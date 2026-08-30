Fátima Bosch incitó a participantes de Miss Universo México a abrazar a la nueva reina María Vargas de Jalisco

El video documenta la coronación de Miss Universe México 2023 en un escenario con iluminación y elementos decorativos. Fátima, identificada como la ganadora, es vista usando una corona, una banda y sosteniendo un ramo de flores blancas, manifestando visiblemente emoción con lágrimas. Otras participantes se aproximan para abrazarla. Se observa confetti sobre el suelo del escenario y a la ganadora caminando sola bajo un arco. Este material corresponde a la cobertura de un evento.

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En la gran final de Miss Universe México 2026, celebrada el pasado sábado 29 de agosto en Los Cabos, la reina saliente Fátima Bosch impulsó el compañerismo entre las concursantes al incitarlas a abrazar a la nueva ganadora, María Vargas, originaria de Jalisco.

Este gesto, motivado por el recuerdo de la polémica ocurrida un año antes, cambió por completo el ambiente en el escenario y dio inicio a la preparación de Vargas rumbo a la competencia internacional en Puerto Rico.

Contraste con la coronación de 2025: ruptura con el aislamiento

El acto de Fátima Bosch marcó un contraste con lo ocurrido durante la final de 2025, cuando solo cuatro participantes —las representantes de Yucatán, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz— la felicitaron tras su coronación nacional. El resto de las concursantes abandonó el escenario, lo que generó críticas y viralización del momento en redes sociales. El video de ese episodio alcanzó millones de reproducciones en TikTok y Facebook, consolidando a Bosch como una figura de resiliencia antes de su triunfo en el certamen internacional.

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La propia Bosch declaró tras el desplante: “La verdadera sororidad no se dice solamente de dientes para afuera”, frase que fue ampliamente replicada y celebrada por seguidores de concursos de belleza. La escena de 2025 se convirtió en el primer momento viral de la tabasqueña, quien después obtuvo la cuarta corona de Miss Universo para México en Tailandia, donde fue recibida con abrazos por parte de sus compañeras internacionales.

Fátima Bosch incitó a participantes de Miss Universo México a abrazar a la nueva reina María Vargas de Jalisco (RS)

El gesto de Fátima Bosch en 2026: unión en el escenario

Durante la ceremonia de entrega de la corona nacional este año, Fátima Bosch no solo pronunció un discurso sobre la importancia del compañerismo, sino que llevó a la acción su mensaje. Invitó directamente a las finalistas a acercarse y abrazar a la nueva reina, María Vargas, lo que generó una imagen inédita en el certamen mexicano. Todas las participantes subieron al escenario y rodearon a Vargas, rompiendo con el aislamiento que marcó la edición anterior.

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Este acto fue interpretado como una señal de madurez y solidaridad, promoviendo una cultura de apoyo entre las concursantes. La escena fue destacada en transmisiones y redes sociales, donde usuarios resaltaron la diferencia frente a la edición previa.

María Vargas, la nueva representante mexicana

María Guadalupe Vargas Naranjo, de 28 años y originaria de Zapopan, Jalisco, recibió la banda nacional en el Rancho Tierra Sagrada. Licenciada en Negocios Internacionales, empresaria y escritora, Vargas destacó desde las primeras etapas del certamen por su desenvolvimiento y preparación. La nueva reina fue respaldada tanto por el jurado como por el público, lo que la posicionó como favorita durante la competencia.

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Con el título de Miss Universo México 2026, Vargas representará al país en la 75ª edición del concurso internacional, programada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. En la gala participarán delegadas de más de 80 países, lo que implica un periodo de entrenamiento intensivo para la mexicana.

El ciclo de Fátima Bosch y el reto global de María Vargas

La ganadora del certamen celebrado en Los Cabos asume el relevo de Fátima Bosch y arranca una preparación intensiva rumbo a la edición 75 en Puerto Rico. (Instagram)

El paso de la corona de Fátima Bosch a María Vargas simbolizó el cierre de un ciclo para la tabasqueña, quien durante un año realizó actividades públicas y representación internacional. Bosch concluyó su periodo nacional con la consigna de fortalecer los lazos entre concursantes y modificar la percepción sobre la competencia.

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La llegada de Vargas al título nacional plantea objetivos inmediatos para la delegación mexicana. La preparación rumbo a la competencia internacional inicia con respaldo institucional y atención mediática, pues la participación en la edición 75 del certamen es vista como una oportunidad para posicionar de nuevo a México entre las finalistas.

El ambiente en el escenario nacional, marcado ahora por la solidaridad y el compañerismo, fue resultado directo de la intervención de Bosch. El caso de 2025 quedó como antecedente de rivalidad, pero también como punto de inflexión para el certamen mexicano.