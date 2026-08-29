Jesucristo mató a sus padres y le disparó a su hermana en Monterrey por “un arranque de ira”: así lo capturó la policía l Video

Este video presenta la operación policial de identificación, seguimiento y detención de Jesucristo Manuel, de 21 años. Las imágenes muestran al acusado con el rostro cubierto, un vehículo captado por vigilancia en una calle, y personal en una sala de control. También se observa al detenido custodiado por dos agentes uniformados frente al logo de una estrategia de seguridad. El contenido documenta las fases del proceso de captura. Es una cobertura de evento sobre una acción policial.

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Jesucristo Manuel “N”, de 21 años, quedó vinculado a proceso este viernes por el presunto asesinato de sus padres y las agresiones contra su hermana en Monterrey, Nuevo Léon, un caso ocurrido el 23 de agosto que derivó en cargos por feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas, además de prisión preventiva y un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria.

El juez ordenó que el joven permaneciera internado en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras avanzaba el proceso penal. La resolución se dictó después de que el Ministerio Público presentó datos de prueba durante la audiencia del 27 de agosto.

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La acusación incluyó la muerte de su madre, de 58 años, bajo el delito de feminicidio, y la de su padre, de 60, bajo el de homicidio calificado. También le atribuyeron haber lesionado a su hermana cuando ella intentó desarmarlo, así como haber amenazado a otra persona dentro de la vivienda.

El ataque ocurrió dentro de una casa de la colonia Ferrocarrilera

Jesucristo Manuel, de 21 años, mató a sus padres, hirió gravemente a su hermana, robó la camioneta familiar y golpéó a un hombre para robar su aito y escapar pero policías ya lo seguían Foto: Policía de Monterrey

La investigación ubicó los hechos a las 14:23 horas del domingo 23 de agosto en un domicilio del cruce de Miguel C. Abasta y Ferrocarrilera, al norte de Monterrey. De acuerdo con la indagatoria, una discusión familiar ocurrió antes de que el joven presuntamente accionara un arma de fuego contra sus padres.

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La autoridad identificó a las víctimas como María del Carmen Vázquez y Juan Manuel Loredo. Ambos murieron a consecuencia de las heridas de bala.

La hermana del imputado resultó lesionada cuando intervino para intentar quitarle el arma. Otra persona que estaba en el domicilio también habría sido amenazada durante el mismo episodio.

Ese conjunto de hechos sostuvo los cinco delitos que el juez consideró para dictar la vinculación a proceso. La decisión no resolvió la responsabilidad penal definitiva, pero sí permitió que el caso continuara hacia la siguiente etapa judicial.

El hombre de 21 años tras discutir con sus padres los mató con un arma de fuego y también le disparó a su hermana quien quedó gravemente herida Foto: Policía Monterrey

La fuga incluyó el robo de una camioneta y una captura posterior

Después de la agresión, Jesucristo Manuel “N” habría tomado una camioneta sin consentimiento para escapar. En una primera versión policial, las autoridades señalaron que salió de la colonia Ferrocarrilera y huyó hacia Villa Cumbres, donde presuntamente golpeó a un joven para despojarlo de su vehículo.

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La ruta de escape fue seguida por medio del monitoreo de cámaras del C4 municipal y del sistema de inteligencia ARGOS. Con ese seguimiento, los agentes ubicaron la trayectoria de una Dodge RAM 700 gris y lograron detener al sospechoso alrededor de las 15:40 horas sobre la calle Gamma.

En otra actuación posterior, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión el 26 de agosto, cuando el imputado fue localizado en la vía pública en calles de la colonia Nueva Morelos, también en Monterrey. El detenido ya contaba con antecedentes penales y quedó a disposición del Ministerio Público.

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Oficiales de policía y personal forense investigan la escena del homicidio de una mujer de 70 años dentro de su casa, marcada por cinta de la policía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades aseguraron la camioneta presuntamente utilizada durante la fuga y otros objetos que serían integrados a la carpeta. Esos indicios formaron parte de los elementos reunidos para sustentar la acusación presentada en audiencia.

El proceso penal seguirá con prisión preventiva y más pruebas

La respuesta judicial inmediata al caso fue la prisión preventiva. Eso significó que el acusado no enfrentaría el proceso en libertad y permanecería bajo internamiento mientras la Fiscalía avanzaba en la investigación complementaria.

El plazo fijado por el juez fue de tres meses. Durante ese periodo, el Ministerio Público tendría que fortalecer las pruebas con las que buscaría llevar a juicio al joven señalado por matar a su madre y a su padre dentro de su propia casa.

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La vinculación a proceso representó el paso formal que siguió a un episodio iniciado, según la indagatoria, con una discusión familiar y terminado con dos integrantes de la misma familia asesinados, una mujer lesionada y una cadena de hechos que incluyó amenazas, robo de vehículo y fuga dentro de la capital de Nuevo León.

El caso quedó abierto para que la Fiscalía definiera, dentro del plazo judicial, la acusación que sostendría en una eventual etapa de juicio.

Un juez vinculó a proceso a Jesucristo Manuel “N”, de 21 años, por feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

La investigación ubicó el ataque el 23 de agosto en la colonia Ferrocarrilera de Monterrey, donde murieron su madre de 58 años y su padre de 60; su hermana resultó lesionada.

El imputado quedó en prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social Estatal y la Fiscalía tendrá tres meses para cerrar la investigación complementaria.