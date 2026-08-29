Beca Rita Cetina: diferencias entre el apoyo bimestral y el pago de 2 mil 500 pesos para uniformes

Aunque ambos programas llevan el nombre y utilizan la tarjeta del Banco del Bienestar, tienen objetivos, montos, calendarios y poblaciones beneficiarias diferentes

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Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina deben considerar que existen dos apoyos con características distintas. Aunque ambos comparten el nombre del programa y buscan contribuir a la permanencia escolar, no se entregan con la misma frecuencia ni están dirigidos al mismo nivel educativo.

Por una parte, la Beca Universal Rita Cetina proporciona depósitos bimestrales durante el ciclo escolar. Por otra, el apoyo para uniformes y útiles escolares consiste en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante de primaria registrado.

Conocer estas diferencias resulta indispensable para identificar cuál corresponde a cada familia y evitar confusiones respecto a las fechas o cantidades depositadas en la tarjeta del Banco del Bienestar.

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¿Quiénes reciben la Beca Universal Rita Cetina?

La Beca Universal Rita Cetina está enfocada prioritariamente en estudiantes inscritos en secundarias públicas. Su finalidad es brindar un respaldo económico periódico que contribuya a cubrir gastos cotidianos relacionados con la educación y reduzca el riesgo de abandono escolar.

El monto establecido es de mil 900 pesos bimestrales por familia. Cuando en el mismo hogar se encuentra inscrito más de un estudiante de secundaria, se agregan 700 pesos por cada alumno adicional.

La Beca Rita Cetina contempla apoyos con montos y calendarios diferentes: estudiantes de secundaria reciben depósitos bimestrales, mientras que alumnos de primaria cuentan con un pago anual para uniformes y útiles escolares

Esto significa que el cálculo no se realiza mediante la entrega de mil 900 pesos por cada estudiante. La familia recibe una cantidad base y un complemento según el número de hijos adicionales que cursen ese nivel educativo.

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A diferencia del apoyo para útiles escolares, esta beca se paga cada dos meses a lo largo del ciclo escolar, de acuerdo con el calendario establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Según la información difundida sobre los periodos de pago, el siguiente depósito del apoyo universal está previsto para octubre. Las familias deben permanecer atentas a los canales oficiales, debido a que las fechas específicas pueden organizarse mediante un calendario por letra del primer apellido.

¿Cómo funciona el apoyo de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles?

El apoyo para uniformes y útiles escolares está dirigido específicamente a estudiantes inscritos en primarias públicas. Su propósito es ayudar a las familias a comprar materiales necesarios para el inicio del ciclo escolar, como cuadernos, mochilas, calzado y uniformes.

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A diferencia de la beca universal, este recurso no se deposita bimestralmente. Se trata de un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, entregado habitualmente durante agosto o en fechas cercanas al comienzo del ciclo escolar.

En este caso, el monto sí se multiplica directamente por el número de alumnos registrados. Una familia con un estudiante de primaria recibe 2 mil 500 pesos; si tiene dos alumnos beneficiarios, la cantidad asciende a 5 mil pesos. Para tres estudiantes, el depósito sería de 7 mil 500 pesos.

La cantidad entregada busca cubrir una necesidad concreta y temporal: la adquisición de uniformes y materiales escolares. Por esta razón, su calendario es independiente del correspondiente a los pagos bimestrales de la Beca Universal Rita Cetina.

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¿Una familia puede recibir los dos apoyos?

Ambos beneficios pueden ser complementarios cuando una familia tiene hijos inscritos en diferentes niveles educativos. Por ejemplo, si un hogar cuenta con un estudiante de primaria y otro de secundaria, puede recibir el pago anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles del alumno de primaria, además de los depósitos bimestrales de mil 900 pesos correspondientes al estudiante de secundaria.

Los recursos se gestionan mediante el Banco del Bienestar y son depositados en la tarjeta emitida a nombre de la madre, padre o tutor responsable. Sin embargo, que se utilice el mismo medio de pago no significa que los depósitos deban realizarse simultáneamente.

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La Beca Rita Cetina contempla apoyos con montos y calendarios diferentes: estudiantes de secundaria reciben depósitos bimestrales, mientras que alumnos de primaria cuentan con un pago anual para uniformes y útiles escolares

Cada apoyo conserva sus propios requisitos, finalidad y calendario. Mientras el destinado a uniformes se entrega una vez al año, el universal se distribuye cada dos meses durante el periodo escolar aplicable.

Cómo identificar cuál Beca Rita Cetina corresponde a cada estudiante

La forma más sencilla de distinguir los programas es revisar el nivel educativo del alumno y la frecuencia del depósito. Si el estudiante cursa secundaria pública, le corresponde el esquema universal de mil 900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada hijo extra en ese nivel.

Si está inscrito en una primaria pública, el beneficio corresponde al pago anual de 2 mil 500 pesos destinado a uniformes y útiles escolares.

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