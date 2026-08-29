Miguel ‘Piojo’ Herrera respalda a Rafa Márquez y pide que respeten su proceso al frente de la Selección Mexicana

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Miguel ‘Piojo’ Herrera respaldó la llegada de Rafael Márquez y su cuerpo técnico a la Selección Mexicana, aunque consideró que el nuevo proyecto necesitará tiempo para consolidarse.

El técnico del Atlante pidió evitar cuestionamientos prematuros hacia el exdefensa mexicano y consideró que se le debe permitir completar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030, independientemente de los primeros resultados que consiga al frente del Tri.

Las declaraciones llegaron la noche de este viernes 28 de agosto después del empate 1-1 entre Atlante y León, cuando Herrera fue cuestionado sobre la reciente presentación del cuerpo técnico que acompañará a Márquez en la Selección Nacional.

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“Me parece extraordinario, ya estaba mencionado, desde hace medio año estaba determinado. Ahora, qué bueno, lo importante es que le den todo el proceso, no que el día de mañana pierda el partido y empecemos a cuestionar”, señaló.

Piojo Herrera pide no cuestionar de inmediato a Rafael Márquez

(YouTube)

Para Herrera, Rafa Márquez cuenta con un equipo de trabajo capaz de desarrollar un proyecto sólido con la Selección Nacional. Por ello, insistió en que los resultados iniciales no deberían condicionar su continuidad.

El exseleccionador nacional destacó la importancia de permitir que el nuevo cuerpo técnico trabaje durante todo el ciclo mundialista.

“A Rafa que lo dejen trabajar todo el proceso, tiene un buen equipo, un buen cuerpo técnico y esperemos que entreguen buenas cuentas”, agregó.

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Herrera también se mostró satisfecho con la conformación del grupo que acompañará a Márquez, una integración que, aseguró, ya se venía comentando desde meses atrás y en la que aparecen nombres como Andrés Guardado y Juan Manuel Lillo.

Miguel Herrera no se preocupa por el inicio de Atlante en el Apertura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por otro lado, el estratega habló sobre el momento que atraviesa Atlante en su regreso a la primera división. Tras el empate frente a León, el equipo azulgrana suma seis puntos en el torneo, aunque Herrera aseguró que los resultados no reflejan completamente el funcionamiento de sus jugadores.

“No me preocupa, no nos tiene que preocupar porque el equipo juega mucho mejor que el rival. Me tiene que preocupar que tenemos oportunidades y no la estamos haciendo completas”, explicó.

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El ‘Piojo’ consideró que Atlante ha generado oportunidades suficientes, aunque reconoció que uno de los aspectos que deberá mejorar el equipo es la definición frente al arco.

“Hoy el equipo es mucho mejor que el rival, el equipo que creó más jugadas de gol fue el Atlante, no estamos siendo concretos, tenemos que mejorar en eso”, sentenció.