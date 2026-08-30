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Alan Mozo a Cruz Azul: cuál es el contexto deportivo e institucional del lateral mexicano

La operación se produce en el marco de la reestructuración de la plantilla hidalguense y la necesidad de la directiva celeste por reforzar la lateral derecha

Alan Mozo dejará Pachuca y llegará al Cruz Azul (REUTERS)
Alan Mozo dejará Pachuca y llegará al Cruz Azul (REUTERS)
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Alana Mozo finalizará su préstamo con Pachuca para unirse a Cruz Azul de cara al Apertura 2026 de la Liga Mx. Aunque el fichaje aún no es oficial, todo parece indicar que en los próximos días el jugador mexicano llegará a la capital para firmar su traspaso con la Máquina.

De acuerdo con diversas fuentes especializadas como César Merlo o Adrián Esparza Oteo, el traspaso de Mozo a Cruz Azul es un hecho. Este fichaje marcará un movimiento relevante en el mercado de fichajes, al concretarse la compra definitiva del lateral derecho, quien llega procedente de Pachuca tras la gestión de su carta por parte de Chivas.

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La operación se produce en el marco de la reestructuración de la plantilla hidalguense y la necesidad de la directiva celeste por reforzar la lateral derecha. Los reportes indican que Mozo firmará un contrato por tres años y terminará de manera anticipada su cesión en Pachuca, donde permanecía desde principios de 2026.

El futbolista de 29 años, originario de Ciudad de México, suma experiencia en tres clubes de la primera división: Pumas UNAM, Guadalajara y Pachuca. De acuerdo con cifras de Transfermarkt, Mozo acumula 287 partidos oficiales de clubes, 4 goles, 31 asistencias y más de 22,800 minutos jugados. Su valor de mercado actual es de 2.5 millones de euros.

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Cruz Azul concreta la compra definitiva de Alan Mozo

La directiva de Cruz Azul busca asegurar a Mozo con una compra definitiva tras negociaciones en las que participaron también Chivas, propietaria de sus derechos federativos, y Pachuca, club donde jugaba a préstamo.

El acuerdo se da durante el periodo de transferencias de este semestre, en el que la plantilla celeste apuntala la lateral derecha con un futbolista de experiencia probada en la división máxima.

Trayectoria y logros de Alan Mozo en el futbol mexicano

Mozo debutó profesionalmente con Pumas UNAM en 2017 y permaneció en el club hasta 2022, periodo en el que disputó 161 partidos, registra 2 goles y 25 asistencias. Posteriormente, con Guadalajara, jugó 105 encuentros, suma 3 goles y 5 asistencias entre 2022 y 2025. En su breve paso por Pachuca, apenas acumuló 21 partidos en 2026.

En el plano colectivo, el lateral derecho suma tres subcampeonatos: Guard1anes 2020 y Liga de Campeones de Concacaf 2022 con Pumas, y el Clausura 2023 con Guadalajara. Además, desde 2019, ha sido considerado para la selección mexicana absoluta, con 5 partidos internacionales en su historial.

El arribo de Alan Mozo a Cruz Azul ocurre en un contexto de ajustes internos en tres clubes y bajo el objetivo de reforzar la plantilla cementera con un perfil experimentado y regular en el máximo circuito.

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