Centro, oeste y suroeste del Estado de México
  • Oeste, centro y este de Guerrero
  • Suroeste de Tamaulipas
  • Oeste de Tabasco
  • Centro y este de Campeche
  • Este y sur de Yucatán
  • Centro y sur de Quintana Roo

El pronóstico contempla intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros en Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, mientras que en Baja California habrá lluvias aisladas de entre 0.1 y cinco milímetros.

Todas las lluvias fuertes y muy fuertes podrían presentarse con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Las precipitaciones también podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en terrenos saturados o zonas montañosas.

Los bancos de niebla reducirán la visibilidad en algunos tramos carreteros y zonas urbanas. Por ello, se recomienda disminuir la velocidad al conducir, evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados y seguir las indicaciones de Protección Civil.

En el Valle de México, las lluvias fuertes se concentrarán en el centro, oeste y suroeste del Estado de México. Para la Ciudad de México se esperan chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Onda de calor continuará en siete estados

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en siete entidades:

  • Noreste de Baja California
  • Centro y sureste de Baja California Sur
  • Noroeste y oeste de Sonora
  • Noreste de Chihuahua
  • Norte y sur de Coahuila
  • Centro, sur y este de Nuevo León
  • Oeste de Tamaulipas

Las temperaturas máximas serán superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.

También se esperan valores de 40 a 45 grados en el oeste y centro de Sonora; norte de Sinaloa; noreste de Chihuahua; este de Nuevo León y San Luis Potosí; centro y oeste de Tamaulipas, así como sur de Oaxaca.

El termómetro marcará entre 35 y 40 grados en zonas de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante el ambiente caluroso, el SMN recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al Sol y brindar atención especial a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Viento fuerte, oleaje elevado y bajas temperaturas

El pronóstico contempla viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua.

Habrá rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Las rachas alcanzarán entre 30 y 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los vientos fuertes podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras que puedan desprenderse.

Finalmente, se espera oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Durante la mañana se registrarán temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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