Místico, Dragón Rojo Jr., Star Jr. y Templario humillan a sus rivales de apuestas previo al 93 Aniversario del CMLL

(Cortesía: CMLL)

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La Arena México vivió una noche cargada de rivalidades, cuentas pendientes y mensajes rumbo al 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Durante la función del viernes 28 de agosto, los protagonistas de una de las principales luchas de apuestas se encontraron nuevamente sobre el cuadrilátero, mientras que Hechicero defendió con éxito el Campeonato Mundial Pesado ante Eddie Kingston, representante de AEW.

La jornada sirvió para aumentar la tensión de cara al magno evento del CMLL, pues Místico, Templario, Star Jr. y Dragón Rojo Jr. volvieron a medir fuerzas con Averno, Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario. El duelo terminó con triunfo técnico y dejó a los rudos con una derrota dolorosa a pocas semanas de poner en juego máscaras y cabelleras.

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Místico, Templario y compañía se imponen en la lucha de apuestas

Los técnicos derrotaron a Averno, Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario a tres semanas de apostar máscaras y cabelleras.

La contienda coestelar enfrentó a los ocho gladiadores que mantienen una intensa rivalidad rumbo al 93 Aniversario del CMLL. Místico y Templario compartieron esquina con Star Jr. y Dragón Rojo Jr., mientras que del otro lado aparecieron Averno, Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario.

(Cortesía: CMLL)

El combate estuvo marcado por la intensidad desde los primeros minutos. Tanto Místico como Templario terminaron con las máscaras rotas, pero eso no impidió que el bando técnico consiguiera darle la vuelta a los ataques de sus adversarios.

(Cortesía: CMLL)

La definición llegó cuando Templario tomó impulso y ejecutó un espectacular Sasuke Special sobre Último Guerrero, movimiento que terminó por sentenciar el enfrentamiento y darle la victoria a los técnicos. El resultado también fue confirmado en los registros de la función.

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(Cortesía: CMLL)

De esta manera, Averno, Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario tuvieron que aceptar la derrota frente a sus respectivos rivales, justo cuando comienza la cuenta regresiva para la gran noche.

(Cortesía: CMLL)

El enfrentamiento adquiere todavía mayor importancia porque los protagonistas se encuentran a 3 semanas de que apuesten tapas y cabelleras, por lo que cualquier victoria puede convertirse en un golpe anímico rumbo al esperado compromiso.

Hechicero vuelve a defender el Campeonato Mundial Pesado

(Cortesía: CMLL)

La lucha estelar tuvo como protagonista a Hechicero, quien puso nuevamente en juego el Campeonato Mundial Pesado del CMLL frente a Eddie Kingston, estrella de AEW.

El choque representó un mano a mano internacional de alto nivel y enfrentó dos estilos completamente distintos. Kingston utilizó su fortaleza y agresividad para castigar al campeón, incluso llevándolo contra las escaleras metálicas colocadas alrededor del cuadrilátero.

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Sin embargo, Hechicero respondió con aquello que mejor domina: la técnica.

(Cortesía: CMLL)

El campeón consiguió sobreponerse a los castigos y finalmente conservó el cinturón ante el llamado “Mad King”. Con ello, sumó su tercera defensa del Campeonato Mundial Pesado del CMLL. El combate había sido anunciado como uno de los principales atractivos de la función, con Kingston llegando a la Arena México para intentar conquistar el campeonato.

Ahora, Hechicero deberá esperar para conocer quién será su siguiente retador de cara al magno evento del viernes 18 de septiembre.

El “Alquimista del Ring” resistió los castigos del “Mad King” y consiguió su tercera defensa titular rumbo al 93 aniversario del CMLL.

Blue Panther derrota a Gran Guerrero

En otro de los combates destacados, Blue Panther enfrentó a Gran Guerrero en un Match relámpago, donde el tiempo limitado obligó a ambos luchadores a acelerar sus ataques.

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Finalmente, el experimentado gladiador consiguió imponerse a Gran Guerrero y sumó una nueva victoria dentro de la intensa actividad del CMLL.

Los Villanos van por el Campeonato Mundial de Parejas

Villano III Jr. e Hijo del Villano III lograron vencer a Blue Panther Jr. e Hijo de Blue Panther, además de Los Gemelos Diablo, Gemelo Diablo I y II.

La noche también dejó definido a un nuevo equipo que buscará convertirse en retador al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

Los Villanos, conformados por Villano III Jr. e Hijo del Villano III, superaron a Los Divinos Laguneros, integrados por Blue Panther Jr. e Hijo de Blue Panther, además de Los Gemelos Diablo, Gemelo Diablo I y II.

Con este resultado, Los Villanos se convirtieron en los ganadores de la primera eliminatoria para buscar una oportunidad titular.

Maika y compañía derrotan a Las Infernales

Las representantes de STARDOM se impusieron a Lluvia, Zeuxis y Dark Silueta en una nueva batalla entre ambas empresas.

En el enfrentamiento internacional entre CMLL y STARDOM, Maika, Mei Seira y Ema Maishima hicieron equipo para enfrentarse a Las Infernales: Lluvia, Zeuxis y Dark Silueta.

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Las representantes internacionales lograron quedarse con la victoria después de una batalla que permitió al público de la Arena México disfrutar de una nueva confrontación entre las dos empresas.

Guerrero Maya Jr. cambia de bando

Guerrero Maya Jr. también tuvo una noche importante. El luchador enfrentó a El Cobarde, pero el resultado llegó por descalificación después de recibir un foul.

Tras la batalla, “El Multifacético del Ring” sorprendió al anunciar su regreso al bando técnico, dejando claro que su objetivo será frenar al “Impostor de la Lucha Libre”.

Brillante Jr. y Rey Pegasus cierran con triunfo

La función comenzó con una victoria para Brillante Jr. y Rey Pegasus, quienes derrotaron a Raider y Cerebro Negro Jr.

Con este resultado se completó una cartelera que dejó varios movimientos importantes dentro del CMLL y, especialmente, elevó la temperatura rumbo al 93 Aniversario, donde las rivalidades por máscaras y cabelleras comenzarán a definir su desenlace. La cartelera oficial incluyó los siete enfrentamientos de la noche y confirmó que el programa estaba diseñado como parte del camino hacia el aniversario.

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