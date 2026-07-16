Paz, el partido conservador que es aliado de Morena y mantiene a líderes del extinto PES. (Foto: Facebook)

El pasado 1 de julio el partido político “Construyendo Sociedades de Paz, A.C.” consiguió su constancia de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero este no es el primer intento de sus dirigentes por figurar dentro de la política mexicana. Antes fue Encuentro Solidario y, mucho antes, fue Encuentro Socia, extintos en 2018 y 2021, respectivamente.

Hugo Éric Flores, el fundador del PES y ahora de Paz

Detrás de cada partido “promesa” se encuentra un político a quien llaman “líder moral”, Hugo Éric Flores Cervantes, el mismo que ha operado desde hace años para Morena, por ejemplo, en 2018 el PES se unió a la coalición para impulsar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México.

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De las raíces de PAZ, salió el político y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien llegó cobijado por el PES y Morena a la gubernatura de Morelos (2018-2024), y ahora, se encuentra solo bajo el registro del partido guinda como diputado federal en San Lázaro.

Flores Cervantes no solo ha utilizado su posición política dentro del partido oficialista como legislador en la Cámara de Diputados para impulsar, nuevamente, el registro de un partido que tiene sus bases en el conservadurismo y que no separa la religión de la política.

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Antes fue Encuentro Solidario y, mucho antes, fue Encuentro Socia, extintos en 2018 y 2021. (Foto: Facebook)

Nuevo partido tiene posturas conservadoras

La postura del partido que mantiene en su logo el color morado, al igual que sus antecesores, está en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, al igual que el Partido Acción Nacional (PAN), usan como bandera la familia, pero se dicen respetuosos de lo que la legislación permite.

Su lema es “El Partido de la Familia, la Solidaridad, la Vida, la Paz y la Reconciliación”, frases que están vinculadas a la ideología de su fundador, Flores Cervantes. En redes sociales, Paz mantiene las publicaciones de cuando era el PES, por lo que, aún se pueden leer las posturas antiderechos del político, una de ellas emitida en el marco de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró anticonstitucional la criminalización del aborto a nivel federal.

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“Lamento que prevalezca en nuestro país la cultura de la muerte, cuando todo el mundo deberíamos estar dedicados a generar vida y a generar esperanza”, expresó el líder de Paz a través de un comunicado el 7 de septiembre de 2023, calificando como lamentable la decisión de la Corte.

Paz mantiene posturas conservadoras. (Foto: Facebook)

El representante legal de Paz, Armando González Escoto, se ha dicho respetuoso de temas como el aborto, pero que en el nuevo partido no descartan presentar iniciativas que podrían ir en otro sentido, “a favor de la vida y la familia”, así lo comentó en una entrevista para Animal Político.

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El ejercicio público a merced de la religión

El diputado Hugo Érica Flores ha dejado claro que el ejercicio público no lo separa de la religión, como lo evidenció en 2025, cuando desde las instalaciones de Palacio Nacional hizo promoción de la “Marcha para Jesús”, un movimiento cristiano donde se congregan iglesias y ministerios. En aquel momento, el legislador negó la violación del artículo 130 constitucional que separa al Estado de las iglesias.

“Aquí estamos porque nunca nos fuimos”, afirmó el diputado morenista al rendir protesta como representante suplente de Paz ante el INE el pasado lunes, 13 de julio; en redes sociales, presumieron la constancia con el texto: “Lo volvimos a hacer”. Mensajes que no tienen su respaldo en un camino de varios años, y que hoy, como aliados de Morena, vuelven a ocupar un lugar como partido político en México, estatus que les da acceso a presupuesto público.

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Paz obtuvo su constancia ante el INE. (Foto: Facebook)

Tan solo en la Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Electoral avaló la redistribución de financiamiento público local para que la partida alcance para Paz y Somos México -el otro partido que también obtuvo su registro-, el monto que se repartirán supera los 293 millones de pesos y será suministrado de julio a diciembre de este año.

Representa una “oposición ficticia” para Morena

El partido es señalado por otros políticos como una “oposición ficticia” al oficialismo, situación que no está muy alejada de la realidad, ya que aunque dista de algunas posturas en materia de derechos, la realidad es que la historia lo posiciona a lado del guinda, sobre todo en tiempo de elecciones, mismas que ya se avecinan para el siguiente año.

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En días recientes, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, no dudó en respaldar al legislador que aún forma parte de la bancada en la Cámara Baja:

“Él decidió emprender el camino a construir un nuevo partido, está en su derecho y se va a mantener en Morena, no tenemos ningún inconveniente”.

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Sin embargo, el diputado y coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, reconoció la trayectoria política de Hugo Éric Flores, pero le advirtió que deberá dejar la bancada ya que no puede estar registrado en dos partidos al mismo tiempo:

“Él ya pedirá licencia en los próximos días para separarse de esta situación y de esta responsabilidad”.

Pese a que Hugo Eric Flores ya forma parte de Paz, Ricardo Monreal detalló que las conductas del legislador no son “inmorales ni antiéticas”, destacándolo como “un aliado del movimiento que integramos”, acción que lo posiciona como leal al movimiento iniciado por Andrés Manuel López Obrador, del que aún forma parte. (Crédito: Cámara de Diputados)

El próximo 1 de agosto, Paz celebrará su congreso nacional, donde definirán su futuro. La ley estipula que deben nombrar a los integrantes que formarán parte de la dirigencia y pasar a los trámites administrativos ante el órgano electoral.

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