Quitar las manchas amarillas de las almohadas: truco casero fácil y barato

El sudor y el sebo se acumulan en el relleno de la almohada cada noche, incluso cuando la funda está limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las manchas amarillas de las almohadas no son suciedad ordinaria: son el resultado de una reacción química entre el sudor, el sebo y los antitranspirantes que se acumula noche tras noche en el relleno.

Tres ingredientes de cocina —agua oxigenada, bicarbonato y jabón líquido— bastan para revertirlo, según la agencia gubernamental californiana StopWaste y la Fundación David Susuki.

Las manchas amarillas en almohadas son el resultado de un proceso químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio lo confirma la Profeco: el vinagre blanco, el recomendable para la limpieza del hogar, ronda los 10 a 12 pesos en presentación de 750 mililitros en tiendas de autoservicio, mientras que el agua oxigenada al 3% —más efectiva para este problema— se consigue en farmacias a un precio similar o menor.

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Cómo limpiar las manchas de la almohada: paso a paso

StopWaste, agencia gubernamental del condado de Alameda, California, en Estados Unidos, publica una ficha técnica sobre eliminación de manchas en textiles con ingredientes del hogar.

La receta para manchas profundas mezcla una parte de jabón líquido con dos partes de agua oxigenada al 3% y una o dos cucharadas de bicarbonato hasta formar una pasta.

Tres ingredientes de cocina bastan para tratar las manchas de sudor en almohadas sin dañar las fibras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aplica sobre la mancha con un cepillo de dientes limpio, se deja actuar entre 30 y 60 minutos y se lava la almohada según las instrucciones de la etiqueta.

StopWaste recomienda verificar primero en una zona poco visible que la mezcla no altere el color de la tela.

La David Suzuki Foundation respalda el agua oxigenada al 3% como alternativa ecológica a la lejía clorada para blanquear textiles del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fundación David Suzuki - organización canadiense sin fines de lucro- respalda el agua oxigenada al 3% como agente blanqueador suave y ecológico, equivalente funcional de la lejía clorada sin dañar las fibras ni el medio ambiente.

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El agua oxigenada no debe mezclarse con vinagre ni con cloro, advierten especialistas

Mezclar blanqueadores de oxígeno con vinagre produce una combinación corrosiva. Mezclar vinagre o amoníaco con cloro genera gases tóxicos, por lo que no debe hacerse en ningún caso, según la Fundación David Suzuki.

La Profeco advierte que no se deben mezclar productos de limpieza a menos que su etiqueta lo indique. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla es simple: agua oxigenada sola, o con bicarbonato. Nunca combinada con lejía, vinagre ni amoníaco.

La Profeco, a través del portal del Gobierno de México, indica que no se deben mezclar limpiadores a menos de que su etiqueta lo exprese explícitamente.

Protector de almohada: barrera para que las manchas no lleguen a la almohada

Un protector de almohada lavable —colocado entre el relleno y la funda— actúa como primera barrera contra el sudor y el sebo antes de que lleguen al relleno.

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StopWaste lo recomienda como parte de una lógica simple: limpiar y reutilizar cuesta menos que reemplazar.

Un protector de almohada lavable puede extender significativamente la vida útil del relleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar ese protector cada dos semanas y ventilar la almohada cada mañana durante 15 o 20 minutos, antes de tender la cama, permite que la humedad acumulada durante la noche se evapore en lugar de quedar atrapada en el relleno.

Por qué las almohadas se ponen amarillas aunque te bañes antes de dormir

El cuerpo humano sigue produciendo sebo y sudor durante el sueño sin importar la higiene previa.

Según Medical News Today, con referencia a la Sociedad Internacional de la Hiperhidrosis, el pigmento que genera el tono amarillo-café es la lipofuscina: un pigmento que el cuerpo produce de forma natural cuando los ácidos grasos del sudor se exponen al oxígeno.

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Las sales de aluminio de los antitranspirantes reaccionan con el sebo y forman un residuo tipo gel adherido a las fibras del tejido que el agua sola no disuelve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso ocurre aunque la almohada tenga funda limpia, porque el sebo atraviesa el tejido con el calor corporal.

La OMS reconoce que la transpiración nocturna es un proceso fisiológico normal de termorregulación. El cuerpo baja su temperatura central durante el sueño profundo y lo hace, en parte, a través del sudor.

El sebo que produce el cuero cabelludo y la piel del rostro se transfiere a la almohada durante siete u ocho horas de contacto directo cada noche y se oxida con el aire atrapado en el relleno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Clínica Mayo señala que una persona promedio puede perder entre 500 mililitros y un litro de sudor durante el sueño, dependiendo de la temperatura del cuarto y la actividad metabólica nocturna.

Sin la limpieza necesaria de la almohada, esa humedad se filtra al relleno de la almohada y, al oxidarse, deja la marca amarilla.