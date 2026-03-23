Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Los trabajadores se observan en buen estado de salud. Foto: Gobierno Matehuala

Este lunes 23 de marzo fueron localizados con vida los siete electricistas reportados como desaparecidos desde el pasado sábado, luego de que sus familiares perdieron contacto con ellos cuando se encontraban en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

Tras un despliegue de más de 500 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, así como de agentes de la policía estatal, los siete trabajadores fueron ubicados en el mismo municipio donde se reportó su desaparición.

El Gobierno de Matehuala informó que los hombres se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades para determinar las circunstancias de su ausencia.

Además, el municipio reconoció la coordinación entre instancias de seguridad para lograr la ubicación con vida de los trabajadores.

Así fue su desaparición

Foto: Gobierno de Matehuala

La Fiscalía de San Luis Potosí detalló que los siete electricistas, originarios de Cárdenas, salieron desde el 16 de marzo para realizar labores en distintos puntos del altiplano potosino.

Su reporte de desaparición se realizó el sábado 21 de marzo, luego de que las familias de los trabajadores perdieron contacto con ellos tras finalizar su jornada cuando se encontraban en Matehuala.

Tras recibir la denuncia de su desaparición, se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por la Policía de Métodos de Investigación de la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), a la cual se sumaron 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, apoyados por vehículos en tierra y aeronaves.

Mientras se realizaba la búsqueda, las autoridades informaron que le brindaron acceso al fondo de ayuda de alimentos y hospedaje a los familiares de los trabajadores, así como asesoría y acompañamiento jurídico.

*Información en desarrollo...