México

Las armas más poderosas incautadas en México: qué calibres y marcas dominan el mercado ilícito

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 23 mil 733 armas en México entre octubre de 2024 y junio de 2026, de las cuales dos de cada tres piezas son fusiles de guerra

Tres mesas de color verde alineadas con decenas de armas de fuego y granadas son custodiadas por militares en un patio al aire libre.
Soldados del Ejército Mexicano custodian varias mesas alineadas con fusiles de asalto, pistolas, granadas y municiones decomisados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró 23 mil 733 armas en México entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, los cuales revelan que casi dos de cada tres piezas son armas largas con calibres propios de fusiles de guerra, y que Sinaloa concentra la mayor proporción del armamento incautado en el país durante la administración federal en curso.

Los datos de la Sedena muestran que los fusiles dominan el arsenal decomisado: de 10 mil 689 piezas de la base individualizada, 5 mil 234 corresponden a esa categoría, casi la mitad del total registrado. El hallazgo sitúa a México ante un mercado ilícito de armas largas con capacidades propias de conflictos armados, no de delincuencia común.

PUBLICIDAD

Los calibres de fusil que más aparecen en los decomisos de la Sedena

El calibre 7.62x39 milímetros —el del AK-47 y sus variantes— encabeza la lista de fusiles asegurados, con mil 706 registros en la base. Le sigue el calibre .223 con mil 26 piezas; el 7.62 milímetros con 971, y el 5.56 milímetros con 798.

El calibre 5.56x45 es el que equipa al M16, el M4, el HK416 y el FN SCAR-L, fusiles de uso militar estándar en varios ejércitos del mundo. El 7.62x51 milímetros, conocido como .308 Winchester, se emplea en el M14, el FN FAL, el HK G3 y en rifles de tirador designado como el M110.

PUBLICIDAD

Un fusil Barrett con mira telescópica, fusiles AK-47, pistolas Glock, balas sueltas y etiquetas impresas sobre un suelo de concreto.
Diversas armas de fuego confiscadas, incluidos fusiles AK-47 y un fusil Barrett, permanecen dispuestas en el suelo de concreto junto a etiquetas de evidencia y munición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las armas cortas, el panorama cambia de forma clara. El calibre 9 milímetros domina con 2 mil 147 piezas, y su uso se concentra principalmente en pistolas.

Los cuatro calibres predominantes de armas largas —7.62x39, 5.56, .223 y 7.62 milímetros— suman en conjunto más de 5 mil piezas dentro de la base individualizada. Esa cifra representa la columna vertebral del armamento de largo alcance que circula en el mercado ilícito nacional.

Las 179 armas calibre .50 y su concentración en Sinaloa y Chihuahua

Las 179 armas calibre .50 registradas en la base de datos que consultó Milenio constituyen uno de los hallazgos más graves del periodo. La Sedena las clasifica entre las de mayor potencia, ya que los rifles Barrett de ese calibre son capaces de inutilizar aeronaves o vehículos blindados.

De esas 179 piezas, 69 fueron aseguradas en Sinaloa, equivalentes a casi 4 de cada 10. Le siguieron Chihuahua con 22, Michoacán con 18, Sonora con 17, Tamaulipas con 14, Jalisco con 12 y Nuevo León con 11.

Pistolas, fusiles de asalto, munición y etiquetas de evidencia extendidas sobre el piso de concreto en un depósito.
Diversas pistolas y fusiles de asalto decomisados con sus etiquetas de evidencia permanecen alineados sobre el suelo de concreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de la Sedena identificó alrededor de 140 armas fabricadas por Barrett Firearms Manufacturing, casi todas en calibre .50. Sinaloa concentró también la mayor cantidad de Barrett identificados por marca, seguido de Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y Sonora.

El arsenal decomisado no se limita a fusiles y pistolas. La base también registra lo siguiente:

  • 221 ametralladoras.
  • 14 lanzagranadas.
  • Seis lanzacohetes.
  • 45 subametralladoras.
  • 14 subfusiles.
  • Dos obuses.
  • Mil 144 granadas.
  • Más de 4 millones de cartuchos.

Glock, AK-47, AR-15 y Barrett: las marcas identificadas en los decomisos

La Sedena asentó en miles de registros de marca, por lo que solo una parte del universo permite identificar fabricante. Entre las piezas con marca disponible, Glock y Century Arms son las que más aparecen.

Un fusil sobre un soporte de madera frente a jaulas metálicas repletas de armas de fuego dentro de un almacén.
Filas de contenedores metálicos con armamento incautado permanecen dentro de un almacén militar en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base también registra cientos de piezas bajo las denominaciones comerciales AK-47 y AR-15. Otras marcas presentes son Taurus, Smith & Wesson, Beretta, Ruger, Colt y Barrett.

