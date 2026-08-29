México

Operativo en Sinaloa: detienen a 12 y aseguran armas, granadas y más de 1.3 toneladas de marihuana

Además, se rescató a dos menores con reporte de desaparecidos

Operativo Seguridad Sinaloa Narco decomiso mariguana armas
Operativo Seguridad Sinaloa Narco decomiso mariguana armas (@OHarfuch/x)
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Un operativo de seguridad realizado en Sinaloa dejó como resultado la detención de 12 personas y el aseguramiento de un importante arsenal, droga, dinero en efectivo y vehículos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Las acciones forman parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad y fueron realizadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Estatal.

De acuerdo con el funcionario, durante estas operaciones fueron aseguradas 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos y aproximadamente 200 cargadores.

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Además, las autoridades localizaron 12 granadas, lo que representa uno de los principales resultados del operativo debido al tipo de armamento asegurado.

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Sinaloa

Operativo Seguridad Sinaloa Narco decomiso mariguana armas
Se decomisaron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos y aproximadamente 200 cargadores (@OHarfuch/x)

El despliegue de las fuerzas de seguridad también permitió el aseguramiento de más de 1.3 toneladas de marihuana, además de 1.7 millones de pesos y cinco vehículos.

Los aseguramientos forman parte de las acciones emprendidas por las autoridades para debilitar las capacidades operativas de grupos dedicados a actividades criminales en Sinaloa.

Los 12 detenidos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, quienes deberán determinar su posible responsabilidad en los hechos y definir su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

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El operativo contó con la participación coordinada de instituciones federales y estatales, en un despliegue que busca fortalecer la presencia de las autoridades de seguridad en diferentes zonas de la entidad.

García Harfuch informó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen presencia y operaciones en Sinaloa como parte de la estrategia federal para combatir a las organizaciones criminales.

Guardia Nacional localiza a dos menores desaparecidos en Mazatlán

Operativo Seguridad Sinaloa Narco decomiso mariguana armas
Se decomisó también 5 vehículos (@OHarfuch/x)

Dentro de las acciones realizadas en Sinaloa también se registró un resultado relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas.

En Mazatlán, elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición.

El hallazgo fue informado por García Harfuch, quien señaló que las instituciones de seguridad continúan con labores operativas en la entidad.

La localización de los menores se suma a los resultados obtenidos durante el despliegue de las fuerzas federales y estatales, aunque las autoridades deberán continuar con los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias de su desaparición y localización.

Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de “Los Chapitos”

Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial
Junto con él cayó una mujer originaria de Culiacán. Crédito: Especial

Como contexto de las acciones de seguridad reportadas por la SSPC, en Mexicali, Baja California, también fue detenido Salvador “N”, identificado por las autoridades como presunto operador financiero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Según informó Omar García Harfuch, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

El detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con acciones financieras en Estados Unidos. Entre ellas se encuentra una designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada con el Cártel de Sinaloa.

La detención de Salvador “N” junto a Kitzuki Yaczely Rocha Sepúlveda, de 26 años, ocurre en el marco de las investigaciones dirigidas contra las estructuras financieras y operativas de organizaciones criminales.

García Harfuch destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos se realiza bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y reciprocidad.

Mientras tanto, los resultados del operativo en Sinaloa concentran una parte importante de las acciones recientes de seguridad en la entidad.

Las autoridades mantienen el despliegue operativo y las labores de inteligencia en Sinaloa para identificar y desarticular estructuras criminales, así como para reducir su capacidad de operación y financiamiento.

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