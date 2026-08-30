¿Cómo preparar tlayudas? la receta de uno de los antojitos más representativos de Oaxaca

La tlayuda es una tortilla de maíz de entre 30 y 40 centímetros de diámetro, dorada en comal hasta quedar crujiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El sabor de Oaxaca cabe entero en una tlayuda. Esta tortilla artesanal, grande y crujiente, frita en manteca de cerdo y cargada de frijoles, quesillo y carne asada, es el platillo que define la cocina de calle oaxaqueña: contundente, generosa y lista en minutos.

Las tlayudas se elaboran de manera artesanal en municipios como Santo Tomás Jalieza y San Antonio de la Cal, y se venden en los mercados más emblemáticos de la ciudad, como el Mercado de Abasto y el Mercado 20 de Noviembre.

En 2010, la UNESCO declaró la cocina tradicional mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial. La tlayuda es uno de sus platillos emblema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suelen acompañarse con rábanos frescos, rebanadas de aguacate y cebolla, que equilibran el sabor de la manteca y el quesillo.

Una buena salsa de molcajete o una salsa verde de tomatillo termina de redondear cada bocado y las convierte en el platillo perfecto para compartir en familia.

PUBLICIDAD

Receta de Tlayudas

La tlayuda es una tortilla oaxaqueña de gran tamaño que se fríe en manteca de cerdo hasta quedar dorada y crujiente por fuera.

Sobre ella se distribuyen capas de frijoles refritos, repollo picado, quesillo deshebrado y tiras de carne asada. Se termina con verduras frescas encima.

La clave está en respetar el orden de las capas y en no escatimar con el quesillo: entre más deshebrado y bien distribuido, mejor resultado en cada mordida.

El primer ingrediente que toca la tortilla no son los frijoles: es el asiento, la grasa residual del chicharrón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

1. 1 tlayuda o tortilla oaxaqueña grande

2. Manteca de cerdo, la necesaria (también conocida como ‘asiento’ en Oaxaca)

3. ½ taza de frijoles refritos

4. ½ taza de repollo picado

5. ½ taza de quesillo (también conocido como queso o quesillo Oaxaca) deshebrado

6. 1 bistec de carne asada en tiras (también puede ser tasajo, cecina o chorizo)

7. ½ taza de cebolla rebanada

8. ½ taza de rábano picado

9. ½ aguacate en rebanadas, también puede agregarse jitomate.

El tasajo es la proteína más tradicional: carne de res salada, secada al sol y asada sobre brasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Tlayudas, paso a paso

1. Pon el comal a fuego medio y agrega la manteca de cerdo.

2. Espera a que la manteca esté completamente derretida y caliente antes de colocar la tortilla.

3. Fríe la tlayuda por ambos lados hasta que tome un color dorado parejo.

4. Retírala del comal y úntale los frijoles refritos por toda la superficie.

5. Agrega el repollo picado formando una capa uniforme.

6. Distribuye el quesillo bien deshebrado sobre el repollo.

7. Coloca las tiras de carne asada encima. La carne debe estar caliente al momento de armar la tlayuda.

8. Termina con la cebolla rebanada, los rábanos y las rebanadas de aguacate.

9. Sirve de inmediato para conservar la textura crujiente de la tortilla.

La tlayuda se come recién hecha. Ya armada, no se conserva: pierde su textura y con ella, su razón de ser. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde una porción individual. Para preparar más, se multiplican los ingredientes por el número de comensales.

Es un platillo que se adapta fácilmente a reuniones grandes: solo hay que tener suficientes tlayudas y los ingredientes a la mano.

No todas deben llevar carne obligatoriamente, algunas pueden acompañarse solamente con los frijoles, repollo y quesillo.

El maíz bolita, variedad zapoteca de mazorca pequeña y redonda, es el que hace posible la tlayuda: produce una masa que se extiende sin romperse y desarrolla una textura que ningún otro maíz replica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 620 kcal

Proteínas: 32 g

Grasas: 28 g

Carbohidratos: 58 g

Fibra: 9 g

Sodio: 480 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

El repollo no es un adorno: su frescura y ligera acidez equilibran el sabor de la manteca y el quesillo, los dos ingredientes más grasos de la tlayuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar este platillo?

La tlayuda es un platillo para comer recién hecha. Si sobran ingredientes, se deben guardar por separado en el refrigerador en recipientes tapados por un máximo de 2 días.

No se recomienda conservar la tlayuda ya armada: la tortilla pierde su textura crujiente con el tiempo.

Para recalentar la carne y los frijoles, se puede usar un sartén a fuego bajo, armar la tlayuda al momento de servir y disfrutarla como si fuera la primera vez.