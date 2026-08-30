Ley Asiel contra el abuso sexual infantil en escuelas recibe respaldo de SIPINNA

Un osito de peluche viejo y desgastado, con una oreja rasgada y costuras abiertas, descansa en el suelo polvoriento de una habitación oscura y desordenada, iluminada por una ventana alta con rejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), encabezada por Lorena Villavicencio, expresó su respaldo a la conocida “Ley Asiel”, cuyo fin es robustecer la prevención y atención de la violencia sexual en entornos escolares. La iniciativa, que surgió a partir de un abuso suscitado en el Estado de México, plantea cambios en la actuación institucional y busca proteger de manera efectiva a la infancia y a los adolescentes.

La SIPINNA urge a modificar los protocolos vigentes. La postura oficial, difundida desde la cuenta de la Secretaría Ejecutiva en redes sociales, destaca que cualquier mecanismo que incremente la capacidad de las escuelas para detectar y responder ante riesgos, así como fortalecer los canales de denuncia, debe ser considerado por los congresos estatales.

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La “Ley Asiel” propone protocolos y capacitación para el personal educativo

El documento presentado por la SIPINNA enfatizó que la violencia sexual contra menores representa una de las transgresiones más graves a los derechos humanos. De acuerdo con el posicionamiento difundido, la “Ley Asiel” coincide con la obligación central del Estado mexicano: garantizar la protección integral de la niñez en todas las circunstancias y actuar con diligencia frente a cualquier indicio de delito.

Entre las medidas clave propuestas en la iniciativa, destaca la obligación de establecer protocolos específicos para la atención de este tipo de violencia, así como la capacitación constante del personal docente.

La Secretaria Ejecutiva del SIPINNA en México, Lorena Villavicencio, expresa su respaldo a la Ley Asiel para prevenir y atender la violencia sexual infantil en las escuelas. (@SIPINNA_MX)

También se plantea la canalización inmediata de los casos a las autoridades competentes, sin esperar la judicialización de las carpetas de investigación. “La denuncia y la atención no pueden estar sujetas a criterios de interpretación”.

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La experiencia internacional, señala el mensaje institucional, demuestra que las redes de protección escolar previenen daños irreparables y pueden salvar vidas. Por ello, el acompañamiento técnico entre escuelas, procuradurías y fiscalías es considerado esencial para erradicar la impunidad en estos delitos.

Asiel: el origen ciudadano de una ley para proteger a la infancia

La propuesta conocida como “Ley Asiel” surge del caso de un adolescente de 13 años que en 2023 sufrió una agresión sexual dentro de una secundaria de Apaxco, en el Estado de México. Ante la falta de acompañamiento y respuesta por parte de la institución educativa, el joven decidió impulsar una reforma legal que garantizara protección real para otros estudiantes.

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En 2024, Asiel crea el colectivo Reconstruyendo Vidas y redacta la iniciativa que ahora estudian los legisladores estatales. El texto obliga a los planteles escolares a organizar campañas informativas, garantizar personal capacitado y establecer rutas de denuncia directa ante la policía y el Ministerio Público. “Las escuelas tendrían que dar pláticas y campañas permanentes al menos tres veces al año”, destaca el documento.

La Secretaría Ejecutiva reitera su disposición para acompañar técnicamente a los Congresos locales y autoridades de la Ciudad de México o de cualquier estado que decidan avanzar en la discusión y aprobación de la “Ley Asiel”. El objetivo es asegurar que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.

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