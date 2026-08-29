Domo Care en Monterrey anuncia cartel oficial con conciertos de Christian Nodal, Camila y Luis R Conrriquez

El Domo Care, ubicado en los terrenos de la Exposición en la colonia Alameda de la Hacienda, en Guadalupe, Nuevo León, tiene capacidad para 6 mil 250 personas y es uno de los recintos de mayor tradición para el regional mexicano en el norte del país (Imagen Ilustrativa Infobae/Redes sociales)

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El Domo Care de Monterrey presentó su cartel oficial para octubre y noviembre, con una programación que reúne a tres de los nombres más comentados de la música regional mexicana Grupo Camila, Christian Nodal y Luis R. Conriquez.

Camila, en plena gira de despedida; Christian Nodal, en uno de sus momentos de mayor actividad en ferias y palenques; y Luis R Conriquez, cuya presencia llega semanas después de una cancelación por parte del gobierno de Zacatecas. Los boletos están disponibles en ZoomBoletos.com, y el recinto anticipó más anuncios con la leyenda “Espera más sorpresas…”

El Domo Care, ubicado en los terrenos de la Exposición en la colonia Alameda de la Hacienda, en Guadalupe, Nuevo León, tiene capacidad para 6 mil 250 personas y es uno de los recintos de mayor tradición para el regional mexicano en el norte del país. Ha recibido a figuras como Juan Gabriel, Los Tigres del Norte y Banda MS.

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Promocional de la cartelera de eventos del Domo Care Mty/Instagram

Cartelera completa del Domo Care: octubre y noviembre

La programación oficial del recinto queda así:

Octubre:

2 de octubre: El Chicanazo y Volver a la Cumbia

3 de octubre: Pesado

8 de octubre: Duelo

10 de octubre: Christian Nodal

18 de octubre: Las Muñequitas Elizabeth y Ana Celia

22 de octubre: Duelo

23 de octubre: El Mimoso y El Yaki

24 de octubre: Camila

30 de octubre: La Adictiva

Noviembre:

13 de noviembre: Moy Bobadilla

14 de noviembre: Banda El Recodo y Banda Los Recoditos

15 de noviembre: Las Guerreras Kpop

28 de noviembre: Luis R Conriquez

29 de noviembre: Dr. Wagner Jr. — 40 Aniversario (lucha libre)

El recinto Domo Care presenta su cartelera de conciertos y eventos programados entre octubre y noviembre con artistas como Christian Nodal y Camila. (Domo Care/Instagram)

Camila se despide: el Domo Care, escala de un adiós que aún no es definitivo

La gira recorre Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y México, con fechas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Chicago y varias ciudades mexicanas entre octubre y diciembre. (Camila/Instagram)

Camila llega al Domo Care el 24 de octubre en el marco del Adiós World Tour, la gira con la que Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo anuncian el cierre de su historia como trío tras más de dos décadas de trayectoria.

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La banda mexicana, fundada en 2005, acumula 4 premios Billboard, 4 Latin Grammy y más de 2 millones de discos vendidos con canciones como “Todo cambió”, “Mientes” y “Aléjate de mí”.

La gira recorre Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y México, con fechas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Chicago y varias ciudades mexicanas entre octubre y diciembre.

La presentación en Monterrey antecede a los cierres de temporada en Querétaro, Puebla y Guadalajara.

Sin embargo, el carácter definitivo de la despedida no está confirmado.

Samo lo resumió con una frase: “No es un adiós, es otra manera de permanecer”. Pablo Hurtado fue más ambivalente: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino”, declaró, según Infobae. La banda no ha anunciado formalmente la disolución del grupo.

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Nodal, en plena temporada de ferias y palenques

El cantante sonorense ya actuó en abril en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes, donde logró un sold out, y está confirmado para la Feria Internacional de Yucatán el 21 de noviembre, donde comparte cartel con Carín León y Marco Antonio Solís. Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)

Christian Nodal se presentará en el Domo Care el 10 de octubre, en medio de una agenda que lo tiene activo en los principales eventos feriales del país.

El cantante sonorense ya actuó en abril en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes, donde logró un sold out, y está confirmado para la Feria Internacional de Yucatán el 21 de noviembre, donde comparte cartel con Carín León y Marco Antonio Solís.

Su propuesta, que fusiona el mariachi con la producción del regional mexicano contemporáneo, lo ha consolidado como uno de los nombres de mayor convocatoria en este circuito. Canciones como “Adiós amor” y “Botella tras botella” forman parte de un repertorio que, tras su presentación en San Marcos, convierte sus conciertos en “coros masivos de éxitos”.

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Luis R Conriquez llega a Monterrey tras cancelación en Zacatecas

El 19 de agosto, el gobierno de Zacatecas canceló su presentación en la Feria Nacional de Fresnillo, programada para el 28 de ese mes, al determinar que su contenido incurría en apología del delito conforme al artículo 190 del Código Penal estatal. (IG: @luisconriquezoficial)

Luis R Conriquez cierra el bloque musical del cartel el 28 de noviembre, apenas días después de uno de los episodios más polémicos de su carrera.

El 19 de agosto, el gobierno de Zacatecas canceló su presentación en la Feria Nacional de Fresnillo, programada para el 28 de ese mes, al determinar que su contenido incurría en apología del delito conforme al artículo 190 del Código Penal estatal.

El cantante de Caborca, Sonora, apodado “El Rey de los Corridos Bélicos”, respondió a través de redes sociales: “Habíamos hecho el setlist, ya estaba aprobado, no había ningún corrido”. Su equipo confirmó en un comunicado que el repertorio fue entregado y aprobado con anticipación por las autoridades de Fresnillo, y que ningún corrido estaba incluido.

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El gobierno estatal asumió el costo de la penalización contractual y buscó un artista sustituto.

No es la primera vez que Conriquez enfrenta este tipo de restricciones. En abril de 2025, su concierto en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco terminó en destrozos al negarse a interpretar narcocorridos, con pérdidas estimadas en 4 millones de pesos. Para mediados de 2026, estados como Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato han implementado prohibiciones o sanciones contra la interpretación de este género en espectáculos públicos, según Billboard en español.

Su álbum más reciente, Muchacho Alegre, debutó en el segundo lugar global de lanzamientos y marca, según el propio artista, una etapa alejada de los corridos bélicos hacia sonidos más tradicionales del regional mexicano.

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