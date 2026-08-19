Diputado Hugo Eric Flores pide licencia indefinida para postularse como candidato para dirigir el nuevo partido PAZ

Aunque Hugo Eric Flores niega “dobletear” por estar afiliado a Morena y PAZ, Ricardo Monreal adelanta “separación” de la bancada.

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El diputado Hugo Eric Flores anunció este 19 de agosto que solicitó licencia indefinida en su cargo como presidente de la Sección Instructora para postularse como dirigente al recién creado Partido Paz y Libertad (PAZ).

El legislador, quien tenía una alianza con Morena, ya había dirigido anteriormente el Partido Encuentro Solidario (PES), el cual es el antecesor del PAZ y por el que ahora busca nuevamente la dirigencia.

Con ello, Hugo Eric Flores deja vacante su cargo frente a la Sección Instructoria, el órgano de la Cámara de Diputados encargado de analizar e investigar los procesos de juicio político y de desafuero contra servidores públicos que cuentan con fuero constitucional.

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La decisión de dejar la Cámara de Diputados se da en un contexto donde el proceso electoral inicia el 10 de septiembre y el partido debe informar al Instituto Nacional Electoral (INE) la elección de sus órganos directivos antes de esa fecha.

“Hemos, en lo personal y con mi familia, tomado la decisión de aspirar a dirigir el partido político nacional denominado Paz”, declaró el legislador en conferencia de prensa, y añadió que el partido “debe informar al INE antes del 31 de agosto la elección de sus órganos directivos y de gobierno”.

PAZ se plantea como fuerza política autónoma y deja la alianza con Morena

Durante una entrevista con Azucena Uresti, Flores aclaró que, aunque fue electo como candidato externo por Morena, PAZ mantiene su autonomía y no se define como oposición tradicional. “No somos las únicas personas provenientes de nuestra organización que tenemos cargos legislativos, representando esta alianza política”, señaló. Explicó que la relación con Morena inició en 2018, cuando el entonces PES impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora la organización sigue un rumbo propio.

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“Somos una organización independiente, autónoma, que surgió desde 2006 con el registro del partido político estatal en Baja California y que ahora tendrá que seguir su propio rumbo”, declaró desde la Cámara de Diputades este 19 de agosto.

Renuncia a la presidencia de la sección instructora y niega presiones por el caso Alejandro Moreno

Hugo Eric Flores aclaró que su cargo como diputado federal y la presidencia de la sección instructora no eran incompatibles con la dirigencia del partido PAZ. Señaló que los estatutos permiten que un legislador pueda ocupar simultáneamente ambos roles, pero decidió solicitar licencia para evitar cualquier duda sobre la autonomía de sus funciones y concentrarse de lleno en el proceso interno del partido. “El cargo, no era incompatible. Si bien es cierto yo no soy un militante de Morena, fui un candidato externo… pero es justamente lo que hemos decidido”, expresó.

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Ante las dudas de que su licencia en un cargo tan relevante en la Cámara de Diputados deja pendiente el procedimiento de desafuero contra Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, Hugo Flores descartó cualquier hipótesis. “Eso no lo llevó. De verdad, pues es una lástima que se me junten estos temas, y pues he tenido que tomar una decisión que me parece, perdón por la expresión, políticamente correcta”.

Sobre su reemplazo en la presidencia de la sección instructora, precisó: “Es Sergio Gutiérrez la persona que yo he escuchado, que es un compañero, diputado con mucho conocimiento jurídico. Por cierto, yo entiendo que esto todavía no es un hecho. Se debe llevar al pleno de nuestro grupo parlamentario… Yo me imagino que ahí es cuando se habrá de definir los cambios que se harán a distintas comisiones, incluyendo la Comisión Jurisdiccional”.

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