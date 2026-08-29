México Deportes

Miguel ‘Piojo’ Herrera respalda a Rafa Márquez y pide que respeten su proceso al frente de la Selección Mexicana

Herrera también se mostró satisfecho con la conformación del grupo que acompañará a Márquez

(Especial)
(Especial)
Guardar

Miguel ‘Piojo’ Herrera respaldó la llegada de Rafael Márquez y su cuerpo técnico a la Selección Mexicana, aunque consideró que el nuevo proyecto necesitará tiempo para consolidarse.

El técnico del Atlante pidió evitar cuestionamientos prematuros hacia el exdefensa mexicano y consideró que se le debe permitir completar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030, independientemente de los primeros resultados que consiga al frente del Tri.

Las declaraciones llegaron la noche de este viernes 28 de agosto después del empate 1-1 entre Atlante y León, cuando Herrera fue cuestionado sobre la reciente presentación del cuerpo técnico que acompañará a Márquez en la Selección Nacional.

PUBLICIDAD

Me parece extraordinario, ya estaba mencionado, desde hace medio año estaba determinado. Ahora, qué bueno, lo importante es que le den todo el proceso, no que el día de mañana pierda el partido y empecemos a cuestionar”, señaló.

Piojo Herrera pide no cuestionar de inmediato a Rafael Márquez

El director técnico Miguel Herrera, vestido con traje y corbata negros, permanece sentado frente a un micrófono
(YouTube)

Para Herrera, Rafa Márquez cuenta con un equipo de trabajo capaz de desarrollar un proyecto sólido con la Selección Nacional. Por ello, insistió en que los resultados iniciales no deberían condicionar su continuidad.

El exseleccionador nacional destacó la importancia de permitir que el nuevo cuerpo técnico trabaje durante todo el ciclo mundialista.

A Rafa que lo dejen trabajar todo el proceso, tiene un buen equipo, un buen cuerpo técnico y esperemos que entreguen buenas cuentas”, agregó.

PUBLICIDAD

Herrera también se mostró satisfecho con la conformación del grupo que acompañará a Márquez, una integración que, aseguró, ya se venía comentando desde meses atrás y en la que aparecen nombres como Andrés Guardado y Juan Manuel Lillo.

Miguel Herrera no se preocupa por el inicio de Atlante en el Apertura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por otro lado, el estratega habló sobre el momento que atraviesa Atlante en su regreso a la primera división. Tras el empate frente a León, el equipo azulgrana suma seis puntos en el torneo, aunque Herrera aseguró que los resultados no reflejan completamente el funcionamiento de sus jugadores.

No me preocupa, no nos tiene que preocupar porque el equipo juega mucho mejor que el rival. Me tiene que preocupar que tenemos oportunidades y no la estamos haciendo completas”, explicó.

El ‘Piojo’ consideró que Atlante ha generado oportunidades suficientes, aunque reconoció que uno de los aspectos que deberá mejorar el equipo es la definición frente al arco.

Hoy el equipo es mucho mejor que el rival, el equipo que creó más jugadas de gol fue el Atlante, no estamos siendo concretos, tenemos que mejorar en eso”, sentenció.

Temas Relacionados

Miguel HerreraRafa MárquezRafael MárquezSelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió a un capitán de la Guardia Nacional en Michoacán en extrañas circunstancias: el segundo mando en esta semana

Era llevado al Hospital de la 43 Zona Militar para recibir atención médica tras haber sufrido un accidente de tránsito en el tramo del Mirador de Aquila

Murió a un capitán de la Guardia Nacional en Michoacán en extrañas circunstancias: el segundo mando en esta semana

¿Tu perro ya está viejito? Consejos esenciales para mejorar su calidad de vida

Es importante llevarlos a visitar constantemente al veterinario, así como mejorar su alimentación y la atención

¿Tu perro ya está viejito? Consejos esenciales para mejorar su calidad de vida

Ascenso y descenso en la Liga MX: presentan amparo para exigir su regreso

La iniciativa fue presentada por el despacho jurídico Del Real & Asociados y no a petición de algún equipo de la Liga de Expansión

Ascenso y descenso en la Liga MX: presentan amparo para exigir su regreso

Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios a favor del futbolista portugués inundaron las redes

Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

Quitar las manchas amarillas de las almohadas: truco casero fácil y barato

El sudor, el sebo y los antitranspirantes forman un residuo difícil de quitar durante la noche, incluso si te bañas antes de dormir o lavas la funda con frecuencia

Quitar las manchas amarillas de las almohadas: truco casero fácil y barato
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de búsqueda alerta sobre posible zona de exterminio en Acapulco tras hallazgo de restos calcinados

Colectivo de búsqueda alerta sobre posible zona de exterminio en Acapulco tras hallazgo de restos calcinados

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: muere capitán de la Guardia Nacional en Michoacán

Murió a un capitán de la Guardia Nacional en Michoacán en extrañas circunstancias: el segundo mando en esta semana

Las armas más poderosas incautadas en México: qué calibres y marcas dominan el mercado ilícito

Operativo en Sinaloa: detienen a 12 y aseguran armas, granadas y más de 1.3 toneladas de marihuana

ENTRETENIMIENTO

Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

Décadas creyeron que Juan Gabriel sólo sabía tres acordes, su arreglista de toda la vida dice otra cosa

El arreglo musical que Juan Gabriel odió en ‘Abrázame muy fuerte’ y que hoy nadie puede sacarse de la cabeza

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

Domo Care en Monterrey anuncia cartel oficial con conciertos de Christian Nodal, Camila y Luis R Conrriquez

DEPORTES

Erik Lira podría salir de Cruz Azul: Joel Huiqui adelanta su posible destino en Francia

Erik Lira podría salir de Cruz Azul: Joel Huiqui adelanta su posible destino en Francia

Ascenso y descenso en la Liga MX: presentan amparo para exigir su regreso

Con gol de Raúl Jiménez, el Wolverhampton se afianza de la primera posición en el Championship de Inglaterra

Sevilla vs Atlético de Madrid: dónde ver en vivo desde México el partido de LaLiga HOY sábado 29 de agosto

Hormiga González recibe su primera convocatoria con el Olympiacos de Grecia y busca su debut en Europa