México

Rosa Icela pide a diputados de Morena “cuidar el legado” de AMLO ante nuevo periodo legislativo

La funcionaria encabeza este 30 de agosto una plenaria en San Lázaro y pide a la bancada cerrar filas con Claudia Sheinbaum

La funcionaria encabeza este 30 de agosto una plenaria en San Lázaro y pide a la bancada cerrar filas con Claudia Sheinbaum para sostener la ruta de la Cuarta Transformación
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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó este 30 de agosto la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde pidió a las y los legisladores “cuidar el legado” recibido de Andrés Manuel López Obrador y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para “mantener el rumbo de la transformación”. El mensaje se dio en San Lázaro, como parte de los trabajos previos al arranque del tercer y último periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura.

El llamado a la unidad

Durante su intervención, la funcionaria subrayó que la labor de los legisladores morenistas consiste en preservar el legado del expresidente, a quien se refirió como “nuestro líder moral”, al tiempo que pidió respaldo para la mandataria federal. Entre aplausos, Rosa Icela insistió en que:

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  • El interés superior del pueblo de México debe estar por encima de cualquier interés personal, de grupo o de partido.
  • La unidad debe ser la fuerza para enfrentar los “desafíos internos y externos” que enfrenta el movimiento.
  • El segundo piso de la Cuarta Transformación debe seguir construyéndose “con principios, con democracia y con la participación consciente del pueblo”.

Ovación para Sheinbaum: “¡Presidenta, Presidenta!”

De acuerdo con testigos de la reunión, entre ellos la periodista Azucena Uresti, la secretaria de Gobernación destacó los avances de la administración de Claudia Sheinbaum, lo que provocó que los legisladores presentes corearan “¡Presidenta, Presidenta!” en un gesto de respaldo público a la mandataria. La escena se suma a un patrón que se ha repetido en encuentros similares del movimiento, donde la funcionaria ha exaltado el desempeño de Sheinbaum como parte de sus mensajes ante la bancada.

No es la primera vez que Rosa Icela recurre a este tipo de reconocimientos. En la plenaria de enero pasado, la secretaria ya había señalado que la confianza del pueblo es sagrada y que la lealtad al proyecto debe ser absoluta, subrayando que en manos de los legisladores está consolidar el legado del movimiento.

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Dos plenarias en un mismo día

La comparecencia en Diputados no fue el único compromiso de la titular de Segob en la jornada. Horas antes, Rosa Icela también participó en la plenaria de Morena en el Senado, encuentro que, a diferencia del de San Lázaro, se realizó de manera privada y cerrada a medios de comunicación por decisión de la Coordinación de Comunicación Social del Senado. Ambos encuentros forman parte de los trabajos preparatorios rumbo al periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre, en el que la bancada mayoritaria definirá su agenda legislativa.

Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde se reunieron con inconformes de CFE, Pemex y Banobras por tope a "pensiones doradas". (Foto: X/@LuisaAlcalde)
Rosa Icela Rodríguez y Luisa Alcalde se reunieron con inconformes de CFE, Pemex y Banobras por tope a "pensiones doradas". (Foto: X/@LuisaAlcalde)

El contexto del “segundo piso” de la 4T

El llamado de Rosa Icela se da en un momento en que Morena impulsa su hoja de ruta legislativa para lo que resta de la legislatura, con temas como seguridad, energía, transparencia y justicia entre las prioridades señaladas por la funcionaria en encuentros previos con el Congreso. La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria, Gabriela Jiménez Godoy, había adelantado que la reunión serviría para ordenar las prioridades del grupo mayoritario en San Lázaro y articular una agenda legislativa que acompañe el proyecto de transformación encabezado por Sheinbaum.

El mensaje de la secretaria de Gobernación se produce, además, en un año marcado por la organización de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento en el que Segob participa junto a otras dependencias en los preparativos de las sedes mexicanas, y por el avance de reformas constitucionales que el gobierno federal busca consolidar antes de que concluya la legislatura.

Con este tipo de intervenciones, Rosa Icela Rodríguez ha reforzado su papel como enlace institucional entre el Ejecutivo y el Congreso, un rol que ha desempeñado de forma constante desde octubre de 2024, cuando asumió la titularidad de Gobernación tras haber sido secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana durante el sexenio de López Obrador.

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