El perfil por tipo de arma confirma la diversidad del mercado ilícito. Los 3 mil 548 registros de pistolas colocan a esa categoría en segundo lugar tras los fusiles, seguida de 398 carabinas, 393 escopetas, 365 revólveres y 297 rifles.

Sinaloa lidera la categoría de fusiles con mil 323 piezas. Le siguen Sonora con 653, Michoacán con 464, Chihuahua con 462, Nuevo León con 338 y Tamaulipas con 295.

El perfil de Baja California difiere del resto de los estados con alta concentración de armas. Ahí el calibre más común fue el 9 milímetros con 262 piezas, un patrón más propio de armas cortas que de fusiles de guerra.

Fusiles de madera, un fusil de gran calibre, pistolas, cartuchos sueltos y tarjetas de evidencia dispuestas sobre un suelo de concreto.
Un conjunto de fusiles de asalto, pistolas y un fusil de precisión permanece sobre un suelo de concreto junto a municiones y etiquetas de evidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corredor de decomiso de armamento más activo se ubica en el noroeste del país, encabezado por Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Esa franja concentra la mayor parte de los fusiles y de los calibres de mayor alcance y potencia registrados por las fuerzas federales en el periodo analizado.

Temas Relacionados

armasSedenaSinaloaviolencianarcotráficoNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

90 días sin pagar y tu crédito entra en cartera vencida: qué pasa después y cómo evitar el embargo

Después de tres meses de atraso, el adeudo entra a una fase que deteriora tu perfil en Buró de Crédito y puede abrir la vía judicial, que pedirá la liquidación total y posible afectación de tus bienes

90 días sin pagar y tu crédito entra en cartera vencida: qué pasa después y cómo evitar el embargo

Beca Rita Cetina: diferencias entre el apoyo bimestral y el pago de 2 mil 500 pesos para uniformes

Aunque ambos programas llevan el nombre y utilizan la tarjeta del Banco del Bienestar, tienen objetivos, montos, calendarios y poblaciones beneficiarias diferentes

Beca Rita Cetina: diferencias entre el apoyo bimestral y el pago de 2 mil 500 pesos para uniformes

Décadas creyeron que Juan Gabriel sólo sabía tres acordes, su arreglista de toda la vida dice otra cosa

Eduardo Magallanes acompañó a ‘El Divo de Juárez’ desde sus primeros coros en 1968 hasta su último disco

Décadas creyeron que Juan Gabriel sólo sabía tres acordes, su arreglista de toda la vida dice otra cosa

ECOBICI llega a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan: estas son todas las alcaldías donde podrás usarla a partir de septiembre

Este sistema de transporte, que hasta ahora estaba presente solo en seis alcaldías, ampliará su red a partir del 1 de septiembre

ECOBICI llega a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan: estas son todas las alcaldías donde podrás usarla a partir de septiembre

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor tuvo lugar a las 02:04 horas, a una distancia de 102 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 17.0 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Operativo en Sinaloa deja 12 arrestos, 35 armas y más de una tonelada de droga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Operativo en Sinaloa deja 12 arrestos, 35 armas y más de una tonelada de droga

Operativo en Sinaloa: detienen a 12 y aseguran armas, granadas y más de 1.3 toneladas de marihuana

Hombres armados irrumpen e incendian ring de Noche Suprema, evento de box de influencers en Hermosillo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de agosto: Qué es el “shaboo”, la droga que le decomisaron a dos mexicanos en un aeropuerto de Italia

Exjefe de la DEA comparte video de IA con Rocha Moya diciendo: “Nos vemos pronto en EEUU, quizá me quede con El Chapo”

ENTRETENIMIENTO

Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

Décadas creyeron que Juan Gabriel sólo sabía tres acordes, su arreglista de toda la vida dice otra cosa

El arreglo musical que Juan Gabriel odió en ‘Abrázame muy fuerte’ y que hoy nadie puede sacarse de la cabeza

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda decide autosalvarse

Domo Care en Monterrey anuncia cartel oficial con conciertos de Christian Nodal, Camila y Luis R Conrriquez

DEPORTES

Erik Lira podría salir de Cruz Azul: Joel Huiqui adelanta su posible destino en Francia

Erik Lira podría salir de Cruz Azul: Joel Huiqui adelanta su posible destino en Francia

Ascenso y descenso en la Liga MX: presentan amparo para exigir su regreso

Con gol de Raúl Jiménez, el Wolverhampton se afianza de la primera posición en el Championship de Inglaterra

Sevilla vs Atlético de Madrid: dónde ver en vivo desde México el partido de LaLiga HOY sábado 29 de agosto

Hormiga González recibe su primera convocatoria con el Olympiacos de Grecia y busca su debut en Europa