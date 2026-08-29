México

Hombres armados irrumpen e incendian ring de Noche Suprema, evento de box de influencers en Hermosillo

Autoridades estatales catalogaron como “vandalismo” el incidente y anunciaron la suspensión del evento a un día de su realización

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo.

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La función de boxeo entre influencers Noche Suprema, programada para este sábado en Hermosillo, fue suspendida luego de que un incendio se registrara en la sede.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo.

Primera versión apunta a un ataque directo

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, alrededor de las 20:30 horas, en el inmueble ubicado sobre Perimetral Norte y Solidaridad. De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, se escucharon múltiples detonaciones mientras asistentes y trabajadores buscaban ponerse a salvo.

La Mesa Estatal de Seguridad confirmó posteriormente que no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

Tras el ataque, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al CUM, mientras las autoridades comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables.

Un vehículo de bomberos frente a un edificio de noche y un recuadro circular que muestra un cuadrilátero de boxeo en llamas
Un camión de bomberos atiende el incendio del ring para el evento de boxeo Noche Suprema en un recinto de Hermosillo. (X)

Autoridades reportan actos vandálicos y suspenden el evento en Hermosillo

La Mesa Estatal de Seguridad informó que la función quedó cancelada debido a los hechos registrados en las instalaciones deportivas.

Aunque el espectáculo contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, las autoridades señalaron que el promotor no cumplió con las condiciones de seguridad necesarias para realizar el evento.

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En su comunicado, la dependencia explicó que la suspensión obedece a que el organizador, “aun y cuando contaba con los permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado a proporcionar para la realización del evento”.

La autoridad también precisó que cualquier reclamación relacionada con los boletos deberá realizarse directamente con el promotor, responsable de la organización y comercialización de la función.

El operativo involucró a corporaciones estatales y federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Fiscalía General de la República y Policía Municipal.

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Comunicado oficial de la Mesa Estatal de Seguridad en fondo guinda con texto en blanco y logotipos institucionales en la parte inferior
Un comunicado de la Mesa Estatal de Seguridad informa sobre la suspensión de un evento de boxeo en Hermosillo tras registrarse actos vandálicos y fallas de seguridad. (X)

¿Quiénes participarían en Noche Suprema?

La cartelera reunía a influencers y cantantes para una función de boxeo que estaba prevista para este sábado en Hermosillo.

Entre los participantes anunciados figuraba El Vitolias, identificado públicamente como examigo del influencer Markitos Toys y cuyo nombre ha aparecido en reportes relacionados con presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

Estos señalamientos corresponden a versiones difundidas públicamente y no implican, por sí mismos, una determinación judicial.

Afiche publicitario con fotografías de boxeadores y creadores de contenido que promociona el evento deportivo Noche Suprema en Hermosillo
Un cartel promocional anuncia el evento de boxeo Noche Suprema programado para el 29 de agosto de 2026 en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora. (Facebook)

La periodista Michelle Rivera informó que la función fue cancelada después de la irrupción de civiles armados y el incendio del ring.

Por su parte, el reportero Luis Alberto Medina señaló que los disparos y el incendio estuvieron dirigidos contra la producción del espectáculo.

La Mesa Estatal de Seguridad sostuvo que los hechos fueron dirigidos contra la organización del evento y no contra el espacio público ni las personas usuarias del CUM. Las autoridades mantienen las investigaciones para localizar y detener a los responsables.

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