Ataque contra policías en Villa García, Zacatecas: saldo de dos heridos y un detenido

Vehículo con daños visibles y escombros sobre una carretera tras ataque con explosivos contra policías en Villa García, Zacatecas, que resultó en con dos personas heridas y un detenido

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Una agresión contra elementos de la Policía Estatal se registró en el municipio de Villa García, Zacatecas, en la zona limítrofe con Aguascalientes, hecho que movilizó a las instituciones de seguridad de ambas entidades y dejó como saldo dos personas heridas y un detenido.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó inicialmente que la Secretaría de Seguridad Pública le había reportado una agresión contra policías estatales en el municipio de Villa García.

Como consecuencia del ataque, un elemento de la corporación resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica.

“En estos momentos el despliegue y el operativo de todas las instituciones de seguridad continúa, por lo que pedimos a la ciudadanía atender las instrucciones que se brinden por parte de las autoridades”, señaló el funcionario estatal en su primer reporte.

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Operativo de seguridad tras la agresión en Villa García

Tras el ataque, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la región para localizar a los responsables y garantizar la seguridad en la zona.

Horas después, Reyes Mugüerza actualizó la información y confirmó que las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz de Zacatecas lograron detener a uno de los probables responsables de la agresión.

Ataque armado en carretera de Zacatecas deja un saldo de un policía herido y una maestra (especial)

De acuerdo con el funcionario, el detenido es originario del estado de Aguascalientes, por lo que las autoridades de ambas entidades mantienen coordinación para esclarecer completamente lo ocurrido.

Además de la detención, se confirmó que dos personas resultaron heridas durante los hechos: un elemento de seguridad y una mujer identificada como Alma Patricia, maestra originaria de Villa García. Familiares que acudieron al lugar dijeron que ella aceleró para salir de la zona.

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“Alma Patricia fue trasladada a un hospital en Zacatecas. Su estado es grave y que se encuentra en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte”, destacaron medios locales.

Fiscalía investiga ataque ocurrido en los límites de Zacatecas y Aguascalientes

Ataque con explosivos contra agentes policiales ocurrido en la carretera de Villa García, Zacatecas. Se reportaron un agente y una mujer heridos a raíz del incidente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene coordinación con la Fiscalía de Aguascalientes para avanzar en las investigaciones y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Uno de los primeros puntos que debieron establecer las autoridades fue el lugar exacto donde comenzaron los hechos, debido a que el incidente ocurrió en una zona limítrofe entre ambas entidades.

En un primer momento, el gobierno de Zacatecas informó que se realizaban diligencias para determinar si la agresión había comenzado en territorio zacatecano o aguascalentense.

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Las autoridades señalaron que esta precisión territorial era necesaria para establecer las responsabilidades correspondientes y definir la intervención de las fiscalías.

Posteriormente, se confirmó que la agresión tuvo su origen en territorio de Zacatecas, por lo que las investigaciones continúan bajo la coordinación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la entidad.

Detienen a uno de los probables responsables

La detención de uno de los presuntos implicados representa uno de los principales resultados del operativo desplegado después de la agresión contra los policías estatales.

Sin embargo, las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para determinar la participación de otras personas y esclarecer el móvil y las circunstancias que provocaron el enfrentamiento.

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La situación generó una movilización de corporaciones estatales y de las instituciones que participan en la estrategia de seguridad de Zacatecas, particularmente por tratarse de una zona cercana a los límites con Aguascalientes.

Las fiscalías continuarán con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.