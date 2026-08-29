El Burro Van Rankin se quiebra tras muerte de su cuñada Ana Lucía: “Una tristeza difícil de explicar”

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El Burro Van Rankin se despidió en la madrugada del 29 de agosto de su cuñada Ana Lucía Bleizeffer, quien murió recientemente.

El conductor de televisión recurrió a Instagram para expresar su dolor y rendir tributo a una joven que, según sus propias palabras, “no tenía que irse todavía”.

Ana Lucía padecía diabetes y llevaba años lidiando con una enfermedad renal que la mantuvo en hemodiálisis. El 26 de agosto de 2026, apenas 24 horas antes de que su muerte se confirmara, publicó un mensaje de agradecimiento por el trasplante que, pensaba, le devolvería la vida.

“No sé cómo se despide uno de alguien que no tenía que irse todavía”

Jorge Van Rankin compartió un extenso mensaje en Instagram en el que reconoció que la palabra “cuñada” le resultaba insuficiente para describir el lugar que Ana Lucía ocupaba en su vida y en el de su familia.

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Conoce las enfermedades contra las que luchaba la joven (ig/burrovan)(ig/anablei)

“Eras parte de la familia, parte de nuestras vidas, de nuestros recuerdos, de tantos momentos que hoy adquieren un valor diferente porque sabemos que ya no volverán a repetirse”, escribió el conductor.

El también llamado El Burro describió una tristeza que, en sus palabras, “Hoy siento una tristeza difícil de explicar. De esas que no solamente duelen, sino que te hacen pensar en lo frágiles que somos y en cómo, de un momento a otro, todo puede cambiar para siempre.

Reconoció que ante una pérdida así uno puede enojarse con la vida y buscar explicaciones donde probablemente nunca las habrá.

“Hay cosas que simplemente no deberían suceder. Hay personas que sentimos que deberían haberse quedado mucho más tiempo”, expresó.

Van Rankin cerró su mensaje con una frase que resumió el tono de toda su despedida: “Me cuesta decir adiós porque, en el fondo, no quiero hacerlo. Por eso prefiero decirte hasta siempre”.

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“Eres la mujer más grande que he conocido”: el mensaje de Van Rankin a su esposa Magda

En una publicación separada, El Burro dirigió sus palabras a Magda Bleizeffer, su esposa y hermana de Ana Lucía, a quien reconoció por haber cumplido una promesa de amor a la vida en uno de los momentos más difíciles que puede atravesar una persona.

“Eres la mujer más grande que he conocido, ese acto de amor a la vida me conmovió muchísimo, sin haberlo dudado un solo momento, porque lo prometiste”, escribió el conductor.

Van Rankin expresó que los tiempos de Dios son perfectos y que Ana Lucía “se fue feliz con ese acto maravilloso de amor a la vida”. Concluyó el mensaje con una promesa de consuelo: “Ella ya descansa y tienes un angelito allá arriba que te cuida”.

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Magda, originaria de Sonora, lleva más de 14 años junto al conductor. La pareja tiene tres hijas: Luciana, Roberta y Carlota.

Tras conocerse la muerte de Ana Lucía, Magda también recurrió a Instagram para despedirse de su hermana: “Mi vasha, te me fuiste y ahora qué hago con tanto dolor, mi Angelita hermosa siempre te voy a extrañar”.

¿Qué le pasó a Ana Lucía?

Ana Lucía Bleizeffer padecía diabetes y llevaba años con enfermedad renal crónica. En 2025 celebró en redes sociales una década desde su primer trasplante de riñón. En los meses previos a su muerte había atravesado un nuevo deterioro que la llevó a sesiones de hemodiálisis.

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El 26 de agosto de 2026, un día antes de que se confirmara su deceso, publicó un mensaje que describía el trasplante como un hito que jamás olvidaría: “Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida”.

En ese mismo texto agradeció a su donadora: “Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida”.

La causa oficial de su muerte no fue confirmada públicamente. El comentarista deportivo David Faitelson también expresó sus condolencias a través de X: “Están viviendo un momento muy doloroso en familia. Pronta resignación”.

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